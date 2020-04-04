Европа включила механизм гражданской защиты

Возвращение граждан Европейского союза из зарубежных стран было одним из главных вопросов «антикризисного» совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло 3 апреля в форме видеоконференции.

Около 350 000 граждан ЕС, застрявших за его пределами в результате пандемии коронавируса, возвращены домой, но еще 250 000 человек пока ожидают возможности вернуться в Европу. Ситуация с середины марта развивалась очень быстро, и число людей за границей, которые обращаются за помощью в посольства и консульства своих стран, стремительно росло, рассказал журналистами глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

15 марта желающих вернуться было 80 000, а 20 марта это число приблизилось к 300 000. В итоге насчитали около 600 000.

Трудно было представить, что по миру рассеяно так много граждан ЕС: туристов, гостей, временных работников. Не говоря о тех, кто надолго поселился за рубежом. Положение многих путешественников бедственное.

Тогда к решению проблемы подключились правительства, а ЕС взял на себя координирующую роль. В Брюсселе создана специальная группа репатриации при подразделении гражданской защиты ЕС. Она составила список из 25 проблемных стран, которым присвоены красный, желтый и зеленый уровни сложности возвращения застрявших европейских путешественников.

Механизм гражданской защиты ЕС применяется как последнее средство. Он подключается по просьбе страны-члена союза вывезти конкретную группу своих граждан, которые не имеют другой возможности вернуться, остались там, куда уже ничего не летает. Тогда ЕС нанимает самолеты и берет на себя значительную долю расходов. За две недели так вывезено 10 тысяч человек. Но на 250 тысяч потребуется слишком много самолетов.

Поэтому подавляющее большинство возвращается коммерческими рейсами авиакомпаний и чартерными рейсами, которые организуют правительства стран-членов ЕС. А в некоторых случаях военными бортами. ЕС занимается координацией этих полетов. Он помогает репатриации не только граждан всех своих стран-членов, но и государств Шенгенского пространства, не входящих в союз, в том числе Норвегии, Исландии и Швейцарии, а также Великобритании, находящейся в процессе выхода из ЕС. Союзные институты помогают правительствам стран-членов покрывать расходы на рейсы, которыми возвращаются пассажиры из более чем одной страны ЕС.

Много усилий ЕС уходит на то, чтобы настоятельно убедить страны держать открытыми свои воздушные пространства и узлы транзита, а также содействовать доставке путешественников из отдаленных районов в аэропорты.

Часто приходится прибегать к давлению. На это брошена вся мощь дипломатии союза. Особенно это важно для малых стран.

«Мы будет продолжать наши усилия, но с каждым днем это становится все труднее. Авиакомпании ставят на прикол свои самолеты, а воздушное пространство все больше закрывается, все труднее трансферы». «Но, — добавил Боррель, — понемногу все они вернутся домой».