Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях во время пандемии

Власти США переводят заключенных из мест лишения свободы под домашний арест. Несколько штатов и округов, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, к сегодняшнему дню уже освободили тысячи человек: под домашний арест, под залог, раньше срока, по амнистии, условно-досрочно... Те, кого освобождают, — обвиняются, либо были осуждены исключительно по ненасильственным статьям. В первую очередь из-за угрозы распространения коронавируса освобождают пожилых лиц, имеющих хронические заболевания, женщин, беременных женщин и людей, задержанных за административные правонарушения. Цель — уменьшить перенаселенность тюрем и освободить карантинные места для совершивших более тяжелые преступления.

Крупнейшую амнистию запустил, как это ни удивительно, король Бахрейна, раньше всех развитых стран выпустивший указ о помиловании в своей стране 901 заключенного. Нескольким тысячам подданных наказание заменили на не связанное с лишением свободы. Процесс освобождения заключенных продолжается. Свое решение король Хамад ибн Иса аль-Халифа обосновал «гуманитарными соображениями в поддержку сложившихся обстоятельств».

В условиях эпидемии COVID-19 Германия, Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия, Индия, Судан, Иордан и Иран также включились в борьбу за заключенных. Освобождают всех, за исключением осужденных за терроризм, убийства и преступления сексуального характера. Освобождают даже политических заключенных. Освобождают тех, кто ожидал начала суда или приговора. У части срок подходит к концу.

И уже как месяц короли, наследные принцы, шейхи и президенты половины планеты поставили гуманитарные соображения выше соображений политических. И, как ни странно, преступность в этих государствах за месяц не возросла, а вот число избежавших заражения, наоборот, уменьшилось.

Что важно: власти этих стран не стесняются озвучивать статистику по числу заболевших заключенных и сотрудников тюрем.

Министерство юстиции России и подчиненная ему Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) до сих пор молчат — как о числе заразившихся сотрудников, так и о числе заключенных, которым сейчас экстренно нужна помощь. До нас, общества, доходят лишь отрывочные сведения о смертях зеков в той или иной колонии в российских регионах, информация о госпитализированных сотрудниках ФСИН, о вспышках пневмонии в СИЗО. Доступ независимых членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в места принудительного содержания сейчас временно приостановлен. Ограничен и доступ адвокатов, в большинство СИЗО и колоний они пройти не могут. Заключенным запрещены передачи и свидания с родными.

Владимир Владимирович, половина тюремного населения в России — люди с ослабленным иммунитетом (туберкулез, онкология, гепатит и т.д.), часть с глубоким иммунодефицитом (больны ВИЧ). Эти лица находятся в группе высочайшего риска. Как мы видим на практике, на воле сегодня умирают от коронавируса именно те, кто имеет хронические заболевания.

Тестов на наличие коронавируса в колониях и СИЗО не делают — иначе бы тюремщики уже давно отрапортовали об этом на своем сайте. Но ФСИН повторяет как мантру: в ее системе больных нет. Мы с Вами, очевидно, должны верить ФСИН на слово. Как до этого должны были верить на слово, что перебоев с терапией для ВИЧ-положительных заключенных в тюрьмах нет, а люди умирают там сами по себе.

Владимир Владимирович как юрист Вы согласитесь с нами, что

никто из заключенных не был приговорен ни одним судом к тому, чтобы его оставили без медицинской помощи, тем более в условиях масштабной пандемии.

За человека, оказавшегося в тюрьме, ответственность несет именно государство.

Создавшаяся в данный момент ситуация в российской пенитенциарной системе взрывоопасна и может привести к бунтам в колониях, что, в свою очередь, неминуемо поставит под угрозу жизнь тех же сотрудников ФСИН.

Вы вместе с российским правительством и московской мэрией сейчас делаете все, чтобы сохранить жизни людей на воле. Но мы хотим, чтобы Вы не забывали про людей, находящихся за колючей проволокой. Мы убеждены, что сейчас самое время последовать примеру целого ряда стран, поставивших гуманитарные соображения во главу угла. Объявите амнистию для осужденных за ненасильственные преступления, распорядитесь отпустить тех, кому подошел срок — по УДО. Рассмотрите лично ходатайства о помиловании от тех, кто об этом просит. Разгрузите СИЗО, переведя подследственных (также не совершивших тяжкие преступления) под домашний арест, либо отпустив их под залог. Как показывает практика других стран, это реально и абсолютно не затратно.

Проявленный Вами гуманизм и милосердие обязательно найдут отклик и понимание в нас, гражданах России, которые за последний месяц стали чуть добрее и внимательнее друг к другу. Потому что пришло время спасать всех ради всех.