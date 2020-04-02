В военкомат через черный ход

Президент России подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля, при этом министр обороны распорядился не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая, а в некоторых регионах военкоматы сообщили, что принимать граждан по повесткам не будут либо до 6-го, либо до 13 апреля. Как будет организован весенний призыв во время эпидемии COVID-19? Получится ли укомплектовать Российскую армию необходимым количеством солдат-срочников и насколько это безопасно?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проходит тест на COVID-19 после командировки в Сирию. Скриншот сюжета телеканала «Звезда»

Информация о том, что мероприятия по комплектованию Российской армии в этом году могут перенести, появилась в начале весны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал возможность отмены призыва из-за распространения в стране коронавируса, но говорил, что в Кремле предварительно посоветуются с Минобороны. Однако уже 20 марта министр Сергей Шойгу заявил, что даты будут обычными, добавив, что среди отечественных военнослужащих случаев заражения инфекцией зафиксировано не было, а всех новобранцев будут проверять на новый вирус.

Координатор правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко напоминает, что сроки призыва определены федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». «Это означает, что вне указанных в законе временных промежутков проведение призыва невозможно. А вот в этих рамках что делать и в какой момент, решает военное ведомство, так же как и распределяет плановое задание по регионам: с одного — столько-то, с другого — другое количество призывников», — объясняет Кривенко.

Вслед за «Красной звездой»

31 марта в газете «Красная звезда» вышло интервью начальника ГОМУ Генштаба ВС генерал-полковника Евгения Бурдинского, в подводке к которому было указано, что министр обороны Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса. «Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса», — отметило издание.

При этом отдельно такой документ не публиковался ни на сайте «Красной звезды», ни где бы то ни было еще.

Председатель специализированной коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин объясняет, что много нормативных актов в структуре Минобороны распространяется путем направления шифрограмм и телефонограмм. «Министр или кто-то из чиновников ведомства звонит в штаб округа, наговаривает текст, после чего конспект рассылается по военным комиссариатам, военным частям и так далее. Текст содержит в себе некоторую норму, например, не осуществлять отправку в войска ранее 20 мая. Это регламентируется устными распоряжениями — ситуация достаточно типовая. Остается только надеяться, что если министр дал такую телефонограмму, то так оно и будет, но никто не гарантирует, что завтра министр не передумает и не даст совершенно другую телефонограмму», — отмечает Чаплыгин.

Сам Евгений Бурдинский пояснил в интервью «Красной звезде», что графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников, и довольно подробно рассказал о мерах предосторожности в связи с пандемией, но не назвал конкретные даты призывных мероприятий.

«Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй», — сказал Бурдинский. Он отметил, что регламент работы изменили, чтобы граждане не приходили одновременно в военные комиссариаты. На призывные и сборные пункты призывников будут перевозить на автотранспорте, прошедшем специальную дезинфекционную обработку (обработку будут проходить и все помещения, отмечал он).

Призывники на медкомиссии во время пандемии. Фото: РИА Новости

Также уже определены учреждения здравоохранения, куда будут направлять людей с признаками коронавируса, и организации Роспотребнадзора, где будут проводить тестирование.

О полной приостановке работы комиссий и военкоматов непосредственно с гражданами на какой-либо срок в интервью Бурдинского речи не идет. Однако, по данным «Новой газеты», московские военкоматы находятся на карантине до 6 апреля, это подтвердили редакции в Кунцевском военном комиссариате. В Минобороны «Новой газете» сообщили, что военкоматы «работают штатно и будут принимать граждан с 6–7 апреля». В Ярославле весенний призыв был приостановлен до 14 апреля. Военный комиссариат Астраханской области выпустил постановление о том, что все призывные мероприятия они начнут не раньше 13 апреля.

Призыв начат, но не идет

В Петербурге весенний призыв в армию был также приостановлен. Изначально об этом на брифинге в Смольном заявил военный комиссар Сергей Качковский. «На сегодняшний день до 6 апреля никакие призывники не вызываются на призывные комиссии. Сотрудники работают с документами. Вызов будет проводиться после улучшения эпидемиологической ситуации в городе», — заявил он.

По данным военных, в рамках весеннего призыва в Петербурге должны были отправить в армию около трех тысяч человек. Однако уже 1 апреля стало известно, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге пускать призывников в военкоматы начнут с 13–14 апреля.

