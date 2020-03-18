Спаси и уколи

Исследование проводится в Сиэтле, штат Вашингтон, на западном побережье страны — месте, где были отмечены первые случаи коронавируса (CОVID-19) на американской территории. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) объявил, что инъекции будут вводиться 45 добровольцам — абсолютно здоровым взрослым людям в возрасте от 18 до 55 лет в течение шести недель.

Каждый получит два укола разной дозировкой вакцины в течение 28 дней. Дозы в 25, 100 и 250 микрограммов получат три группы по 15 человек. Для тех, кто крепче здоровьем, — большая доза. Ученые проверят наличие побочных эффектов и возьмут образцы крови, чтобы определить, активизирует ли вакцина иммунную систему. В понедельник и вторник вакцину получили первые восемь человек — по 25 мг и 100 мг. Наступила небольшая пауза, чтобы проверить реакцию их организма, затем уколы будут сделаны остальным добровольцам. За каждое посещение клиники участникам исследования платят по 100 долларов, сообщает агентство Associated Press.

Ученые говорят, что исследование находится в «первой фазе», целью которой является установить, что вакцина безопасна и вызывает желаемый ответ иммунной системы участников эксперимента. Чтобы доказать, что вакцина эффективна в профилактике инфекции COVID-19, потребуются последующие исследования с участием большего числа добровольцев, и на это, по мнению экспертов, потребуется много месяцев.

Американские медики говорили, что для массового производства вакцины потребует от года до 18 месяцев, но сроки могут быть скорректированы.

Работа идет с рекордной скоростью, заявил директор NIAID доктор Энтони Фаучи: «Поиск безопасной и эффективной вакцины для предотвращения инфекции коронавируса является неотложной задачей общественного здравоохранения. Фаза 1 — важный первый шаг к достижению этой цели». Фаучи отметил, что прошло всего 65 дней с тех пор, как китайские ученые поделились с ними генетической последовательностью коронавируса. По его словами, американцами установлен рекорд в разработке вакцины для тестирования.

Как заявила глава исследовательской команды из компании Kaiser Permanente доктор Лайза Джексон, вначале на фоне новостей о быстром распространении вируса настроение ученых было «подавленным».

Чтобы создать экспериментальную вакцину в рекордно быстрые сроки, они работали круглосуточно.

Испытание, финансируемое Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, ведет Научно-исследовательский институт здоровья KP штата Вашингтон. В отличие от обычных вакцин, которые производят из ослабленных или мертвых вирусов, эта выведена в лабораторных условиях не из вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, а из генетического материала, частично скопированного с вируса. Потому участники эксперимента не должны заразиться коронавирусом, утверждают ученые.

Вакцина, названная mRNA-1273, разработана в сотрудничестве с биотехнологической компанией Moderna на основе прошлых исследований коронавирусов: SARS-эпидемии «атипичной пневмонии» в 2002–03 гг. и MERS-вспышки «ближневосточного респираторного синдрома» в 2015 г. Созданная ранее экспериментальная вакцина против MERS, нацеленная на белок на поверхности вируса, помогла ученым оперативно создать вакцину для защиты от COVID-19, говорится в заявлении NIAID. Большая часть исследований вакцин, проводимых в настоящее время во всем мире, направлена на белок, названный «шипом», который подобно абордажному крюку проникает в поверхность и позволяет вирусу проникать в клетки человека.

Заблокируйте этот «шип», и люди не смогут заразиться. Шипы-белки подобны зубцам короны, отсюда и название: коронавирус.

Для создания новой вакцины американские исследователи скопировали часть генетического кода вируса, который содержит инструкции для клеток по созданию белка-«шипа». Идея заключается в том, чтобы после прививки тело человека стало своеобразной фабрикой, производящей безвредный «шип». Когда иммунная система обнаруживает чужеродный белок, она вырабатывает антитела для атаки и быстро реагирует, если человек сталкивается с настоящим вирусом.

