«Как будто петлю затягивают на шее»

Пандемия коронавируса закрыла дома миллионы москвичей. Целый месяц в России объявлен нерабочим. Собственники малого и среднего бизнеса в отчаянии. Государство обязало их платить заработную плату неработающим сотрудникам. Банки ждут выплат по кредитам. Арендодатель не снижает аренду, потому что не объявлена ЧС. А налоги можно только отсрочить, а не отменить. Кто-то решает закрыться прямо сейчас, но многие надеются, что в мае вернется обычная жизнь. Как малый и средний бизнес пытается спасти сам себя — в рассказах предпринимателей.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Предприниматели в один голос твердят: отсрочка по налогам малый бизнес не спасет, нужны налоговые каникулы. «Нужно лишить налогов за прошлый квартал, который сейчас заканчивается, и до 15 апреля надо оплатить налоги. И на будущие хотя бы два квартала. То есть до конца года практически, чтобы не собирали налоги», — говорит Алексей Петропольский, владелец гостиничного, кофейного и юридического бизнесов.

«Второе, что нужно, — это льготное кредитование с субсидированной ставкой государством. Это то, что может спасти многие отрасли, то есть когда ты берешь у банка кредит, он для тебя становится беспроцентным, государство эти проценты гасит, а ты этим кредитом покрываешь текущие издержки на период консервации — на период спада». Многие владельцы малого бизнеса (кроме собственников продуктовых магазинов) понимают, что их товары и услуги — это не то, без чего нельзя выжить. Книги, маникюр, подарки, фитнес. А значит, когда люди выйдут из карантина, они не вернутся к прежнему потреблению — доходы упадут, и люди первое время будут покупать только самое необходимое.

Владимир Коваленко, совладелец кофеен «1554», говорит прямо:

«Все эти отсрочки — не то что мертвому припарка, это гвозди в гроб малого бизнеса.

Ты сегодня условно не платишь 200 тысяч, а завтра платишь 400, но где их взять? Надо раскачиваться, смотреть, когда произойдет возвращение гостей в полном объеме. Эти отсрочки платежей лучше не использовать, на мой взгляд».

Первым делом, когда президент объявил нерабочую неделю, а потом нерабочий месяц, все собственники бизнеса пошли к арендодателям договариваться или о снижении, или о рассрочке платежа. Но в стране не объявлены ни форс-мажорные обстоятельства, ни чрезвычайное положение. Поэтому арендодатель имеет полное право отказать в поддержке. «На уступки идут в основном там, где собственник — конкретный человек, с ним может быть диалог. А где обезличенная компания с кучей бюрократии, это не работает», — говорит Алексей Петропольский.

Чтобы хоть что-то заработать, все предприниматели быстро переходят в онлайн. Но настроить интернет-магазин, если его раньше не было, и выйти хоть на какой-то поток спроса за неделю почти невозможно. К тому же вариантов онлайн-предложений становится слишком много. Потребитель начинает уставать.

Кризис коснулся и малого бизнеса в сфере медицины. Медицинский центр «Вега» Алексей Кривцов с партнерами открыл в октябре 2019-го, миссия — улучшение качества жизни, профилактика заболеваний и продление жизни. «Нам казалось, что наш продукт очень хорошо вписывается в ситуацию, что у людей появится интерес проверить, есть ли у них хронические заболевания. Но, как выяснилось, произошел обратный эффект. Люди стали бояться приходить в клиники. Видимо, есть мнительность, что, придя в медучреждение, они могут больше быть подвержены опасности, встретить больного. Сейчас медицинский рынок идет в минус. Это отмечают и коллеги по отрасли».

Кривцов говорит, что их клиника могла бы взять на себя часть нагрузки на государственную медицину: «Мы могли бы по ОМС взять часть пациентов, если бы государство привлекало нас для их обследования».

Кривцов считает, что мораторий на выплату налогов нужно вводить на полгода. И предлагает сократить выплаты в фонды страхования — это тоже облегчило бы нагрузку на малый бизнес.

