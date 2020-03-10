Укол совести: реакция

«Новартис»: «Без ущемления прав конкретного ребенка»

В декабре прошлого года группа компаний «Новартис» (штаб-квартира в Базеле, Швейцария) объявила о запуске Программы управляемого доступа для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). В течение 2020 года она намерена бесплатно предоставить больным по всему миру до 100 доз лекарства «Золгенсма» — первого препарата генной терапии для устранения генетической причины СМА. Он предназначен для детей до двух лет и вводится однократно. Стоимость инъекции — около 2,1 млн долларов, это самое дорогое лекарство в мире. Сейчас «Золгенсма» зарегистрирована только в США, соответствующее решение в скором времени ожидается в Европе. «Новая» попросила «Новартис» рассказать о критериях участия в программе и взаимодействии компании с российскими властями.

— На какие страны распространяется ваша программа?

— С момента одобрения препарата AVXS-101 в США (онасемноген абепарвовек, зарегистрирован американским регулятором FDA как Zolgensma) мы наблюдаем растущее количество запросов на предоставление доступа к данной инновационной генной терапии за пределами Соединенных Штатов. В настоящее время мы активно работаем над регистрацией препарата в примерно 30 странах, включая Россию. Одновременно к нам стало поступать множество запросов о доступе к препарату со стороны семей с СМА со всего мира.

СМА — редкое тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к прогрессирующей атрофии мышц и параличу, а при отсутствии лечения в наиболее тяжелой форме — к постоянной искусственной вентиляции легких или смерти. В связи с этим компания объявила о запуске международной Программы управляемого доступа (Managed Access Program, МАР), которая позволит предоставить AVXS-101 бесплатно пациентам, имеющим генетическое подтверждение диагноза СМА любого типа (в возрасте до двух лет).

Программа предназначена для пациентов, которые являются гражданами или постоянно проживают на территории государств, где препарат пока не прошел процедуру государственной регистрации.

— Почему вы планируете предоставить именно сто доз препарата?

— Программа была запущена в январе 2020 года. Мы намерены сделать ее долгосрочной, и с периодичностью раз в полгода планируем пересматривать количество выделяемых доз с учетом нужд пациентов и доступных объемов препарата. Мы также продолжаем развивать свою производственную базу, однако на данный момент лишь одна производственная площадка лицензирована для выпуска AVXS-101.

Приоритет компании — обеспечение наличия препарата в странах, где он уже одобрен к клиническому применению или ожидает такого одобрения, где заключены договоры о дорегистрационном доступе или проходят клинические исследования. 100 доз препарата, выделенные для глобальной программы МАР, — это значительная часть всего нашего объема поставок.

— Как происходит процесс отбора пациентов для участия в программе?

— Программа создавалась с учетом принципов справедливости, клинических потребностей и глобальной доступности, благодаря чему ограниченное количество препарата будет наиболее оптимальным образом распределено по всему миру без ущемления прав конкретного ребенка и без преференций какой-либо стране. Программа и ее условия были разработаны в сотрудничестве с независимым комитетом по биоэтике.

Запрос на участие конкретного пациента в программе может быть направлен только его лечащим врачом. Он также должен подтвердить соответствие своего пациента необходимым медицинским критериям. Кроме того, необходимо получить одобрение со стороны органов здравоохранения той страны, в которой пациент будет проходить терапию.

Отбор пациентов для предоставления бесплатного препарата осуществляется независимым оператором программы (компанией, специализирующейся на рандомизации пациентов для клинических исследований) по принципу слепого отбора один раз в две недели. Если пациент не был выбран в рамках одного этапа отбора, он автоматически переходит в следующий этап до тех пор, пока продолжает соответствовать критериям включения в программу.

— Сколько времени понадобилось, чтобы добиться регистрации препарата в США? Когда будет принято соответствующее решение в Европе?

— Препарат получил одобрение FDA в мае 2019 года. Заявка на регистрацию рассматривалась в приоритетном порядке, и весь процесс занял меньше года. Решение о регистрации препарата в Европейском союзе ожидается в первой половине 2020 года.

— Связывались ли с вами российские власти или врачи для получения информации о препарате или другой помощи?

— Да, мы находимся в диалоге с российскими органами власти и врачами и на федеральном, и на региональном уровне. Передаем им по запросу необходимую информацию о препарате и о программе управляемого доступа.

— Минздрав России сообщил, что в нашей стране регистрация лекарств «носит заявительный характер» и что производитель сам должен обратиться в ведомство, чтобы запустить процедуру. Планируете ли вы это сделать в ближайшие месяцы?

— Мы активно работаем над тем, чтобы эта терапия стала доступна для маленьких российских пациентов с СМА настолько быстро, насколько это возможно. Сейчас мы формируем досье для подачи в Минздрав России, но говорить о точных сроках регистрации препарата пока преждевременно.

— Как долго «Новартис» занимался разработкой этого препарата?

