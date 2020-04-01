«Единственное, что есть, — маска»

31 марта российские телеканалы сообщили, что у Дениса Проценко, главного врача инфекционной больницы в Коммунарке, куда попадает большинство больных с подозрением на COVID-19, выявили коронавирус. Состояние врача оценивается как удовлетворительное, он изолировался в своем кабинете. На прошлой неделе с Проценко встречался президент России Владимир Путин. Глава государства общался с ним без маски. Впрочем, в Кремле заявили, что президент регулярно тестируется на коронавирус и «все нормально». Пример Проценко показал, что заразиться инфекцией можно, даже соблюдая все меры защиты и предосторожности. Но многим медикам, в особенности в регионах, они недоступны: сейчас у них нет или не хватает и самых обыкновенных масок.

Хирургическая пижама, защитный костюм, резиновая обувь, бахилы, шапочка, очки, респиратор и три пары перчаток — вот облачение врача инфекционной больницы, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус. Во время работы с больными медикам нельзя ничего снимать — а значит, пить, есть и ходить в туалет в течение нескольких часов.

«"Сдохни или умри" — именно так можно описать наши смены сейчас», — сообщила в своем инстаграме Валентина Смирнова, медсестра одного из московских стационаров. — Больных так много, что мы не можем покинуть отделение. Вчера нам еще повезло, и я вышла в два часа дня на полчаса.

Я хотя бы поела, попила, и была возможность сходить в туалет. А потом 17 часов у меня этой возможности не было!

Не потому, что нельзя, не потому, что для нас нет средств защиты (у нас запланированы максимум два выхода и смена экипировки на сутки), а потому, что ты просто не можешь! Не можешь бросить пачками поступающих пациентов, не можешь бросить тяжелых пациентов, которым срочно нужен кислород или капельница».

О тяжелейших условиях работы в разгар пандемии рассказал сотрудник городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова. Его историю на условиях анонимности опубликовал профсоюз «Альянс врачей» (оригинал письма имеется в распоряжении «Новой»). «Больница еще ремонтируется, шлюзы не готовы, пациентов уже везут пачками, костюмы кончаются, они будут использоваться повторно, — говорилось в письме. — Оставшиеся сотрудники совсем не горят желанием работать в таких нечеловеческих условиях дикого некомплекта.

Да еще их заставляют носить памперсы, купленные за свой счет, чтобы меньше отлучаться с рабочего места. Вишенкой на торте было заявление администрации о том, чтобы мы пересмотрели наш рацион и питьевой режим, чтобы меньше хотелось в туалет».

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

О вынужденной работе медиков в памперсах «Новой» рассказал еще один собеседник, не связанный с «Альянсом врачей».

В московских поликлиниках средств индивидуальной защиты более-менее хватает, говорят врачи и эксперты. «Каждый раз выдают одноразовую маску, одноразовый халат, шапочку, перчатки. Если человек заявил, что у него был контакт с людьми, приехавшими из неблагополучных по коронавирусу стран, или он сам приехал из такой страны менее 14 дней назад, то выдают респиратор, и также все одноразовое. Затем это утилизируется по всем правилам», — отметил в разговоре с «Новой» врач-ординатор Павел Галеев. По словам медика, в его поликлинике КДЦ № 4 «есть все без дефицита».

Чего нельзя сказать о регионах.

В 115 км от столицы в одной из поликлиник подмосковного города Каширы из средств индивидуальной защиты — обыкновенные маски (вместо шапочек, противочумных халатов и респираторов, согласно приказу Минздрава России).

— Респираторов нет, халатов защитных нет, ходим в своих. Ничего нет. Единственное, что есть, — это маска, — рассказывает врач Наталья. — Чтобы каждые два часа менять, конечно, масок не хватает. У меня сейчас в запасе 3–4 штуки. Сегодня две маски поменяла.

— Руководство поликлиники планирует закупить больше масок?