Многие предприниматели отправили сотрудников домой, а сами занялись сбором онлайн-заказов и доставкой.

Владимир Коваленко, совладелец кофеен «1554», сел в машину и отправился развозить кофе в зернах и молотый по домам своих гостей, которые раньше приходили в кофейню, — чтобы хоть немного выручить денег на зарплаты сотрудникам. «Город пустой, делать нечего, я решил сам поездить. Сейчас много владельцев бизнеса сами на доставке. У нас на три кофейни 17 работников. И почти все ребята снимают квартиры. Мы сейчас договорились, что даем им аванс на будущую зарплату, потому что просто выделить эти деньги из бюджета мы не можем».

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Алексей Петропольский, владелец нескольких бизнесов, рассказывает, что некоторые меры поддержки государства оказались половинчатыми. «Вышло постановление отменить плановые проверки, но я знаю, что 90% проблем предпринимателей — от внеплановых проверок. Например, Собянин в начале эпидемии выпустил постановление: больше 50 человек не собираться. У ресторанов, где посадочных мест больше 200 или 300, система рентабельности рассчитана с минимальным количеством посадочных мест на обед или ужин от 100 человек.

Роспотребнадзор сразу к ним приехал и начал требовать взятки, чтобы закрывать глаза на то, что они там собираются в таком количестве.

Предприниматели просто закрылись, потому что платить Роспотребнадзору в нынешних реалиях не вариант, а при посадке меньше 50 человек нерентабельно содержать персонал, кухню. Так рестораны с большим количеством посадочных мест выбило в первую неделю сразу». По оценке Федерации рестораторов и отельеров, 90% ресторанов и кафе в Москве и области не откроются после карантина.

Сергей и Наталья Фоменко,

владельцы «Магазинчика милоты»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

«Магазинчик милоты» Сергей и Наталья открыли четыре с половиной года назад после свадебного путешествия в Японию. У супругов было три магазина: два — в Москве, один — в Санкт-Петербурге. 30 человек в штате и обязательные ежемесячные платежи около трех миллионов. В прошлом году супруги поняли, что надорвались, не оценили силы, набрали слишком много кредитов. И оставили один магазин в Москве.

«Нам повезло, что мы успели пройти пик сезона. Троицу гендерных праздников мы отработали. Этих денег нам хватило, чтобы выплатить аренду за март, заплатить зарплату, рассчитаться с поставщиками. А с 16 марта — все, началось неконтролируемое падение выручки», — рассказывает Сергей.

В пиковый сезон — например, перед Новым годом — покупателей бывало по 500 человек в день, выручка доходила до полумиллиона. В низкий сезон — например, сейчас — должно быть 70–80 покупок в день, это 50–70 тысяч рублей выручки. С 16 марта стало всего 20–30 покупок в день, а выручка едва доходила до 20 тысяч.

Сергей рассказывает, что ежемесячные выплаты банкам сейчас у них больше полумиллиона рублей в месяц. Аренда магазина — 200 тысяч, склада — 140 тысяч. Когда москвичи начали уходить на самоизоляцию, он пошел к арендодателям. Хозяин помещения магазина снизил аренду наполовину. Хозяин склада сказал, что форс-мажор не объявлен, поэтому платите в полном объеме.

Когда карантин только начался, Наталья придумала хештег в инстаграме #спасималыйбизнес. Честно написала: «Что происходит сейчас — это катастрофа!» — и стала рассказывать, почему «те меры, которые озвучило государство, это капля в море».

Сейчас Наталья и Сергей работают вдвоем на складе, собирают онлайн-заказы.

«Мы весь месяц будем также ходить на склад и собирать посылки. А работники будут сидеть дома. Мы будем работать на зарплату, чтобы выплатить ее остальным. Это очень хитрое решение государства, что нужно проблему решить за счет работодателей. ЧС не объявлена в стране — кто как с кем договорится».

