Зоны пандемии

Тюремные бунты, связанные с коронавирусом, сотрясают места лишения свободы по всему миру. В ходе протестов и побегов, связанных с угрозой пандемии, погибли по меньшей мере 62 заключенных в 11 странах. Политики в разных государствах столкнулись с единой угрозой и пытаются разработать планы действий. От стратегий национальных правительств и местных чиновников зависят миллионы жизней заключенных во всех государствах.

Самое страшное и ошибочное предположение — это то, что люди в местах лишения свободы находятся в большей безопасности, чем люди на свободе в крупных городах. Это не так. Заключенные всегда были наиболее уязвимой группой во время кризисов, связанных со здравоохранением. Благодаря данным по другим заболеваниям, таким как туберкулез или «испанка», мы знаем, что, если коронавирус поражает колонию или следственный изолятор (СИЗО), он будет:

распространяться быстрее, чем среди населения в целом; приводить к большему количеству смертей, чем по стране в целом; и, наконец, колонии и СИЗО станут вектором для переноса инфекции за пределами мест лишения свободы, особенно среди и без того неблагополучных и маргинализированных групп населения.

Когда мы думаем о местах лишения свободы и о заключенных, мы в первую очередь представляем себе изолированных от общества людей, находящихся где-то далеко и без связи с внешним миром. На самом деле

колонии и особенно СИЗО — это живые пространства, тесно связанные с местными и с отдаленными сообществами.

Во-первых, каждый сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), медицинский работник, психолог, повар, водитель и любой другой обслуживающий персонал является связующим звеном между местами лишения свободы и внешним миром. Во-вторых, родственники приезжают к заключенным на свидания или привозят еду и прочие необходимые вещи. В-третьих, места лишения свободы посещают адвокаты и члены Общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Наконец, важно помнить, что заключенные — это не статичная группа, так как люди входят и выходят из пенитенциарных систем каждый день. Ежегодно во всем мире из-под стражи освобождается около 30 миллионов человек. Поэтому и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, и ведущие специалисты по здравоохранению на протяжении последних недель хором напоминают политикам и чиновникам всего мира, что меры пенитенциарных систем с самого начала должны быть частью стратегии борьбы с распространением коронавируса. То, как национальные правительства и местные чиновники решают проблему COVID-19, имеет огромное значение для выживания каждого заключенного, а также для здоровья населения как на местном уровне, так и в глобальном масштабе.

Инфографика: Cофия Гаврилова

ФСИН РФ начала с ограничительных мер и 18 марта приостановила все свидания заключенных с родственниками. На этой неделе стало известно об ограничении допуска в СИЗО и колонии адвокатов и членов ОНК.

Возрастающая изоляция мест лишения свободы от внешнего мира приведет к еще большей зависимости заключенных от действий администрации. На наших глазах и так закрытая система трансформируется в гиперзакрытую. Без допуска адвокатов, членов ОНК, правозащитников и свиданий с близкими заключенные станут еще более уязвимы перед коррупцией, халатностью и насилием.

В условиях пандемии повышенная зависимость заключенного — это вопрос жизни и смерти.

Заключенным в новой гиперизоляции, помимо коронавируса, грозят столкновения с администрацией (как уже было в 11 странах во время бунтов и побегов), еще более затрудненный доступ к лекарствам и рост склонности к суициду.

Российский подход не уникален. Я провела исследование политики 76 стран по отношению к заключенным в условиях пандемии COVID-19, которое показало, что по меньшей мере в 66 странах уже приняли меры по ограничению свиданий.

Однако в некоторых странах ограничения компенсируются новыми мерами: В Австрии, например, разрешили дополнительные аудио- и видеозвонки, а в одном из регионов Австралии заключенным выдали 600 компьютеров, изначально предназначенных сотрудникам тюремной системы, чтобы заключенные могли общаться с родными по видеочату.

Исследование показало, что ограничительные меры в некоторых странах сосуществуют с освободительными мерами: в 23 странах заключенных уже начали выпускать на свободу или планируют принять эту меру в ближайшее время. В четырех странах (Бразилия, Израиль, Польша, Турция) начали менять меры пресечения нынешних заключенных на домашний арест. В четырех странах и в некоторых штатах США ввели отсрочку наказания в том случае, если оно подразумевает отбывание срока в местах лишения свободы (Австрия, Финляндия, Франция, Германия, штат Колорадо в США).

Многие СМИ сообщают об «освобождении заключенных», но «освобождение» может на практике принимать различные формы.

Амнистия или помилования были введены в Тунисе, Бахрейне, Сирии и Иране. В Сирии чиновники не уточнили, имела ли амнистия отношение к COVID-19. В Иране в один и тот же день 10 000 человек были помилованы по случаю иранского Нового года, а 85 000 — временно освобождены в целях предотвращения распространения коронавируса в местах лишения свободы.

Досрочное освобождение заключенных часто осуществляется через суды, пересматривающие отдельные дела, или касается тех заключенных, чьи сроки отбывания наказания близки к окончанию. Досрочные освобождения сейчас проходят в Италии, Германии, Азербайджане, Франции, Непале и некоторых штатах США.

Временные освобождения были использованы в Албании, в некоторых штатах США и в Иране (85 000 заключенных были временно освобождены в Иране, как упоминалось выше).

Принятые меры идут вразрез с ожиданиями: страны со схожими политическими режимами и страны в рамках одного региона реагируют на вызов по-разному. По этой причине предсказать дальнейшие меры в пенитенциарных системах разных стран непросто. Но одно предположение сделать можно с уверенностью: если пандемия проникнет в местах лишения свободы, она распространится крайне быстро, и жертв среди заключенных будет очень много.