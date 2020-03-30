Что такое военные мобильные госпитали?

— Не надо провоцировать панику! — заявил «Новой» руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя информацию о строительстве 16-ти моногофункциональных военных медицинских центров в 15-ти регионах страны.

Приказ Верховного главнокомандующего о возведении центров был получен неделю назад, а уже с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет доставлено оборудование и медицинская техника и произведен монтаж. 20 апреля заработает первый военный медцентр — в Нижнем Новогороде.

Работа идет в круглосуточном режиме. На строительных площадках работают более 4,5 тыс. человек и 800 единиц строительной техники. Наращиваются темпы строительства и военного медцентра в Одинцово. Организована доставка в центры необходимого запаса средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Вот что Минобороны удалось возвести за неделю. Кадр с видео Минобороны

Военные медцентры будут принимать на лечение гражданских пациентов, зараженных коронавирусом.

При этом, как заявил «Новой» генерал Конашенков, призыв запасников с медицинскими военной-учетными специальностями не планируется.

— В армии на сегодняшний день достаточное количество военных медиков для комплектации и работы 16-ти центров — сообщил он «Новой».