Полина Ефимова,

совладелица городского кафе «Сойка напела»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

С Полиной Ефимовой мы встречаемся в последнюю докарантинную пятницу марта. Свое городское кафе «Сойка напела» Полина закрывает. В последний день приходят гости, чтобы выкупить и забрать домой посуду и оставшиеся бутылки вина. «У меня в конфликте моя гражданская позиция и моя предпринимательская позиция. Как социально ответственный человек я бы сидела дома уже дней десять. Как предприниматель я вынуждена закрывать «хвосты»: обязательства перед поставщиками, перед персоналом, перед арендодателем».

Решение закрыть кафе навсегда Ефимова и ее партнеры приняли в начале марта, еще когда никто не сидел даже на добровольной самоизоляции. К 10 марта ежедневный поток гостей и, соответственно, выручка снизились на 30%, к 27 марта — уже на 80%. Кафе «Сойка напела» Полина открывала без кредитов, на свои накопления, в августе 2019 года, на операционную прибыль получилось выйти в феврале, накопить «подушку безопасности» не успели.

«Дело не в том, что мы месяц не постоим на карантине, — постоим.

Но сейчас никто не может прогнозировать — это месяц будет, два или три. При отсутствии поддержки малый бизнес на себе кто-то готов тянуть, кто-то не готов.

Мы не готовы брать кредиты. Мы закрываемся очень осознанно и экологично. Мы не можем прогнозировать финансовые риски и не готовы сейчас на них совершенно, потому что рассчитываем только на себя».

О закрытии кафе Полина Ефимова решила заранее сообщить гостям: в инстаграме дала сообщение, что «Сойка напела» работает последние дни. «Мы начали все заранее, у нас все просчитано и продумано, поэтому практически в ноль уже вышли. Это тоже благодаря нашей аудитории. Люди пришли нас рублем поддержать, дошел каждый, кто не дошел за это время, начали покупать, заказывать». Полина планирует продать бизнес. У нее работало примерно 20 человек.

Сейчас она собирается наблюдать за тем, что будет дальше: «Реально начать дышать и что-то делать, по моим прогнозам, можно будет не раньше, чем через полгода, а то и год, но надеюсь, я ошибаюсь».

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Алексей Петропольский,

совладелец бутик-отеля «Чемодановъ», совладелец 50 точек кофе Take and Wake, совладелец юридической компании URVISTA

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

«Когда первые заболевшие начали появляться в Италии, в Испании, у нас пошли отмены. Как и все отели в центре Москвы, мы живем за счет иностранцев, но как только начался рост пандемии, мы начали из букинга получать возвраты средств, а букинг нам дает 70% заселений. Сейчас все, абсолютно все брони отменены. На апрель, на май, даже на октябрь».

Четырехзвездочную гостиницу на Покровке Петропольский открыл в 2018 году. В отеле 27 номеров. В докарантинное время наполняемость была 80–90%, в месяц 5–6 миллионов рублей выручки, из них прибыли — миллион-полтора. В марте ушли в минус. Остались налоги — 200–300 тысяч, арендную плату собственник разрешил выплачивать позже и в рассрочку, обычная сумма — миллион 300 тысяч. «Если распустить всех работников без оклада, то нам нужно 700 тысяч в месяц на арендные платежи, коммунальные, договоры на химчистку. А стоять без гостей, платить по платежам и выплачивать зарплаты — это полтора миллиона в месяц».

Петропольский предпринял антикризисные меры. В первую очередь снизил цены на номера. Вместо 5000–6000 за номер теперь нужно заплатить всего 3000 или даже 1500.

Второе, что сделал Петропольский, — сократил персоналу рабочие часы и урезал зарплаты от 30 до 70%. Раньше в смену работало семь человек, теперь трое.

Придумал антикризисную акцию. Жить в четырехзвездочном отеле в центре Москвы в номере в 20–30–40 квадратных метров с ежедневной уборкой, постельным бельем и душевыми принадлежностями за 49 500 в месяц. Это почти вдвое дешевле, чем аренда квартиры в этом районе. Он надеялся заселить таким образом половину гостиницы, чтобы выйти в ноль, но на апрель таких клиентов нашлось пять человек».

