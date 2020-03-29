А ведь ученые предупреждали!

На прошлой неделе остроумнейший Леонид Каганов обнародовал на своем сайте умеренно-конспирологическую версию об искуственном происхождении COVID-19.

Краткое изложение версии Каганова: в 2015 году в Nature появилась статья знаменитого американского вирусолога Ральфа Берика и его коллеги из Уханьского института вирусологии Ши Чженьли-ли. В статье говорилось, что ученые из Северной Каролины и Уханя взяли неопасный для человека коронавирус китайской летучей мыши SHC014 (его поверхностный белок), скрестили его с опасным SARS и получили новый опасный для человека вирус. Они именно собрали, - физически, в пробирке, - опасный для человека коронавирус.

Как раз в это время американское правительство запретило подобные опыты, и работу заканчивали в Ухане. Д-р Ши и в дальнейшем занималась вирусами летучих мышей-подковоносов и, в частности, в 2017 году сообщила, что нашла в популяции этих мышей в пещере в Юннани все мутации, необходимые для возникновения человеческой эпидемии. Она же — в декабре 2019 года — и поставила в Ухане первый диагноз новой инфекции.

Вывод Каганова: упустили, сволочи.

«У нас есть все основания предполагать, что гибрид опасного, но неповоротливого SARS и очень летучего, но не трогающего людей коронавируса летучей мыши начали создавать преступные [нехорошие люди] Северной Каролины ради научного интереса, чтобы понять, возможна ли такая угроза. Получив запрет заниматься [неправильным делом] работу по созданию вируса успешно завершили еще более преступные китайские коллеги в недостаточно защищенной лаборатории Уханя», — пишет Каганов.

Для голливудского сценария версия Каганова выглядит в самый раз, но профессиональные биологи отнеслись к ней со скептицизмом.

Не будучи, как и Каганов, биологом (и будучи, как и он, писателем-фантастом) я могла бы сослаться на свеженькую, — от 17 марта 2020 — статью в том же Nature о естественном происхождении COVID-19, или на более популярный (как ему кажется) текст, который написал Александр Панчин, старший научный сотрудник в институте Михаила Гельфанда.

«Конечно, забавно, что некоторых конспирологов удивляет даже тот факт, что вирусологи, целенаправленно изучающие коронавирусы, из крупнейшего центра, изучающего коронавирусы, открыли новый коронавирус.

А кто еще мог его обнаружить?» — иронизирует Панчин.

Но я для вящей простоты сошлюсь на объяснение моего доброго знакомого Константина Чумакова, — одного из многих российских биологов, который уехал в США и сделал там прекрасную научную и административную карьеру, став заместителем директора отдела по разработке и исследованию вакцин в FDA (Управлении по саннадзору при Минздраве США).

Всякий кусок ДНК или РНК — это, грубо говоря, текст. Мы еще не умеем править этот текст побуквенно. Когда мы занимается генным редактированием, мы просто вставляем в эту ДНК (или РНК — в случае вируса) кусок из другого ДНК.

Так вот, если бы COVID-19 имел искусственное происхождение, то у него кусок был бы похож на папу, а другой — на маму. А тут мы имеем дело с текстом, в котором равномерно по всей его длине поменяны некоторые буквы, или, говоря высоким штилем, «очень небольшие нуклеотидные различия разбросаны равномерно по всей длине генома».

Иначе говоря — SARS-CoV2 появился в результате эволюции за счёт постепенного накопления мутаций, и мы знаем его предшественника, — этот тот самый вирус летучих мышей. И это ровно то, о чем предупреждали авторы вышеупомянутых исследований в и 2015, и в 2017-м году.

«Наша работа, — писали они, — предупреждает о потенциальном риске нового возникновения SARS-CoV из вирусов, циркулирующих в настоящий момент в популяциях летучих мышей».

Это то, о чем еще в 2017 году писал эпидемиолог Майкл Остерхолм в своей книге Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs. Он также предупреждал, что два предыдущих вида коронавируса, SARS (10% смертности) и MERS (30% смертности), точно также перескочившие на человека с животных (MERS можно было заразиться только от верблюда), — это не конец, а начало большого пути.

Лаборатория Huoyan, Ухань. Фото: EPA

Иначе говоря, масса вирусологов, а не писателей-фантастов, предупреждала: ребята, именно с этим видом коронавирусов, живущих в летучих мышах-подковоносах, есть проблема. Он слишком близко лежит. Ему требуется один скачок. Вирус мутирует с частотой 1 мутация в неделю. А коронавирус еще имеет самый длинный геном среди других вирусов.

Вирусологи в этой истории напоминают героев старого анекдота про чукчу, который пилит сук, на котором сидит. Мимо идет прохожий и говорит: «упадешь». Чукча допиливает сук, падает, поднимается, и, потирая бок, говорит прохожему: «Колдун, однако».

Не надо было быть колдуном, а надо было быть всего лишь хорошим вирусологом, чтобы знать, что это случится.

