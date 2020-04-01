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Заражено — 885221 (в РФ — 2777), смертей — 44212. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
«Кто-то считает, что в СИЗО безопасно?»
Родители фигурантов дела «Сети»* потребовали отпустить детей в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Обращение к президенту
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
«Новая газета»редакция
Обращение к Президенту РФ,
в Администрацию президента РФ
Мы, родители осужденных по так называемому делу «Сети», в очередной раз обращаемся к Вам. На фоне всемирной эпидемии COVID-19 и неконтролируемой масштабности его распространения мы обеспокоены состоянием здоровья наших сыновей, так как защита от заражения в СИЗО не только не гарантирована, а попросту невозможна.
Мало того что наши сыновья осуждены по сфабрикованному ФСБ делу на нереальные сроки — до 18 лет, — и на примере дела «Сети» весь мир увидел, как позорно работают спецслужбы в России и как до автоматизма отработаны схемы по «раскрытию» псевдотеррористов.
Теперь наши сыновья лишены права остаться живыми в период мировой пандемии коронавируса!
К сожалению, вопрос о сохранении здоровья при нахождении людей сегодня в местах лишения свободы сегодня уже не стоит.
Мы внимательно наблюдали за Вашим обращением к гражданам России по поводу пандемии и ничего не услышали о мерах безопасности и защиты граждан, находящихся в местах лишения свободы — очевидно, потому, что таких мер не существует.
Со слов наших сыновей, никаких мер по профилактике от заражения коронавирусом в СИЗО не предпринимается, никакой дезинфекции и санобработки не проводится,
нет элементарных средств индивидуальной защиты даже у сотрудников СИЗО и ИК, не говоря про арестантов.
Из всех предписаний по карантину исполняется только запрет на свидания с родственниками. Но совершенно очевидно, что наибольшую опасность в местах лишения свободы представляют сами сотрудники, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Любой случай заражения внутри этой системы с высокой долей вероятности приведет к 100% заражению как заключенных, так и сотрудников. Единственная возможность предотвращения катастрофы в системе ФСИН — это сокращение количества пребывающих там людей.
Двое из ребят за время нахождения в СИЗО заражены открытой формой туберкулеза,
что гарантированно ставит их в зону риска, а в сегодняшних условиях пандемии — равносильно смертному приговору.
И конечно, никакая специализированная квалифицированная медицинская помощь, тем более с госпитализацией в гражданские медучреждения, из СИЗО и ИК не осуществима — это миф. На сегодняшний день не существует ни одного нормативного документа по лабораторной диагностике COVID-19 для граждан, находящихся в местах лишения свободы, в этих учреждениях нет тестов на COVID-19 — а следовательно, диагноз не сможет быть там установлен.
Это определяет и отсутствие мер по профилактике распространения смертельно опасного вируса и лечения заболевших, а также невозможность установления, не дай бог, истинной причины смерти. Получается, что ни одного фактического случая заражения коронавирусом ни в СИЗО, ни в ИК не будет. Может быть, поэтому кто-то считает, что в исправительных учреждениях сегодня безопасно находиться?
В связи с реальной угрозой для жизни наших детей от смертельно опасной инфекции мы требуем Ваших решительных действий по безотлагательному обеспечению безопасности самого незащищенного на сегодня слоя населения — людей в местах лишения свободы.
Согласно статье 41 п. 1 Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Решение суда первой инстанции от 10.02.2020 по делу «Сети» еще не вступило в законную силу, и до момента апелляционного суда мы требуем изменения меры пресечения и перевод наших сыновей под домашний арест, для соблюдения необходимого режима самоизоляции.
Мы не можем и не станем молча наблюдать за надвигающейся катастрофой в местах лишения свободы, ибо это наш гражданский долг, да и терять нам уже нечего.
- Пчелинцева Светлана Анатольевна
- Пчелинцев Дмитрий Анатольевич
- Богатова Елена Николаевна
- Чернова Татьяна Александровна
- Чернов Сергей Викторович
- Куксова Алла Сергеевна
- Куксов Алексей Васильевич
- Стригина Елена Владимировна
- Самонина Елена Юрьевна
- Кульков Алексей Евгеньевич
- Иванкина Татьяна Александровна
- Иванкин Сергей Максимович
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