— «Новартис» и AveXis (входит в группу компаний «Новартис». — Е. К.) занимались разработкой AVXS-101 более десяти лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы расширить программу клинических исследований препарата с первого исследования в одном медицинском центре до шести исследований более чем в 20 центрах в США, чтобы провести лицензирование необходимых технологий, разработать инновационный производственный процесс, построить производственную площадку, соответствующую требованиям правил производства и контроля качества лекарственных средств Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (US FDA), а также нанять и обучить команду талантливых, высококвалифицированных специалистов, отвечающих за выпуск и доставку препарата.

Фото: Reuters

AVXS-101 — это инновационная генная терапия с однократным введением. Это новая и все еще развивающаяся область медицины.

Производство препарата — сложный, долговременный процесс, иногда он совершается вручную и состоит из множества биологических этапов.

Так, выпуск одной дозы AVXS-101 занимает примерно 30 дней (включая этап наращивания клеток, этап трансформации клеток для производства вирусного вектора AAV, сбор и фильтрацию, очистку продукта, его тестирование и, наконец, упаковку).

— Клинические исследования «Золгенсма» были завершены относительно недавно. Какие результаты показало это лекарство? Можем ли мы говорить о его эффективности в долгосрочной перспективе?

— Эффективность AVXS-101 подтверждена в ряде международных клинических исследований, в результате которых было доказано повышение выживаемости и улучшение уровня двигательной активности у пациентов. В частности, в долгосрочном когортном исследовании START, в рамках которого анализировались данные, накопленные в ходе порядка четырех лет наблюдений. Ряду пациентов на текущий момент уже исполнилось пять лет, мы не наблюдали признаков регрессии двигательной функции. По истечении 24 месяцев с момента инфузии AVXS-101 все 15 пациентов со СМА I типа, участвовавшие в фазе первого исследования START, были живы и не нуждались в постоянной вентиляции легких (конечная точка — не менее 16 часов вентиляции легких в день на протяжении 14 дней подряд). Большинство пациентов (11 из 12), получивших лечение препаратом, могли сидеть без посторонней помощи: результат, недостижимый для пациентов со СМА без лечения. В настоящее время три клинических исследования препарата продолжаются и еще два находятся в стадии планирования.

Минздрав РФ: «Этот вопрос прорабатывается»

Российские чиновники сообщили о разработке отечественного препарата для лечения СМА



27 февраля «Новая газета» получила ответ Минздрава на вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи больным спинальной мышечной атрофией (СМА). Мы спрашивали о количестве пациентов с таким диагнозом в России, о проблемах с доступом к лекарствам и паллиативной помощи и об источниках финансирования препаратов. Родители и эксперты письмо Минздрава раскритиковали, некоторые вопросы так и остались без ответа. Мы направили ведомству уточняющий запрос и через неделю получили ответ, во второй раз оставленный без подписи должностного лица. «Новая» публикует ответы Минздрава, из которых, среди прочего, стало известно о разработке отечественного препарата для больных СМА.

— Почему при оценке количества больных Минздрав опирается на данные благотворительного фонда? Когда будет создан государственный регистр?

— При оценке числа пациентов с диагнозом «спинальная мышечная атрофия (СМА)» Минздрав России основывается на данных регионов и информации главного внештатного специалиста по медицинской генетике. С целью уточнения числа пациентов с диагнозом СМА в регионы направлен запрос. Информация уже поступает в Минздрав России. После завершения ее сбора будет определена уточненная потребность в лекарственных препаратах.

— Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина сообщила, что для лечения больных СМА нужно 239 млн рублей, «но их нет». Одновременно Счетная палата заявила, что за прошлый год не были израсходованы около 1,1 трлн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что это «недопустимо много». Как вы считаете, возможно ли запросить неизрасходованные бюджетные средства на лечение больных СМА?

— Касательно источников финансирования — этот вопрос прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти.

— Чем обоснована необходимость проводить клиническую апробацию «Спинразы»? Как будет осуществляться оказание медицинской помощи пациентам до окончания этой процедуры?

— С учетом относительно небольшого мирового опыта клиническая апробация препарата проводится в целях дополнительной оценки особенностей оказания медицинской помощи и получения дополнительных данных об эффективности и безопасности метода лечения пациентов со СМА с использованием лекарственного препарата «Спинраза». Решение вопросов, связанных с целесообразностью разработки, в том числе доклинических исследований, и регистрации лекарственных препаратов во всем мире является исключительным правом разработчиков и производителей лекарственных средств. На этапе разработки и внедрения препарата в клиническую практику основополагающим является проведение доклинических и клинических исследований, что позволяет изучить все свойства лекарства, а также оценить его эффективность и безопасность.

Фото: Роман Балаев / ТАСС

— Родители и эксперты усомнились в существовании программы «открытого доступа» для «Спинразы» (по их словам, речь шла о программе «раннего доступа», которую запустил производитель лекарства)? Что вы подразумевали под этой программой?