Еще Петропольский держит 50 кофеен. Вернее, 50 их было в начале марта. Это были точки «кофе с собой» в торговых и бизнес-центрах и окошки в центре Москвы. В середине марта в бизнес-центрах выручка упала на 70%, на улице — на 60%, в торговых центрах — на 30%. «Аренда такой точки в торговом центре — это 150 тысяч, зарплата двух бариста — 100 тысяч рублей, закупка — еще 100 тысяч. То есть месяц без покупателей обойдется в 350 тысяч. А открыть такую кофейню с нуля стоит 500 тысяч. То есть смысла простаивать месяц нет, проще закрыться и открыться в другом месте».

Сейчас закрыты уже все 50 точек. «Считайте, порядка 120 человек на улице без зарплаты».

Более-менее держится у Петропольского юридический бизнес. С началом нерабочих дней и всеобщей изоляции к юристам пошли предприниматели и супруги, которые хотят оформить брачный договор и разрешить конфликт. А с четверга Петропольскому обрывают телефон москвичи, которых стали штрафовать за выход на улицу. «Даже в юридическом бизнесе я буду вынужден срезать людям премии и, может быть, даже оклады. Но здесь я буду стоять до конца, это основной мой бизнес, бюджет наполняющий и мозги стимулирующий».

Наталия Платонова,

совладелица книжного магазина «Маршак»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Что покупателей в книжном стало намного меньше, Наталия заметила в середине марта. Были дни, когда вообще никто не заходил. И тогда Наталия вместе со своими партнерами Полиной Плавинской и Сергеем Карповым придумали приглашать людей читать детям книги онлайн в прямом эфире — чтобы родители дома с ума не сошли. Проект назвали «Говорит Маршак». Запустились 21 марта, за это время книги детям вслух читало больше 40 человек. Начали с известных личностей: читал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, блогер и феминистка Ника Водвуд, сценарист и режиссер Женя Беркович, писательница Нина Дашевская, поэт Лев Оборин.

«Мы сначала думали выбирать книги из нашего магазина и предоставлять чтецам. Но это нужно им как-то отправлять, лишние энергозатраты… И решили, что это будут просто любимые книги, которые они захотят почитать. Мы решили, что так будет честнее».

Читали Шварца, Харпера Ли, Роберта Шекли, Туве Янссон, «Гарри Поттера» и «Питера Пена». Основатели «Маршака» решили, что чтения для слушателей будут бесплатными, а кто хочет — может перечислить небольшую сумму в поддержку «Маршака».

«Мы не призываем никого это делать, можно просто посмотреть, не поддерживая. Перечисляют очень разные суммы: и по 100 рублей, и по 10 тысяч рублей, кто-то 100 евро перечислил. Мы собираем на аренду. Наш бизнес нестабилен. Когда-то мы выходили в ноль, в плюс, а когда-то — в минус. Часто на аренду мы подкидываем деньги из своих карманов. И сейчас понимаем, что не сможем постоянно свои деньги вкладывать». Закончили чтения 3 марта, получилось собрать 90 234 рубля.

Аренда у «Маршака» — 65 тысяч рублей в месяц, коммунальные услуги раз в квартал — примерно 28 тысяч. Выручка в хороший выходной могла быть 25 тысяч, для «Маршака» это хорошая сумма. В середине марта выходной принес всего 8 тысяч. Кроме Наташи, в магазине работают два продавца. За смену получают по 1000 рублей. Один сразу ушел на самоизоляцию — у него сахарный диабет, группа риска. Вторая работает из дома: заполняет базу книг для интернет-магазина.

«Мы не брали кредитов на открытие бизнеса, это наши накопления. Сейчас мы запускаем интернет-магазин, но это огромный труд, мы все делаем сами. До кризиса планировали расширяться: нам становится тесно, когда мы проводим лекции.

Возможно, нам придется сделать склад и за него платить меньше, работать в онлайне. Мы немножко дурачки, у нас нет планки, при которой мы решим закрыться. Только когда нам надоест всем этим заниматься, когда не будет своих собственных денег, чтобы вкладывать сюда».