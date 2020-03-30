Что такое военные мобильные госпитали?

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Заражено — 735000 (в РФ — 1836), смертей — 34781. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
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Минобороны развернет в стране 16 медцентров. Призывать медиков из запаса пока не планируют
Кадр с видео Минобороны
Ирек Муртазинспецкор
— Не надо провоцировать панику! — заявил «Новой» руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя информацию о строительстве 16-ти моногофункциональных военных медицинских центров в 15-ти регионах страны.
Приказ Верховного главнокомандующего о возведении центров был получен неделю назад, а уже с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет доставлено оборудование и медицинская техника и произведен монтаж. 20 апреля заработает первый военный медцентр — в Нижнем Новогороде.
Работа идет в круглосуточном режиме. На строительных площадках работают более 4,5 тыс. человек и 800 единиц строительной техники. Наращиваются темпы строительства и военного медцентра в Одинцово. Организована доставка в центры необходимого запаса средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
Военные медцентры будут принимать на лечение гражданских пациентов, зараженных коронавирусом.
При этом, как заявил «Новой» генерал Конашенков, призыв запасников с медицинскими военной-учетными специальностями не планируется.
— В армии на сегодняшний день достаточное количество военных медиков для комплектации и работы 16-ти центров — сообщил он «Новой».