Как объясняет адвокат Аркадий Чаплыгин, до 30 марта военные комиссариаты Петербурга уверенно положительно отвечали на вопрос о том, будут ли они работать с 1 апреля и будет ли проводиться призыв. 30 марта сотрудники вышли на работу, и через недолгое время после начала работы военного комиссариата поступила команда от военного комиссариата Санкт-Петербурга прекратить работу. «Я позвонил в военный комиссариат Санкт-Петербурга, они сослались на телефонограмму штаба Западного военного округа, согласно которой до 13 апреля включительно приостанавливаются какие-либо мероприятия, связанные с призывом, и военные комиссариаты не будут вести прием граждан. Соответственно, военные комиссариаты не работали полдня 30 марта, не работали 31 марта и 1 апреля», — рассказывает Чаплыгин.

Однако 31 марта поступила информация от замначальника штаба Западного военного округа (ЗВО) по организационно-мобилизационной работе Юрия Брезгина о том, что, несмотря на ранее сделанные заявления, военные комиссариаты в Петербурге приступают к плановому приему граждан, и никакого приостановления мероприятий, связанных с призывом в Санкт-Петербурге, быть не может. В военном комиссариате Петербурга до сих пор опровергают его слова, говорит Чаплыгин, поэтому сложилась такая двусмысленная ситуация, когда, с одной стороны, штаб настаивает на приостановлении мероприятий, связанных с призывом, и тот же самый штаб настаивает на том, чтобы приостановление не производилось.

Проверка готовности войск РХБЗ к борьбе с эпидемией. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

«Военный комиссариат Санкт-Петербурга пока достаточно достойно себя ведет и не пускает призывников в военкоматы. Что будет дальше — совершенно непонятно», — говорит Чаплыгин. Он поясняет, что медицинское освидетельствование не может проходить так, чтобы призывники не скапливались массово в одном помещении. Так, например, каждый военный комиссариат в Петербурге обслуживает несколько призывных комиссий. «Допустим, крошечный военный комиссариат Невского района, обслуживающий 6 или 7 призывных комиссий, что из себя представляет? Это старое здание с узкими коридорами. Во время призыва люди стоят в этих коридорах, плотно соприкасаясь друг с другом, кабинеты крошечные.

Работать так, чтобы люди находились там как минимум на расстоянии одного метра, просто невозможно. Поэтому, безусловно, военкоматы будут рассадником коронавируса», — резюмирует адвокат.

Мероприятия на пике эпидемии

В связи со сложившейся ситуацией 1 апреля российские правозащитники попросили перенести начало весеннего призыва в армию для предотвращения распространения нового коронавируса. Как говорится в их обращении на сайте «Мемориала», правозащитники просят российские власти «проявить гражданскую ответственность, не перечеркивать все те действия, которые направлены на организацию карантина населения, и отложить начало призывной кампании до окончания карантинных мероприятий».

Медкомиссия во время пандемии. Фото: РИА Новости

Как поясняет Сергей Кривенко, сами призывные мероприятия для каждого молодого человека длятся примерно месяц: это целая процедура, начиная от вручения повестки, посещения военкомата для медицинской комиссии, куда тоже надо несколько раз прийти, потом — посещение призывной комиссии, затем — контрольный вызов, в конце — отправление на сборный пункт.

«То, что министр решил, что отправка в войска начнется не раньше 20 мая, значит, что сами мероприятия призывные должны начаться около середины апреля, когда ребят начнут вызывать в военкоматы. Эксперты говорят, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля. Это первая наша озабоченность. Как будут проводиться мероприятия и как будут проводиться вызовы в условиях объявленного карантина, самоизоляции и запрещения покидать место жительства? Причем по закону повестки должны выдаваться непосредственно в руки, а это значит, что сотрудники военкоматов должны ходить по домам. Минобороны на фоне этого нас утешает и говорит о том, что они предпримут все меры для непопадания вируса в войска. Это разумные меры, и можно, наверное, надеяться, что так и будет. Но проблема заключается еще и в том, кто обезопасит общество?

Ведь если 135 тысяч человек должны быть за время весеннего призыва призваны в войска, это значит, что около миллиона будут вызваны в военкоматы», — говорит он.

Проверка готовности войск РХБЗ к борьбе с эпидемией. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Например, в Москве за один призыв призывается 3–4 тысячи человек, а проходят через военкоматы 30–40 тысяч граждан, поясняет Кривенко. «И тут нам говорят, что для новобранцев в армии будет двухнедельный карантин. Это очень хорошо, а будет ли двухнедельный карантин просто для тех, кто пришел в военкомат, но направлен в войска не был? Они могут заразиться и принести это домой. Поэтому мы предлагаем начать призывные мероприятия с середины мая: может, уже и эпидемия пойти на спад, и за два месяца вполне реально призвать необходимое количество, пропускная способность военкоматов исторически говорит о том, что это возможно», — резюмирует правозащитник.

