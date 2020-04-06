Борис Куприянов: «Старайтесь не менять свои интеллектуальные привычки»
Независимый издатель — том, как помочь книжным магазинам выжить
Сергей Лебеденкосудебный отдел, корреспондент
Вызванный коронавирусом кризис бьет по целым секторам экономики — особенно уязвимы оказались книжные магазины, которые и в спокойное время получали невысокую прибыль. Сейчас книжные оказались на грани выживания, и книготорговцы запустили петицию в поддержку бизнеса, в которой призвали правительство принять комплекс конкретных мер, чтобы не допустить «социальную катастрофу».
«Новая» поговорила с издателем, идеологом Альянса независимых издателей и книгораспространителей и продавцом магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым о том, с какими трудностями столкнулся «Фаланстер» вместе с другими книжными магазинами, как им можно помочь и какие планы у независимых книгопродавцов — если им удастся выжить.
— Как «Фаланстер» выглядит сегодня?
— «Фаланстер» создавался 18 лет назад. Мы хотели, чтобы магазин отличался от других, был более свободным, с меньшим диктатом вкуса хозяина/директора. Судьба у магазина была интересная: иногда смешная, иногда трагическая. В какой-то момент «Фаланстер» сожгли — сейчас уже, наверное, можно говорить, кто это сделал и зачем, потому что у меня есть покаянные письма от участников этого процесса. (В 2005 году двое неизвестных подожгли «Фаланстер». Десять лет спустя выяснилось, что преступление, вероятнее всего, совершили Михаил Горячев и Илья Кудрявцев, имеющие отношение к неонацистской группировке БОРН — «Новая»).
Так как внутри «Фаланстер» был организован странным образом, эта странность каким-то образом распространялась на людей, которые туда приходили. После пожара мы поняли, что мы, конечно, специалисты, эксперты и все такое, но все равно очень зависим от доверия читателей. И старались это доверие пестовать.
Совсем недавно мы переехали из помещения в Малом Гнездниковском в соседний дом по Тверской в помещение побольше. Мы увидели нового читателя: у него свой голос, свой стиль, свое настроение. Это молодые люди, которые читают не по хипстерским законам, то есть не поверхностно. И мы подумали, что для нового читателя мы сделаем новый магазин, который был бы побольше, покомфортнее.
Переезд дал сразу мощные результаты, но мировой кризис ударил по нам ничуть не меньше, чем по остальным малым бизнесам. Я не люблю слово «малый бизнес», мы всегда говорили, что мы не про бизнес, не про зарабатывание денег, мы про действие.
Но теперь мы оказались с малым бизнесом в одной тонущей лодке.
В других странах есть поддержка государства, есть забота о малом бизнесе, а здесь мы можем рассчитывать только на себя, только на наших партнеров и на наших покупателей. Нам очень не хочется их подвести, здесь покупают книги, которых не найти в других местах, и, если мы закроемся, самим покупателям будет хуже.
— В чем трудности «Фаланстера» и как вы с ними справляетесь?
— Почти все магазины пришли к тому, что работают в минус. Когда проедают все оставшиеся резервы и уходят в долги. Особенно это опасно для небольших и региональных магазинов. Уже две-три недели сильно падает оборот: многие люди самоизолируются. И мы не можем призывать покупателей приходить в «Фаланстер».
Все магазины так или иначе запустили доставку, через интернет в том числе. Мы пытаемся доставлять и даже просим, чтобы у нас размещали заказы удаленно. При этом книги можно заказать по телефону, по электронной почте — как угодно, не всем понятен формат интернет-магазина.
— «Фаланстер» формировался как кооператив людей, которые продают книги. В итоге получилось локальное сообщество людей, которые продают книги, покупают и обсуждают их. Как поддержать это сообщество?
— Даже изоляция не приводит к разрушению социальных связей: есть телефон, интернет, социальные сети. Это общение и отношения важно поддерживать. У нас и сейчас есть необходимость общаться с издателями, читателями, и эта связь прерываться не будет.
— Американские книжные магазины запустили онлайн-сервис Bookshop.org, который агрегирует предложения независимых книжных — альтернатива Amazon. Также продают подарочные сертификаты, приносящие дополнительный доход магазину. Планируете ли вы делать что-то подобное с Альянсом независимых книжных и что еще можно сделать?
— Это интересная инициатива, но она трудно реализуема в России: Россия не менее монополизирована в плане интернет-торговли, чем Америка. И маленькие магазины точно так же не могут конкурировать с большими интернет-монстрами. При этом у нас есть мечта создать такой проект. Мы не успеем за неделю-две, конечно, но в дальнейшем, возможно, мы даже обратимся к государству за поддержкой, чтобы создать некую единую интегрированную систему онлайн-продаж, куда входили бы все книжные магазины Москвы. Эта инициатива родилась не в пандемию, она появилась в конце прошлого года — такой ответ «Озону». И, я думаю, мы сможем сделать что-то подобное — не «мы» как «Фаланстер», а «мы» как все книжные магазины.
— Говорят, что бум онлайн-образования на самом деле рождает просто еще один информационный шум, поэтому лучше не сидеть онлайн, а читать книги: дескать, они требуют более вдумчивого погружения и позволяют изолироваться от потока информации. Согласны? И какие бы вы книги посоветовали людям в условиях карантина?
— Я не склонен говорить: «пользуйтесь тем, а не этим». Если образовательные сервисы помогают человеку скоротать тяжелое время, то слава богу. А шум создают и очень много книг, вышедших в последнее время, которые, кроме шума, ничего не производят.
Я советую читать умные книжки, классику, которая наверняка есть дома. Книги по социологии, философии, истории, благо их множество. Это не должны быть сверхновинки:
если каждый человек, который живет в России, прочитает «Войну и мир» и «Хаджи-Мурата», то все станут более вдумчивыми, смогут более аккуратно и медленно читать.
Вынужденное ограничение свобод дается нам всегда тяжело. Но ограничение свобод физических ничто по сравнению с ограничением свобод интеллектуальных, возможности думать. Эту свободу мы терять не должны. А книги — как раз та основа, которая побуждает нас думать, критически размышлять и действовать. А что именно читать — пусть сам человек выбирает. Но мне кажется бессмысленным читать книги, которые пытаются по-эскапистски придумать новый мир. Этот кризис ведь не только наш, он мировой, и мир уже другим точно не станет после него.
Поэтому читать нужно не то, что побуждает вас к бегству от действительности, а то, что побуждает к размышлению над действительностью.
— Вы планируете организовать онлайн-проекты вроде лекций или вебинаров?
— Мы стараемся развивать дистанционную торговлю, организовать доставку книжек по городу и по России. Думаю, что мы не будем делать специальные вебинары. Мы обязательно вернемся к формату лекций, которые были раньше, но плодить сущности сейчас, когда в интернете контента такого рода и без того много, мне кажется неправильным. Плюс важно поддержать людей, которые профессионально делают проекты в интернете: им трудно существовать без рекламы, и вряд ли те спонсоры, которые помогали им раньше, имеют возможность помогать сейчас.
Читайте книги, которые нравятся, и смотрите сайты, к которым привыкли. Вообще, старайтесь беречь себя и при этом старайтесь не менять радикально свои интеллектуальные практики и привычки.