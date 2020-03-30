Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 735000 (в РФ — 1836), смертей — 34781. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Комментарии

Что такое военные мобильные госпитали?

Минобороны развернет в стране 16 медцентров. Призывать медиков из запаса пока не планируют

Кадр с видео Минобороны

Общество

 

— Не надо провоцировать панику! — заявил «Новой» руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя информацию о строительстве 16-ти моногофункциональных военных медицинских центров в 15-ти регионах страны.

Приказ Верховного главнокомандующего о возведении центров был получен неделю назад, а уже с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет доставлено оборудование и медицинская техника и произведен монтаж. 20 апреля заработает первый военный медцентр — в Нижнем Новогороде.

Работа идет в круглосуточном режиме. На строительных площадках работают более 4,5 тыс. человек и 800 единиц строительной техники. Наращиваются темпы строительства и военного медцентра в Одинцово. Организована доставка в центры необходимого запаса средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Вот что Минобороны удалось возвести за неделю. Кадр с видео Минобороны

Военные медцентры будут принимать на лечение гражданских пациентов, зараженных коронавирусом.

При этом, как заявил «Новой» генерал Конашенков, призыв запасников с медицинскими военной-учетными специальностями не планируется.

— В армии на сегодняшний день достаточное количество военных медиков для комплектации и работы 16-ти центров — сообщил он «Новой».

Теги:
здравоохранение, госпитализация, пандемия, карантин, минобороны, росгвардия

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera