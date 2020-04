«Все, что врачи рекомендуют родителям, — купить маленький гробик»

Уважаемый Владимир Путин

Ваше Высочество наследный принц Мухаммед Бин Салман Аль Сауд, премьер-министр королевства Саудовская Аравия

Лишь крайние обстоятельства заставляют нас обратиться к Вам в эту минуту, когда весь мир замер перед лицом грозного испытания, когда забота правительств каждой из стран — спасение собственного народа. Но дело касается детских жизней, и оно не терпит.

Мальчика на этой фотографии зовут Илюша, он живет в маленьком городе на юге России, и через две недели ему исполнится два года. У Илюши редчайшее заболевание — спинальная мышечная атрофия. Медленно парализуя его тело, эта болезнь скоро обездвижит дыхательные мышцы, и тогда Илюша погибнет.

Илюшу может спасти всего одна инъекция лекарства Zolgensma. Если успеть сделать этот укол, пока мальчику не исполнилось два года, болезнь остановится. Однако одна доза Zolgensma стоит 2,1 млн долларов, это самое дорогое лекарство в мире, и российское государство его не закупает. Все, что рекомендуют врачи родителям Илюши — подготовить маленький гробик, а также родить себе другого ребенка, здорового.

Илюша хорошо говорит, он понимает, что с ним происходит. Он гладит свои слабеющие ножки и уговаривает их:

Всего в нашей стране около 150 детей нуждаются в этом лекарстве. И сейчас, когда вы читаете эти строки, кто-то из этих малышей задыхается.

Долгое время «Новая газета» бьется за спасение этих детей. Наши читатели собирали деньги на лекарство Zolgensma, и нескольким детям его уже удалось получить. К сожалению, российское государство оказалось бессильно перед этой бедой. Все ответы, которые мы получили из официальных ведомств, сводятся к тому, что Россия не может позволить себе лечение таких детей.

События последнего месяца нанесли сокрушительный удар по нашей работе: нефтяная дуэль между Россией и Саудовской Аравией обрушила рубль, и лекарство, которое и без того стоило немыслимых денег, стало для россиян еще дороже. Сделал свое дело и коронавирус: вся российская экономика замерла, мы далее не можем просить денег ни у наших читателей, ни у представителей российского бизнеса.

Вы — лидеры богатых стран, политики, способные перевернуть всю логику мировой экономики. И сегодня вы — те люди, которые могут сделать первый шаг в новое мироустройство.

Испытание, которое наша планета проходит в эти дни, преподносит всем нам большой урок: война тщеславий уходит в прошлое. Сегодня на сцену выходит Великодушие. Великодушие и готовность прийти на помощь вчерашнему политическому оппоненту. Готовность поставить человека выше политики.

Гуманизм — это и есть настоящая международная политика завтрашнего дня.

Мы просим Вас спасти Илюшу.

English

Dear Mr. President

Vladimir Putin

Your Highness,

Crown Prince

Mohammad Bin Salman al Saud,

Prime Minister of Saudi Arabia,

Only extreme circumstances have forced us to turn to you in this moment, when the entire world is facing tremendous challenge and when the key priority of all governments is to save their own people.

However, this issue is about the lives of children and can not be stalled.

The child in this photograph is called Ilyusha, he lives in a small town in southern Russia and two weeks from now he will turn two. Ilyusha has a very rare illness: spinal muscular atrophy. The illness is slowly paralyzing his body, and soon it will paralyze his respiratory muscles and then Ilyusha will die.

This will happen to him while he is fully conscious because the illness does not affect his brain.

Ilyusha can be saved by only one injection of Zolgensma medicine. If the injection is administered before the child turns two, the illness will stop.

However, one doze of Zolgensma costs 2,1 million US dollars, this is the most expensive medicine in the world and the Russian government does not buy it. All the doctors can recommend Ilyusha’s parents is to prepare a small coffin and give birth to another, healthy child.

Ilyusha already speaks well and he understands what is happening to him. He is caressing his weakening legs and telling them “Don’t cry, little legs, don’t cry”.

Overall, in Russia about 150 children need this medication. And now while you read these lines some of these little ones are suffocating.

Novaya Gazeta has for a long time been struggling to save these kids. Our readers have raised money for Zolgensma medicine, and some children have managed to get it. Unfortunately, the Russian state turned out to be powerless in the face of this problem.

All official responses given to us by official administrations indicate that Russia cannot afford treating these children.

The events of the last month have formed a strong blow to our work: the oil duel between Russia and Saudi Arabia has sent the ruble crashing down and the medicine that was already expensive has become even more expensive for Russian citizens.

Coronavirus has had its own contribution: the Russian economy is frozen; we are unable to continue asking donations from our readers or from the Russian businesses.

We are desperately turning to you. You are the leaders of rich countries, politicians that are capable of changing the logic of the world economy. Today you are also the persons who can make the first step towards the new world order. The challenge that the planet is facing today teaches us one lesson: vanity war is a thing of the past. Generosity enters the stage. Generosity and readiness to come to the aid of a former political opponent and to place the human being above politics.

Being humane is the international politics of tomorrow.

We ask you to please save Ilyusha’s life.