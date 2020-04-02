Открытие Америки

Телефонный разговор Трампа и Путина (по инициативе американской стороны) породил у производителей американского сланца надежды на то, что при посредничестве США Россия и Саудовская Аравия договорятся о стабилизации мировых цен на нефть. А российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан» с медицинскими повязками и прочим оборудованием для дезинфекции, приземлившийся в среду в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, лишил дара речи как пентагоновских «ястребов», так и вашингтонских «кремленологов». Они предупреждают президента: Владимир Путин сделал очередной эффектный пропагандистский ход, отправив Америке помощь.

Груз внутри АН-124-100 "Руслан". Фото: РИА Новости

Главные темы телефонной беседы двух президентов Трамп (что необычно) анонсировал заранее: сотрудничество в борьбе с коронавирусом, мировые цены на нефть, санкции и Венесуэла. Владимир Путин предложил Америке гуманитарную помощь, Трамп ее принял (очень мило). В первый раз два президента говорили на фоне пандемии, унесшей более 48 тысяч жизней во всем мире.

Бойтесь «злых самаритян»

45-му президенту США снова пришлось объясняться с журналистами: «Ладить с Россией — это хорошо. Я говорил это постоянно во время (предвыборной) кампании, а затем эти паршивые политики завели одно и то же: Россия, Россия, Россия. Честно говоря, у США проблем с другими странами больше, чем с Россией. Они хотели бы торговать с нашей страной. Но вы знаете, это было очень затруднено бессмысленной чушью, которая оказалась полным обманом». Под чушью, обманом и «охотой на ведьм» Трамп подразумевает расследование спецпрокурора Мюллера о «сговоре его предвыборной команды с Москвой, повлиявшей на исход выборов». Следствие решило: сговора не было, но вмешательство было.

Между тем для здешних СМИ и для критиков Трампа гуманитарная помощь из России стала по меньшей мере неожиданностью. «Вашингтон пост» пишет: «Мысль о том, что Россия, находящаяся под режимом санкций США за вмешательство в президентские выборы 2016 года и аннексию Крыма в 2014-м, направила медицинскую помощь в гигантском военном самолете самой могущественной стране на земле, кажется удивительной».

Аналитик вашингтонского Фонда Карнеги Эндрю Вайс написал в твиттере: «Это — безумие», назвав акцию «кремлевской пропагандистской уловкой».

This is nuts. Kremlin spox Peskov says Trump accepted Putin's offer to send a flight w #coronavirus medical equipment to US. Details willl be handled at the working level. Hopefully someone will tell Trump that he's playing right into a propaganda ploy https://t.co/TbVQ0BPY3j pic.twitter.com/xAuF0Ak2Kp — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) March 31, 2020

«Это — подарок для Кремля, а не от него» — так оценивает ситуацию бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

«Пропагандистский ход Путина, — заявил британский эксперт Эндрю Фоксалл, — имеет цель продемонстрировать, что в условиях глобального кризиса действия автократических режимов могут быть эффективнее, чем у государств, гордящихся своей демократией».

А массам россиян, полагают эксперты, послан такой сигнал: у американцев еще хуже, мы им помогаем, а не они нам.

«Бойтесь злых самаритян», — пишет издание the Foreign Policy, отмечая, что гуманитарная помощь от КНР и РФ может иметь «совсем не альтруистические мотивы».

Американские СМИ отмечают, что российские власти отправляют сотни коробок с масками в то время, как их не хватает в собственной стране.

При этом ранее Москва отправила 15 самолетов с медицинским оборудованием, военными вирусологами и эпидемиологами в Италию. Там были грузовики с надписью «Из России с любовью», а российское ТВ много раз показало некоего итальянца, сворачивающего флаг Евросоюза и разворачивающего российский стяг.

Однако американские СМИ напоминают, что 80 процентов российских поставок в Италию были бесполезны или малопригодны.

«Другими словами, доставка была скорее предлогом», — сказал чиновник итальянского правительства ведущей газете La Stampa.