— Что касается так называемой программы «открытого доступа», то ООО «Джонсон и Джонсон», выступившее заявителем при государственной регистрации лекарственного препарата «Спинраза», представило в адрес Минздрава России информацию об инициативе производителя «Спинразы» «Биоген Айдек» после регистрации указанного препарата в США и Европе обеспечить патогенетической терапией на безвозмездной основе пациентов с СМА. Прием заявок от специалистов был открыт в апреле 2019 года и закрылся сразу после регистрации препарата «Спинраза».

В рамках программы «открытого доступа» на данный момент препарат получает 41 ребенок. Еще некоторой части детей препарат закуплен регионами их проживания.

— С учетом количества жалоб от пациентов на скорость оказания паллиативной помощи проводилось ли исследование об эффективности нынешней процедуры получения необходимого оборудования?

— Что касается вопросов организации оказания паллиативной помощи, то ежегодно выделяются средства обеспечения необходимым оборудованием. По данным 2019 года для обеспечения, в том числе медицинскими изделиями и лекарственными препаратами, было выделено 4 млрд рублей.

В медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, было закуплено 2,4 млн медицинских изделий, около 670 тысяч из которых предназначены для использования на дому. Выделенные средства были истрачены на 95%, то есть все необходимое оборудование было закуплено. Минздравом России постоянно проводится мониторинг системы паллиативной помощи, проводится анализ расходования бюджетных средств и развитие этого вида помощи в регионах.

Минздравом России также разработана программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» на 2019–2024 годы в рамках которой организована работа федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, задачей которого является осуществление мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям.

Кроме того, Минздрав России в постоянном режиме ведет работу по рассмотрению обращений граждан, в том числе по вопросам нарушения их прав на паллиативную помощь.

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В России будет свое лекарство от СМА

Еще в феврале информированный источник сообщил «Новой», что в России разрабатывается отечественный генотерапевтический лекарственный препарат для лечения больных СМА. Эту информацию подтвердили директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко и пресс-служба Минздрава.

«По информации отечественного разработчика, в 2020 году планируется проведение полномасштабных доклинических исследований на трансгенных моделях и подача заявления на проведение клинических исследований. Способ применения, как и у «Золгенсма», — однократное внутривенное введение», — говорилось в первом ответе ведомства.

В повторном запросе мы спросили, кто является разработчиком этого лекарства, но ответа не получили. Информированный источник сообщил «Новой», что отечественный препарат уже показал эффективность во время испытаний на живом организме. По данным «Новой», разработчиком лекарства является инновационная биотехнологическая компания «Биокад». Там не смогли оперативно ответить на вопросы «Новой».

По словам экспертов, о скором появлении нового лекарства для больных СМА на отечественном рынке пока говорить преждевременно — весь процесс с момента начала разработок и до старта продаж может занять годы (крупнейшей фармацевтической корпорации «Новартис» на разработку и производство «Золгенсма» понадобилось больше 10 лет).

«Первая фаза — доклиническое исследование токсичности препарата. Особо продвинутые компании проводят его на культурах клеток, не очень продвинутые — на животных. Производители смотрят, какие дозы можно вводить, какие нельзя. Если все хорошо, тогда переходят к клиническим испытаниям. Вначале берут здоровых людей, смотрят, как они себя чувствуют: что начинает болеть, что перестает. Если и эта фаза прошла нормально, то можно пробовать на больных, — объясняет процедуру испытания лекарств Андрей Карпенко, вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни». — В каждом случае (в зависимости от препарата) отличается дизайн клинического исследования. Оно может быть рандомизированным (случайная выборка) или двойным-слепым (испытание, в котором ни исследователь, ни испытуемый не знают, что назначено пациенту: лекарство или плацебо — Е. К.). Потом результаты сравниваются и обрабатываются. Причем нельзя протестировать препарат на 20 пациентах. Чтобы переходить к регистрации, речь должна идти о сотнях испытуемых».

«Мы должны понимать, что речь идет о сроке минимум в 2–4 года, за которые препарат пройдет исследования и появится на рынке. До тех пор у нас не будет российского аналога, — соглашается Ольга Германенко.

— Будем надеяться, что у нас все получится, и в России появится прекрасное лекарство отечественного производства, которое будет способно помочь пациентам. Мы не против лечить больных любым препаратом».

Согласно информации на сайте, ЗАО «Биокад» была создана в 2001 году. Компания является одной из крупнейших международных инновационных биотехнологических компаний полного цикла в России. Офисы и представительства фирмы работают в Беларуси, Украине, Бразилии, Китае, Индии, США и других странах.

Основателем и генеральным директором «Биокада» является Дмитрий Морозов. Согласно базе данных «СПАРК», в 2018 году выручка компании составила 17,8 млрд рублей, чистая прибыль — 7,5 млрд рублей. Сейчас в компании существуют три научно-исследовательских центра R&D: один в Подмосковье и два в Петербурге.

«Биокад» разработала 58 лекарственных препаратов (как оригинальных, так и дженериков). Еще более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки. Компания фокусируется на создании препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний и ведет разработки в области терапии «других социально значимых заболеваний».