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Как рассказал «Новой газете» военнослужащий-срочник из воинской части в Калужской области, его дембель назначен на 6 июля. В части карантин, увольнения в город запрещены, как и встречи на КПП. «Но дембель не перенесут», — уверен он. — А про призыв ничего не говорят, по нашей части на призывные отправляются только под конец апреля».

Повестки на 6 апреля

В переносе каких-либо мероприятий в армии сомневаются и сами призывники. Так, 22-летний молодой человек из Санкт-Петербурга говорит, что уже пару лет пытается подтвердить заболевания в военкомате (стоит на учете как астматик и имеет подтвержденную гипертонию). «Моя повестка на медицинское освидетельствование на 6 апреля, мне не звонили, не отменяли, хотя я в состоянии, близком к панике из-за этого», — говорит он. «Уже давно на выходе из военкомата случаются панические атаки. Там мне говорили, что у меня нет заболеваний, и я все выдумал. Летом подал апелляцию за день до отправки на службу. Вместе с парнем, у которого подтвердили порок сердца», — рассказывает он.

2 апреля призывник позвонил в военкомат сам, где ему сообщили, что комиссариат начинает работать именно 6 числа, поэтому планы по его призыву не меняются. «Это значит, что всех с предыдущих дней перевели на 6, поэтому будет раза в два больше людей», — предполагает он.

За свой призыв опасается и 23-летний москвич. «Оканчиваю магистратуру, и после должны забирать. 6 апреля у меня медкомиссия, должен буду показать справки, у меня сирингомиелия, надеюсь, что не возьмут, но кто их знает, особенно с нашим военкоматом», — говорит он. По его словам, явиться в военкомат 6 апреля теоретически нужно обязательно, но на фоне вируса никто не говорит, надо приходить или не надо, а на звонки в военкомате не отвечают.

24-летний молодой человек из Тарусы (город в Калужской области) никакой информации от военкомата, включая повестки, не получал. «У самого никакого желания туда отправляться за информацией нет, тем более что сейчас с учетом мер, направленных на ограничение передвижений, это не особо-то и верный вариант взаимодействия. Вызывал небольшое смущение факт, что призыв будет проходить «как обычно», да и как-то не внушают никакого доверия те переносы, которые есть на данный момент», — говорит он.

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Он отмечает, что во время призыва в мелких городах не собирается очень много людей: «Хотя опять же даже там человек 10–15 в коридорах находятся, что уже не гарант безопасности сейчас». Кроме того, он опасается, что найдутся те, кто будет искать способ заразиться, если не будет дальнейших переносов или отмен призыва, «в итоге просто станут ходячими бомбами замедленного действия с поражением в 135 тысяч человек, медицинского состава комиссий, работников военкоматов».

На вопрос о том, чем действительно опасна нынешняя ситуация для призывников, Аркадий Чаплыгин отвечает, что злоупотребления не заставят себя ждать. «Приходит некий призывник в военный комиссариат, видит надпись на дверях «Приема нет», дверь закрыта или его просто не пускают на освидетельствование, повестку никто не отмечает, потому что некому, призывник уходит домой, проходит несколько месяцев, и ему вменяют неявку по повестке, а это уголовно наказуемо. Мы, конечно, запросили копию телефонограммы штаба округа, для того чтобы обезопасить наших призывников, и подали заявление в военный комиссариат Санкт-Петербурга с просьбой разъяснить, действительно ли до 13 апреля призыв граждан не ведется, но они обязаны ответить в течение месяца», — говорит Чаплыгин.

По его мнению, благоприятный для призывников сценарий — если карантин будет продлен, прием в лучшем случае будет вестись в мае, в штатном порядке будут призываться на военную службу, несогласные с решением будут обращаться в вышестоящую призывную комиссию или в суд. «То есть будет происходить то же самое, что происходит каждый призыв, только со сдвигом на месяц. Тем более что весенний призыв самый длинный из двух — три с половиной месяца по сравнению с тремя месяцами осеннего призыва. Так что этот сдвиг на один месяц не собьет планы военного ведомства по призыву, и он все равно будет выполнен», — уверен адвокат.