По его словам, российская поставка содержала, например, оборудование для бактериологической дезинфекции и полевую лабораторию для химико-биологической стерилизации, а не вентиляторы и средства индивидуальной защиты, столь необходимые итальянцам. Газета отметила, что медицинские эксперты были направлены российским Министерством обороны, а не Министерством здравоохранения. Присутствие российских военных в стране НАТО, особенно вблизи авиабазы США, вызывает опасения, что русские будут использовать свое пребывание для сбора разведданных, отмечает the Foreign Policy.

Аналитики предполагают, что Кремль рассчитывает повлиять на снятие американских (а в случае Италии — европейских) санкций. Помимо санкций, связанных с выборами в США и Крымом, санкции в энергетике лично затрагивают ближний круг президента Путина: венесуэльская нефть, газопровод «Северный поток-2», препятствия иностранным инвестициям в арктические нефтегазовые проекты и российский сланцевый сектор.

Сенаторы рады

Джон Хувен и Кевин Крэмер, сенаторы-республиканцы из штата Северная Дакота, где массово производят сланцевую нефть, назвали разговор Трампа с Путиным «обнадеживающим». Нефтяная ценовая война между Россией и Саудовской Аравией ударила в первую очередь по их избирателям. Законодатели, ругавшие Трампа за пассивность, теперь рады, что президент обещал вмешаться и что-то сделать с ценой на нефть, которая, по его образному выражению, сегодня кое-где «стала дешевле воды». Цена на нефть в 20 долларов за баррель парализует бизнес сланцевых компаний.

Самый важный итог беседы двух президентов — стороны «договорились о важности стабильности на мировых энергетических рынках», заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир. Позже Трамп сказал журналистам, что он разговаривал по телефону не только с Путиным, но и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

«Мы все соберемся вместе и посмотрим, что можем сделать, потому что вы теряете (из-за низких цен) индустрию, тысячи и тысячи рабочих мест», — сказал Трамп.

Он добавил, что «две страны уже обсуждают это».

Между тем Саудовская Аравия угрожает в мае увеличить свой экспорт еще на 600 000 баррелей в сутки.

Обозреватель Bloomberg Джулиан Ли отмечает, что с массовым падением спроса на нефть в результате пандемии вируса COVID-19 нельзя справиться с помощью санкций и корректировки рынка. Аналитики Goldman Sachs считают, что спрос на нефть со стороны авиакомпаний, на чью долю приходится около 16 миллионов баррелей суточного мирового потребления, может никогда не вернуться на прежний уровень. По оценкам Goldman Sachs, мировой спрос на нефть на этой неделе снижается на 26 млн баррелей в день, или на 25%. Это больше, чем совокупное потребление США, Канады, Мексики, Центральной Америки и всего Карибского бассейна.

Как пишет Bloomberg, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил на прошлой неделе, что Россия ожидала, что цены на нефть упадут до 30 долларов за баррель в результате провала сделки с ОПЕК+. Бюджет России становится дефицитным, когда цены падают ниже 40 долларов за баррель нефти марки Urals (такая же цена является критической для американских производителей нефти из сланца). Иными словами, после выхода России из ОПЕК+ все пошло не так, как ожидалось.

Поэтому и звонок Трампа Путину пришелся «очень кстати». По словам, Андрея Кортунова, директора Российского совета по международным делам, которого цитируют американские СМИ, «Кремль рассматривает сам призыв как своего рода дипломатическую победу,

попытка Трампа обратиться за помощью к России в прекращении нефтяного кризиса может позволить Путину занять более сильную позицию, даже если понадобится пойти на некоторые уступки».

Между тем скептики считают, что при наличии длинного списка взаимных претензий и отсутствии доверия политических элит двух стран расчет на прорыв в двусторонних отношениях сейчас кажется фантастикой — гораздо большей, чем прилет в Нью-Йорк «Руслана» с грузом гуманитарной помощи трамповской Америке от путинской России.