«Потратьте деньги, которые вы откладывали, на поиск вакцины»

Пандемия коронавируса полностью изменила правила игры в международном бизнесе. В отдельных странах целые отрасли закрываются и тысячи людей остаются без работы — государственных мер поддержки все равно не хватает.

Крупные дома моды перестраиваются на пошив масок и халатов, производители бытовой техники разрабатывают аппараты искусственной вентиляции легких, а алкогольные компании — дезинфекторы для рук.

В Европе частный бизнес выделяет миллионные дотации на поддержку государственных систем здравоохранения.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в феврале запустил площадку COVID Action Platform, где собираются лидеры стран и крупных корпораций, чтобы решить, что они могут сделать вместе. Главных задач у платформы — три: мотивировать бизнес к поиску общих решений; искать инвестиции в медицину; понять, как защитить людей от экономический последствий.

Экономист Питер Ванхам, один из организаторов инициативы COVID Action Platfrom, рассказывает, как бизнес уже помогает бороться с вирусом и чем еще может помочь.

— Расскажите, как и когда возникла эта инициатива, какова структура платформы? Сколько у вас организаций-партнеров?

— Мы проводим еженедельные онлайн-конференции с руководителями всех участвующих компаний — думаю, в последнем звонке приняло участие более 450 человек. Инициатива возникла внутри Всемирного экономического форума. Примерно в середине февраля стало понятно, что система здравоохранения переживет серьезный кризис в связи с распространением вируса.

И что это будет глобальный кризис, по масштабам распространения и скоростью несопоставимый с тем, что мы уже видели.

Что он будет угрожать не только жизням, но и экономическому положению — доходам людей, бизнесу. Понимая это, председатель ВЭФ Клаус Шваб решил создать COVID Action Platform при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Wellcome Trust (международный благотворительный фонд, финансирующий медицинские и биологические исследования — М. Е.).

— Ваши партнеры — преимущественно крупные корпорации?

— Мы с самого начала решили, что хотим быть открыты для всех. Присоединиться к платформе может любая организация: их сейчас около 700, из них 450 — это крупные международные компании. Есть фармацевтические компании — например, AstraZeneca, или производители бытовых товаров, как Unilever.

— Одна из ваших целей — поддержать дотации в сферу здравоохранения. Вы можете назвать крупнейших доноров и сумму, которая уже была инвестирована через вашу платформу?

— У нас нет банковского счета, куда бизнес складывает деньги. Все эти дотации мы не собираем, а смотрим, куда компании могут их направить. Например, в понедельник или вторник AstraZeneca заявила, что направит 9 миллионов масок медицинским работникам. Первая часть — несколько сотен тысяч — уже была отправлена в Италию. Или, например, Unilever пожертвовал свои продукты на общую сумму в 100 миллионов евро — в частности, мыло на 50 миллионов евро, поскольку эта компания является крупнейшим производителем мыла.

Компании жертвуют деньги, товары или интеллектуальные ресурсы — как, например, Ipsos, крупнейший исследовательский центр. Они сейчас работают вместе с Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) над тем, как адаптировать к нескольким десяткам африканских стран рекомендации ВОЗ по профилактике.

В некоторых африканских странах люди просто не могут выполнять такие рекомендации, как регулярное мытье рук или избегание скопления людей. Сейчас несколько консультантов Ipsos работают над этим кейсом.

Мы работаем и с маленькими компаниями. Пример такого сотрудничества — проект Cura в Италии, который осуществляет архитектурное бюро Carlo Ratti Associati. Они проектируют мобильные госпитали, первый такой госпиталь уже начали строить на этой неделе.

На следующем этапе мы начнем работать с компаниями над тем, как сохранить их бизнес, зарплаты сотрудникам, обеспечить выживание их клиентов.

Фото: EPA

— Что касается поиска вакцины, который упомянут среди ваших целей, как здесь вы помогаете координироваться?

— ВОЗ через нашу платформу призывает бизнес-сообщество финансировать исследования и медицинские нужды. Есть специальный фонд, созданный на базе ООН, под эгидой ВОЗ. Главное направление, куда будет направляться финансирование, — это исследования.

Я снова приведу в пример AstraZeneca: там сейчас также проводят внутреннее исследование в поисках вакцины против коронавируса. И рассчитывают, что какие-то результаты будут доступны в ближайшие месяцы или даже недели.

Так что еще один вид пожертвований — результаты собственных исследований. В области поиска вакцины и лекарства против COVID-19 на нашей платформе есть несколько компаний, которые обладают достаточными знаниями и ресурсами для этого и работают в этом направлении.

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— В части бизнеса вы как-то координируетесь с национальными правительствами?

— ВЭФ не заменяет собой международные организации или национальные правительства. Его главная задача — поддержка. Если государства обращаются к нам, мы также стараемся их поддержать. А они обращаются — чтобы узнать опыт друг друга, понять, как бизнес готов помочь. Мы стараемся быть точкой обмена. Например, в нашей последней онлайн-конференции участвовали канцлер Австрии Курц и министр иностранных дел Южной Кореи Кан, они поделились своим опытом по части государственных мер.

— То есть вы помогаете всем сторонам сойтись?

— Это и есть основная функция ВЭФ в глобальном смысле. Это форум, место встречи — и мы видим ценность в том, чтобы собирать вместе всех участников процесса.

— Насколько я понимаю, еще одно направление вашей работы — экономический анализ ситуации?

— Я не знаю, стоит ли называть это экономическим анализом, — скорее, мы смотрим на данные Всемирного банка, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, на данные частных компаний. Они делятся своим анализом с нашей платформой.

Компаниям очень важно понимать, чего ждать в будущем. Очевидно, что экономические последствия будут такими же масштабными, как последствия в области здравоохранения. Мы стараемся как-то направлять компании.

Людям нужны ответы: мы не сталкивались с таким в плане здоровья с 1918 года, а в плане экономики — со Второй мировой войны.

Goldman Sachs на прошлой неделе предоставил анализ, в котором предсказал, что последствия будут где-то между последствиями кризисов 2001 и 2008 годов. Но я могу предположить, глядя на цифры безработицы по разным странам, что этот анализ уже устарел.

На данном этапе компаниям очень важно выработать общий план действий на будущее. Очевидно, что разрозненные действия не дадут адекватного ответа в международном масштабе. Действительно необходимо кооперироваться. Необходимо, чтобы каждый решил для себя: давайте действовать вместе.

Я думаю, что следующей темой для работы платформы будет объединение усилий, чтобы не допустить повторения Великой депрессии.

— Вы верите, что координация усилий поможет свести к минимуму экономический ущерб?

— Мы верим, что единственный адекватный и достаточный ответ — это общие усилия. Необходима координация усилий всех государств, чтобы остановить распространение вируса, то же самое необходимо сделать бизнесу.

Всем: работникам предприятий, государственным ведомствам, корпорациям, международным организациям — нужно выработать общие меры реагирования.

Все, что меньше, будет иметь катастрофические последствия.

Лично я уверен вот в чем: если вы не банкрот, если у вас есть деньги — потратьте их на продление кредита своим клиентам, потратьте деньги, которые вы откладывали на будущие инвестиции, на поиск вакцины. У вас нет другого выбора.