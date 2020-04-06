Борис Куприянов: «Старайтесь не менять свои интеллектуальные привычки»

Вызванный коронавирусом кризис бьет по целым секторам экономики — особенно уязвимы оказались книжные магазины, которые и в спокойное время получали невысокую прибыль. Сейчас книжные оказались на грани выживания, и книготорговцы запустили петицию в поддержку бизнеса, в которой призвали правительство принять комплекс конкретных мер, чтобы не допустить «социальную катастрофу».

Борис Куприянов. Фото: РИА Новости

«Новая» поговорила с издателем, идеологом Альянса независимых издателей и книгораспространителей и продавцом магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым о том, с какими трудностями столкнулся «Фаланстер» вместе с другими книжными магазинами, как им можно помочь и какие планы у независимых книгопродавцов — если им удастся выжить.

— Как «Фаланстер» выглядит сегодня?

— «Фаланстер» создавался 18 лет назад. Мы хотели, чтобы магазин отличался от других, был более свободным, с меньшим диктатом вкуса хозяина/директора. Судьба у магазина была интересная: иногда смешная, иногда трагическая. В какой-то момент «Фаланстер» сожгли — сейчас уже, наверное, можно говорить, кто это сделал и зачем, потому что у меня есть покаянные письма от участников этого процесса. (В 2005 году двое неизвестных подожгли «Фаланстер». Десять лет спустя выяснилось, что преступление, вероятнее всего, совершили Михаил Горячев и Илья Кудрявцев, имеющие отношение к неонацистской группировке БОРН — «Новая»).

Так как внутри «Фаланстер» был организован странным образом, эта странность каким-то образом распространялась на людей, которые туда приходили. После пожара мы поняли, что мы, конечно, специалисты, эксперты и все такое, но все равно очень зависим от доверия читателей. И старались это доверие пестовать.

Совсем недавно мы переехали из помещения в Малом Гнездниковском в соседний дом по Тверской в помещение побольше. Мы увидели нового читателя: у него свой голос, свой стиль, свое настроение. Это молодые люди, которые читают не по хипстерским законам, то есть не поверхностно. И мы подумали, что для нового читателя мы сделаем новый магазин, который был бы побольше, покомфортнее.

Фото: из соцсетей магазина

Переезд дал сразу мощные результаты, но мировой кризис ударил по нам ничуть не меньше, чем по остальным малым бизнесам. Я не люблю слово «малый бизнес», мы всегда говорили, что мы не про бизнес, не про зарабатывание денег, мы про действие.

Но теперь мы оказались с малым бизнесом в одной тонущей лодке.

В других странах есть поддержка государства, есть забота о малом бизнесе, а здесь мы можем рассчитывать только на себя, только на наших партнеров и на наших покупателей. Нам очень не хочется их подвести, здесь покупают книги, которых не найти в других местах, и, если мы закроемся, самим покупателям будет хуже.

— В чем трудности «Фаланстера» и как вы с ними справляетесь?

— Почти все магазины пришли к тому, что работают в минус. Когда проедают все оставшиеся резервы и уходят в долги. Особенно это опасно для небольших и региональных магазинов. Уже две-три недели сильно падает оборот: многие люди самоизолируются. И мы не можем призывать покупателей приходить в «Фаланстер».

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Все магазины так или иначе запустили доставку, через интернет в том числе. Мы пытаемся доставлять и даже просим, чтобы у нас размещали заказы удаленно. При этом книги можно заказать по телефону, по электронной почте — как угодно, не всем понятен формат интернет-магазина.

— «Фаланстер» формировался как кооператив людей, которые продают книги. В итоге получилось локальное сообщество людей, которые продают книги, покупают и обсуждают их. Как поддержать это сообщество?

— Даже изоляция не приводит к разрушению социальных связей: есть телефон, интернет, социальные сети. Это общение и отношения важно поддерживать. У нас и сейчас есть необходимость общаться с издателями, читателями, и эта связь прерываться не будет.

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— Американские книжные магазины запустили онлайн-сервис Bookshop.org, который агрегирует предложения независимых книжных — альтернатива Amazon. Также продают подарочные сертификаты, приносящие дополнительный доход магазину. Планируете ли вы делать что-то подобное с Альянсом независимых книжных и что еще можно сделать?

— Это интересная инициатива, но она трудно реализуема в России: Россия не менее монополизирована в плане интернет-торговли, чем Америка. И маленькие магазины точно так же не могут конкурировать с большими интернет-монстрами. При этом у нас есть мечта создать такой проект. Мы не успеем за неделю-две, конечно, но в дальнейшем, возможно, мы даже обратимся к государству за поддержкой, чтобы создать некую единую интегрированную систему онлайн-продаж, куда входили бы все книжные магазины Москвы. Эта инициатива родилась не в пандемию, она появилась в конце прошлого года — такой ответ «Озону». И, я думаю, мы сможем сделать что-то подобное — не «мы» как «Фаланстер», а «мы» как все книжные магазины.

— Говорят, что бум онлайн-образования на самом деле рождает просто еще один информационный шум, поэтому лучше не сидеть онлайн, а читать книги: дескать, они требуют более вдумчивого погружения и позволяют изолироваться от потока информации. Согласны? И какие бы вы книги посоветовали людям в условиях карантина?

— Я не склонен говорить: «пользуйтесь тем, а не этим». Если образовательные сервисы помогают человеку скоротать тяжелое время, то слава богу. А шум создают и очень много книг, вышедших в последнее время, которые, кроме шума, ничего не производят.

Я советую читать умные книжки, классику, которая наверняка есть дома. Книги по социологии, философии, истории, благо их множество. Это не должны быть сверхновинки:

если каждый человек, который живет в России, прочитает «Войну и мир» и «Хаджи-Мурата», то все станут более вдумчивыми, смогут более аккуратно и медленно читать.

Фото: из соцсетей магазина

Вынужденное ограничение свобод дается нам всегда тяжело. Но ограничение свобод физических ничто по сравнению с ограничением свобод интеллектуальных, возможности думать. Эту свободу мы терять не должны. А книги — как раз та основа, которая побуждает нас думать, критически размышлять и действовать. А что именно читать — пусть сам человек выбирает. Но мне кажется бессмысленным читать книги, которые пытаются по-эскапистски придумать новый мир. Этот кризис ведь не только наш, он мировой, и мир уже другим точно не станет после него.

Поэтому читать нужно не то, что побуждает вас к бегству от действительности, а то, что побуждает к размышлению над действительностью.

— Вы планируете организовать онлайн-проекты вроде лекций или вебинаров?

— Мы стараемся развивать дистанционную торговлю, организовать доставку книжек по городу и по России. Думаю, что мы не будем делать специальные вебинары. Мы обязательно вернемся к формату лекций, которые были раньше, но плодить сущности сейчас, когда в интернете контента такого рода и без того много, мне кажется неправильным. Плюс важно поддержать людей, которые профессионально делают проекты в интернете: им трудно существовать без рекламы, и вряд ли те спонсоры, которые помогали им раньше, имеют возможность помогать сейчас.

Читайте книги, которые нравятся, и смотрите сайты, к которым привыкли. Вообще, старайтесь беречь себя и при этом старайтесь не менять радикально свои интеллектуальные практики и привычки.