Можно ли было это предотвратить? Да. К примеру, в 2002 году во время вспышки SARS ученые начали делать от него вакцину, но не доделали — SARS кончился, а доделать вакцину стоит несколько миллиардов долларов.

Коммерческой перспективы у вакцины не было, государство денег не дало. Если бы вакцина была готова, доделать ее под COVID-19 было бы сравнительно просто.

Я уверена, что большинство моих читателей (как и я) впервые услышали, что в течение нескольких лет вирусологи предупреждали о возможности новой коронавирусной эпидемии, и даже говорили, откуда возьмется новый коронавирус: от летучих мышей.

Почему предупреждений не услышали?

Очень просто: потому что они потонули в белом шуме от других катастрофических прогнозов.

Черный песец в ближайшем будущем — это товар, который идет в современном мире на ура. Нам постоянно угрожают глобальным потеплением, ГМО, фашизмом, сексизмом, и пр. Вот-вот уровень моря поднимется на N метров и затопит 630 млн людей, вот-вот в планету врежется астероид, вот-вот на нас обрушится засуха, наводнение, ураганы и голод.

И вовсе не всегда этого черного песца предлагают нам кремлевские фейкоделы или фрики, опасающиеся вторжения с Сириуса.

Сейчас вошло в моду жаловаться на фейки: как те, которые специально продуцируют ольгинские тролли, так и те, которые самозарождаются в Сети от дремучего невежества, соединенного с уверенностью в собственной гениальности.

Однако эти фейки вовсе не опасны. Их делают идиоты, и заразить они могут только идиотов.

Опасны как раз совсем другие фейки: те, которые распространяют эксперты с целью поднятия собственного статуса. Эти фейки сделаны гораздо профессиональней, а бороться с ними именно потому и тяжело, что эксперты заинтересованы в их распространении.

Кто не помнит проблемы-2000, когда все IT-специалисты с умным видом требовали от нас купить новые компьютеры, чтобы старые не обнулились в 00 часов 00 минут 2000 года? Ничего ни у кого не обнулилось.

А Глобальное Потепление, которое продвигают вовсе не фрики, а наоборот, ведущие климатологи, «самое крупное и самое успешное псевдонауное мошенничество, которое я видел в течение свой долгой жизни как ученого», по утверждению знаменитого физика Харольда Льюиса, или, еще короче, «псевдонаука», по утверждению Нобелевского лауреата по физике Ивара Гивера?

Представим себе, что бюрократы из ВОЗ предупреждали бы нас о коронавирусе. Но как могли верить бюрократам из ВОЗ после того, как они все уши прожужжали нам, что мир сейчас поразит эбола, которая так, на минуточку, не передается воздушно-капельным путем? (В переводе — чтобы не заболеть эболой, достаточно не есть чужих какашек).

Как можно верить ВОЗ, когда в ее рейтинге Италия (где люди умирают от коронавируса сотнями каждый день) стоит на 2 месте по уровню здравоохранения, а США – на 37? Как мы можем верить ВОЗ даже сейчас, когда она дает нам цифры смертности от коронавируса в 3,4%, в то время как в Германии с ее хорошо развитым тестированием смертность составляет 0,4%?

Даже сейчас, во время эпимедии коронавируса, мы видим, как девальвируется на глазах понятие эксперта.

Проф. Нил Фергюсон, к примеру, утверждает, что без тотального карантина на 18 месяцев в США умрет 2,2 млн человек, а в Великобритании — 500 тысяч.

А эпидемиологи из Оксфорда утверждают, что 50% населения Британии уже инфицировано коронавирусом, и, стало быть, большая их часть уже приобрела иммунитет.

Не будучи вирусологом, я не могу сказать, кто из двух высокоуважаемых экспертов прав. Но будучи специалистом по распознаванию фейк-ньюс, я вправе заподозрить, что или д-р Фергюсон нагнетает жути, или, наоборот, оксфордские эпидемиологи рисуют слишком радужную картину.

Когда непрофессиональные конспирологи нам говорят, что COVID-19 был сделан в лаборатории, фейк разоблачить легко. Но что делать, если фейк сконструирован экспертом?

Предупреждения Майкла Остерхолма, Ральфа Берика и Ши Чжэнли потонули в белом шуме предупреждений других экспертов, сулящих нам глобальное потепление, наводнения, голод и нехватку воды.

И, к сожалению, тут ничего нельзя сделать. Нельзя порекомендовать создать при ООН какой-нибудь «экспертный совет по грядущим опасностям», потому что в таком экспертном совете слабые голоса настоящих ученых потонут в хоре борцов с капитализмом.

Удивительная вещь: с чисто научной точки зрения, человечество доросло до того, чтобы прогнозировать и смягчать многие ждущие его катастрофы. Однако, учитывая, какое количество профессиональных пугателей паразитирует на высоком статусе, который имеет в нынешнем обществе наука, мы не можем этим воспользоваться.