— Нам привычнее самим купить. (Смеется.) Мы рассчитываем только на себя. Раньше у нас лекарства-то не всегда бывали. Сами их покупали, чтобы бабушки не тратили деньги. Какой-то период не было физраствора, тоже сами покупали. Когда ты работаешь 40 лет, на прием приходят люди, которые тебе уже почти как родственники. Язык не поворачивается им сказать — идите и купите. Стыдно.

Медсестры из кинешемской ЦРБ (Ивановская область) несколько дней назад записали видео (есть в распоряжении «Новой»), на котором показали, сколько средств защиты им выделила администрация после того, как в ЦРБ поступил пациент с подозрением на коронавирус. А именно: три респиратора (в отделении реанимации работают пять человек), одни очки, вместо специальных костюмов — одноразовые халаты. Самого пациента положили в отдельную палату, завесив дверной проем полупрозрачной пеленкой.

Фото: РИА Новости

После того как видео разошлось по соцсетям, двух медсестер и санитарку, которая распространяла ролик, вызвали к начальству.

«Нам сказали, что на нас якобы завели уголовное дело.

Верить ли этому? Пока ко мне никто не приходил, никто не вызывал, — поделилась с «Новой» одна из участниц видео, медсестра Валентина. — Знаю, что после этого старшая сестра подала заявку на то, чтобы в больницу предоставили специальные костюмы. Пока не знаю, в каком количестве. Мы переживаем и за себя, и за окружающих — за всех».

С давлением и угрозами столкнулась Татьяна Ревва, врач-реаниматолог из ЦРБ Калача-на-Дону (Волгоградская область). Она публично пожаловалась на отсутствие средств защиты и нехватку масок, рассказала о том, что медики вынуждены самостоятельно их шить из марли. По словам врача, вместо кожного антисептика в больнице был разведенный спирт. «Если вдруг на самом деле будет вспышка и появятся такие больные, а вдруг и тяжелые пациенты, то здесь начнется естественный отбор, потому что у нас 2,5 аппарата ИВЛ: у одного сломан компрессор, два заняты больными», — утверждала Ревва.

Главный врач больницы Олег Кумейко назвал это видео фейковой новостью, а слова доктора — абсолютно не соответствующими действительности. Как сообщал «Альянс врачей», Кумейко написал заявление в полицию, обвинив Ревву во лжи. По словам главы облздрава Анатолия Себелева, после жалобы Татьяны в больницу направили ревизионную комиссию, которая выявила, что средствами защиты «заставлено полкомнаты».

О нехватке костюмов и масок публично говорят медики и в других регионах: Ярославской, Омской, Свердловской областях, Краснодарском крае и Петербурге, что позволяет сделать вывод: проблема повсеместная и ее необходимо решать срочно. Например, правительство Красноярского края экстренно закупило у Китая 300 защитных костюмов и 50 тысяч одноразовых масок.

30 марта «Альянс врачей» объявил о сборе денег в рамках всероссийской медицинской акции, чтобы обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты. «Чего многие не понимают, так это того, как опасен зараженный врач. Одна из причин катастрофы, происходящей в Италии, — в том, что там на раннем этапе коронавирусом заболело много врачей, и они заразили своих пациентов», — говорит в ролике лидер профсоюза Анастасия Васильева.

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На следующий день ее вызвали в Следственный комитет на допрос по факту распространения в интернете «заведомо ложной информации о распространении инфекции».

Васильева отказалась отвечать на вопросы следователей, сославшись на 51-ю статью Конституции.

«Огромное количество медицинских работников сократили. Были закрыты инфекционные больницы. Сейчас мы все это расхлебываем, а нам говорят, что мы врем, — сказала Васильева в разговоре с «Новой». — Люди уже начали погибать. Чиновники, которые врут, обманывают сами себя. Они же сами попадут в эти больницы, где не хватает средств защиты, если начнут болеть. Сами же попадут к этим медикам, которые ходят в памперсах. Коммунарка не резиновая! Неужели это непонятно?»