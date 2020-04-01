«Кто-то считает, что в СИЗО безопасно?»

Обращение к Президенту РФ,

в Администрацию президента РФ

Мы, родители осужденных по так называемому делу «Сети», в очередной раз обращаемся к Вам. На фоне всемирной эпидемии COVID-19 и неконтролируемой масштабности его распространения мы обеспокоены состоянием здоровья наших сыновей, так как защита от заражения в СИЗО не только не гарантирована, а попросту невозможна.

Мало того что наши сыновья осуждены по сфабрикованному ФСБ делу на нереальные сроки — до 18 лет, — и на примере дела «Сети» весь мир увидел, как позорно работают спецслужбы в России и как до автоматизма отработаны схемы по «раскрытию» псевдотеррористов.

Теперь наши сыновья лишены права остаться живыми в период мировой пандемии коронавируса!

К сожалению, вопрос о сохранении здоровья при нахождении людей сегодня в местах лишения свободы сегодня уже не стоит.

Мы внимательно наблюдали за Вашим обращением к гражданам России по поводу пандемии и ничего не услышали о мерах безопасности и защиты граждан, находящихся в местах лишения свободы — очевидно, потому, что таких мер не существует.

Со слов наших сыновей, никаких мер по профилактике от заражения коронавирусом в СИЗО не предпринимается, никакой дезинфекции и санобработки не проводится,

нет элементарных средств индивидуальной защиты даже у сотрудников СИЗО и ИК, не говоря про арестантов.

Из всех предписаний по карантину исполняется только запрет на свидания с родственниками. Но совершенно очевидно, что наибольшую опасность в местах лишения свободы представляют сами сотрудники, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Любой случай заражения внутри этой системы с высокой долей вероятности приведет к 100% заражению как заключенных, так и сотрудников. Единственная возможность предотвращения катастрофы в системе ФСИН — это сокращение количества пребывающих там людей.

Двое из ребят за время нахождения в СИЗО заражены открытой формой туберкулеза,

что гарантированно ставит их в зону риска, а в сегодняшних условиях пандемии — равносильно смертному приговору.

И конечно, никакая специализированная квалифицированная медицинская помощь, тем более с госпитализацией в гражданские медучреждения, из СИЗО и ИК не осуществима — это миф. На сегодняшний день не существует ни одного нормативного документа по лабораторной диагностике COVID-19 для граждан, находящихся в местах лишения свободы, в этих учреждениях нет тестов на COVID-19 — а следовательно, диагноз не сможет быть там установлен.

Это определяет и отсутствие мер по профилактике распространения смертельно опасного вируса и лечения заболевших, а также невозможность установления, не дай бог, истинной причины смерти. Получается, что ни одного фактического случая заражения коронавирусом ни в СИЗО, ни в ИК не будет. Может быть, поэтому кто-то считает, что в исправительных учреждениях сегодня безопасно находиться?

В связи с реальной угрозой для жизни наших детей от смертельно опасной инфекции мы требуем Ваших решительных действий по безотлагательному обеспечению безопасности самого незащищенного на сегодня слоя населения — людей в местах лишения свободы.

Согласно статье 41 п. 1 Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Решение суда первой инстанции от 10.02.2020 по делу «Сети» еще не вступило в законную силу, и до момента апелляционного суда мы требуем изменения меры пресечения и перевод наших сыновей под домашний арест, для соблюдения необходимого режима самоизоляции.

Мы не можем и не станем молча наблюдать за надвигающейся катастрофой в местах лишения свободы, ибо это наш гражданский долг, да и терять нам уже нечего.

Пчелинцева Светлана Анатольевна

Пчелинцев Дмитрий Анатольевич

Богатова Елена Николаевна

Чернова Татьяна Александровна

Чернов Сергей Викторович

Куксова Алла Сергеевна

Куксов Алексей Васильевич

Стригина Елена Владимировна

Самонина Елена Юрьевна

Кульков Алексей Евгеньевич

Иванкина Татьяна Александровна

Иванкин Сергей Максимович

* «Сеть» — организация, признанная террористической и запрещенная в РФ