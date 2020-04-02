Камеры стучат, чтоб врача срочно прислали

В российские СИЗО и колонии окончательно закрыт доступ адвокатам и членам ОНК. Единственная связь заключенных с внешним миром сегодня — это звонки (как разрешенные по карточкам, так и запрещенные — по мобильникам, которые есть в каждой ИК). Зеки звонят родным и рассказывают. А родные в свою очередь звонят и пишут в «Новую». Вот что нам удалось собрать на сегодняшний день по разным регионам России.

Начнем с Москвы, а именно с СИЗО «Матросская Тишина», из которого вторые сутки поступают тревожные сообщения о наличии заболевших почти в каждой камере. Кристина Н., родственница одного из подследственных, рассказывает нам: «Три недели назад мой родственник попал в «Матросскую Тишину» и через неделю заболел. То есть он болеет уже две недели. Сейчас в его камере уже четверо больных, все с одинаковыми симптомами, основной — кашель. Всех содержат со здоровыми, точнее — пока со здоровыми. У моего родственника такой кашель, что он не может говорить. Когда у него поднялась температура до 39, врач СИЗО дал ему таблетку ибупрофена. А когда температура и кашель уже всю неделю длились, он попросил сделать ему флюорографию, но врач на это не отреагировал. Вместо этого ему просто выписали антибиотик «Амоксицилин». Это самый дешевый антибиотик, видимо, там других нет. Никаких анализов за все это время у них не брали.

Сейчас он сидит на антибиотиках, температура продолжает держаться на 39. Это очень настораживает, явно что-то не то. Самое интересное, что Анна Каретникова (руководитель пресс-службы ФСИН — Ред.) сообщала, что у них работает 30 врачей. На самом деле у них одна врач, которая говорит: «Я к вам сегодня не подойду, потому что принимаю больных туберкулезом».

Один врач физически не успевает их ежедневно осматривать, она бегает по камерам. Вчера соседняя камера стучала, чтобы врача срочно прислали. Везде есть больные.

Нам очень страшно, он молодой здоровый парень и вторую неделю не выздоравливает. Передачи из-за карантина передавать нельзя. Ни фрукты, ни витамины не отправишь. Мы чувствуем свое бессилие».

Еще ряд подследственных «Матросской Тишины» напрямую дозвонились до организации «Русь сидящая» и также рассказали о том, что среди контингента есть заболевшие, у многих температура и признаки пневмонии. При этом в СИЗО действительно один врач. Из лекарств — только парацетамол, анальгин, ибупрофен, антибиотики, которые, впрочем, заканчиваются. В связи с тем, что передачи от родных запрещены, подследственные сидят на баланде, нет обычных народных средств лечения в условиях тюрьмы — лимона и лука. В СИЗО «Лефортово» лук, например, раздавали арестантам специально. О тестах на коронавирус смысла говорить нет — их не делают. И да — с больными вместе сажают вновь прибывших. Люди просят помощи у тюремщиков, но те сами в растерянности.

Алексей Федяров руководитель правового департамента «Руси сидящей»

«К нам массово последние дни стали обращаться родственники, особенно после официального заявления ФСИН о том, что в «Матросской Тишине» якобы даже ОРВИ нет. Родные говорят, что очень много заболевших. Видимо, десятки людей. Больные практически в каждой камере. По неподтвержденной информации, двоих с температурой уже вывезли в больницу. Что касается атмосферы в СИЗО, то напряжения и агрессии среди подследственных против заболевших сокамерников нет. Люди все понимают. Наоборот, стараются друг другу во всем помочь. Врач один на всех — на один корпус, и отношение к ней у людей хорошее, все видят, что она работает на износ. По информации, которую дает ФСИН, там должно быть шесть врачей, сегодня фактически она одна, причем замещает заболевшего фтизиатра.

Пока никакого тестирования, даже флюорографии там не делается. Я думаю, если не начнут помощь срочно оказывать, весь централ, как это обычно бывает при любом гриппе, переболеет. В любом случае очень хочу, чтобы мои прогнозы не сбылись».

В других регионах

Фото: Александр Щербак/ТАСС

ФСИН второго апреля не стала ни опровергать, ни подтверждать сообщения о ситуации в «Матросской Тишине». Собственно, позиции умолчания ФСИН по всей стране придерживается уже две недели: больных в системе исправления наказаний нет. На сайте ведомства — лишь информация о мерах по борьбе с коронавирусом. Что касается Москвы, то ФСИН подчеркивает, что приостановила прием новых арестованных в семь из восьми столичных изоляторов, теперь их доставляют только в СИЗО № 7 (Капотня). До особого распоряжения приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия.

Ивановская область, г. Кохмы, ИК-5 Наталья, мама осужденного Ивана К. (имя изменено):

— Сын мне звонит каждый день. Вчера он рассказал, что у них сотрудника — офицера — увезли в больницу, а его напарников отправили на карантин. Тесты на коронавирус никому не делают. Нет такой возможности. Сейчас продуктовый ларек в ИК закрыли, передачи с воли запрещены. Вчера была комиссия, по этой причине все протирали хлоркой. На днях на территории лагеря поставили большую палатку полевого типа. Освободили место в бане и в библиотеке. Для чего — осужденным не говорят. Может быть, для лазарета, а может, готовят казарменное положение. Один из начальников отряда сыну и другим сказал: «Постарайтесь не заболеть. Если заболеете — помощи вам ждать неоткуда». И самое печальное — новые этапы продолжают прибывать.

Чувашия, спецблок СИЗО № 2, г. Цивильск Елена Цветун, правозащитница:

—Подследственные говорят, что в камерах сейчас нет горячей воды, в медицинском плане тоже ничего нет. Анализы не берут. Содержащийся здесь осужденный гражданский активист Константин Ишутов сильно заболел, у него ко всему прочему началась экзема.

ИК-1 Брянск Жена одного из заключенных:

— Тесты на коронавирус не делают. Осужденные в ситуации информационного вакуума. Вчера одного отрядника отправили на карантин с подозрением на заражение коронавирусом. Подробности от осужденных скрывают.

от редакции

В нынешних обстоятельствах считаем необходимым изменить меру пресечения на домашний арест всем заключенным СИЗО, которые не совершали преступления против личности.

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС