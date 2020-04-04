Скорые везут эвакуированных франузов из аэропорта в больницу Марселя. Фото: EPA

Президент Франции в пятницу, 3 апреля, посетил Кризисный центр поддержки при МИДе, чтобы показать, что в «это трудное время», как и всегда, «Даже на краю света нация защищает своих». Официальное сообщение с таким заголовком размещено по итогам визита на сайте Елисейского дворца.

Центр работает круглосуточно и ежедневно. Президент поблагодарил сотрудников Центра (их 220) и заявил, что «нация может гордиться» результатами их труда. То, что они уже помогли вернуться на родину «132 тысячам французов»* из 140 стран, «порой с края света», «в чрезвычайно сложных условиях» — «это подвиг», сказал Макрон.

«Быть француженкой или французом — это кое-что значит даже на другом конце света», — заверил глава Французской Республики.

Подчеркнул: «Когда вы растеряны или встревожены, нация приходит к вам на защиту».

Никаких сроков завершения работы по репатриации соотечественников власти Франции не предусматривают.

Конечно, сейчас трудно что-либо предсказывать, но на сегодняшний день невозможно представить себе ситуацию, при которой власти объявят: дорогие сограждане, мы закрываем для вас границы вашей родной страны с полуночи 4 апреля или, например, 5 мая.

Нет, работа продолжится, и «ближайшие недели будут все такими же трудными» для сотрудников Кризисного центра, подчеркнул Макрон.

Пока работа ведется довольно быстро: 27 марта МИД говорил о 30 тысячах желающих вернуться, 31 марта — о 10 тысячах, 3 апреля — о том, что таких осталось «менее 4 тысяч».

Цифра не может быть более точной, потому что новые «желания» продолжают приниматься постоянно.

В министерстве говорят, что сложности с переправкой сограждан на родину возникают главным образом из-за ограничений, установленных в некоторых странах, а также «логистических проблем»: среди 4 тысяч желающих срочно вернуться — большинство находится «в основном в отдаленных точках» или там, где все авиарейсы отменены.

Кроме того, порой авиакомпании устанавливают «запретительные цены»** или не хотят брать на борт граждан стран Европы, где сейчас «эпицентр» эпидемии. Французские дипломаты пытаются договориться или ищут альтернативные варианты (как, например, в Лиме — где после закрытия аэропорта удалось получить «добро» на использование военного аэродрома; или в Мьянме, где тайская компания отказалась брать французов на борт из-за отсутствия результатов теста на COVID-19 (которые в стране сделать было нельзя), — и посольство договаривалось с Катарскими авиалиниями).

О серьезных сложностях французов — например, на Филиппинах, в Новой Зеландии, на Маврикии, в Джибути, Мьянме, в Доминиканской Республике и в Австралии (где несколько студентов, у которых закончились деньги, «вынуждены были ночевать на улице») — время от времени сообщают французские СМИ (как и об отдельных жалобах на «плохую работу» сотрудников некоторых французских посольств), но о существовании системной проблемы речи пока не идет.

Теоретически большие сложности у властей Франции могут возникнуть в случае, если сотни тысяч французов, живущих за границей постоянно (всего таких 2,5 млн), в ближайшее время решат вернуться на родину — главным образом из-за потери работы и приостановки учебы, — предупреждает Анн Женете, представительница комиссии по иностранным делам Нацсобрания от макроновской партии «Вперед, Республика!».

Зная об этой перспективе, МИД Франции «настоятельно рекомендует» согражданам, постоянно живущим в других странах, оставаться там по меньшей мере до завершения «санитарного кризиса». «Настоятельная рекомендация» ни в коем случае не означает «запрет», но «приоритет будет отдан тем», кому нужно вернуться по «неотложным причинам» и тем, кто «застрял» в отпуске или в командировке.

Для иностранцев границы Франции сейчас закрыты — за исключением тех людей, которые имеют вид на жительство.

Что касается находящихся в стране россиян, то посольство РФ в Париже к моменту подписания номера не ответило на запрос «Новой газеты». 27 марта в посольстве сообщали, что из 1000 запросов составили «основной список нуждающихся в отправке — это более 800 человек».

Последнее сообщение на сайте посольства датировано 2 апреля, когда оно рекомендовало россиянам, желающим вернуться на родину, взять билет в Минск на рейс компании «Белавиа», а уже из Минска добираться в Россию.

* Отсчет ведется с 16 марта, когда президент выступил с первым обращением к народу по поводу эпидемии. Объявив о начинающемся с 17-го числа карантине, Макрон призвал соотечественников, желающих срочно вернуться, связаться с французскими властями в стране пребывания.

** Например, компания Air France установила «потолок» в 250 евро для билетов эконом-класса при перелетах в Европе и в 600 евро — для дальнемагистральных рейсов. Тем, кто не согласился «заморозить тарифы», министр иностранных дел Ле Дриан пообещал: «Мы их знаем, и мы не забудем и после окончания кризиса об их поведении» «и желании спекулировать на чужих бедах».