Фото: Reuters

Самой первой прививку получила 43-летняя менеджер небольшой технической фирмы из Сиэтла Дженнифер Халлер. «Мы все сейчас чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать», — сказала она перед уколом. Двое детей- подростков думают, что участие их мамы в исследовании «это круто». Похожие чувства и у 46-летнего инженера компании Microsoft Нила Браунинга, его дочери тоже гордятся тем, что он вызвался добровольцем. «Каждый папа хочет, чтобы дети брали с него пример», — сказал он агентству AP.

25-летняя Ребекка Сирулл призналась, что не могла «просто сидеть дома, ничего не делая», она хотела внести свой вклад в «изменение общей ситуации к лучшему».

После прививок за участниками эсперимента будут наблюдать в течение целого года, хотя, как заявил исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансел, данные по безопасности будут доступны уже через несколько недель после инъекций. Если вакцина окажется безопасной, то, по его словам, «Модерна» попросит Национальное управление по контролю за продуктами и лекарствами разрешения перейти к следующему этапу тестирования еще до окончания «фазы 1».

Биотехнологическая фирма со штаб-квартирой в г. Кембридж, штат Массачусетс и своим производственным заводом в Норвуде уже закупает новое оборудование, чтобы производить миллионы доз препарата. Стефан Бансел признал, что компания сильно рискует, потому что ни безопасность, ни эффективность препарата еще не доказаны. «Люди страдают, и каждый день имеет значение», — говорит директор фирмы.

Общественное благо и бизнес в данном случае идут рука об руку. В понедельник на фоне сообщений о первых экспериментальных прививках цена акций компании поднялась на 24 процента.

На пресс-конференции в Белом доме президент Дональд Трамп похвалил ученых за то, как быстро продвинулись их исследования и выразил надежду, что к концу августа вирус уйдет из США. Одно из обсуждаемых администрацией и Конгрессом предложений — выплата наличными 1000 долларов большинству американских семей. «Общая цена программы стимулирования экономики в условиях нынешнего кризиса может достичь 1 триллиона долларов», — заявил репортерам министр финансов Стивен Мнучин после встречи с сенаторами. Как сообщили «Вашингтон пост» и Агентство Блумберг, ссылаясь на источники, слышавшие разговор главы американского казначейства с законодателями за закрытыми дверями, Мнучин предупредил: если Конгресс промедлит с действиями, безработица в США может подскочить с 3,5%, зафиксированных в феврале, до 20%. Позже официальный представитель минфина заявила, что министр «фигурировал математическими моделями» и необязательно в стране случится резкий рост безработицы.

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Американская mRNA-1273 — не единственная вакцина, находящаяся в процессе разработки. Десятки исследовательских групп по всему миру стремятся создать вакцину против COVID-19. Ожидается, что в следующем месяце препарат, созданный компанией Inovio Pharmaceuticals, пройдет тестирование сразу в США, Китае и Южной Корее. Чтобы стать вакциной для миллионов, препарат должен быть тщательно проверен. «Ученые могут продвигаться очень быстро, но главное правило — не навреди — никто не отменял», — говорит доктор Нельсон Майкл из научно-исследовательского института Уолтера Рида, который разрабатывает еще одну альтернативную вакцину от коронавируса.

Центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает американцев, что на время, которое потребуется новой вакцине для прохождения испытаний, наиболее эффективными мерами предосторожности остаются:

частое и тщательное мытье рук (с мылом не менее 20 секунд);

методы социального дистанцирования (держаться от других в трех метрах) и немедленная самоизоляция, когда появляются симптомы вируса, есть подозрение на контакт с зараженным лицом или вы из группы риска.

К четвергу число умерших от пандемии в Америке достигло ста человек, а заболевших — свыше 5500 во всех 50 штатах, округе Колумбия, а также в Пуэрто-Рико и на Американских Вирджинских островах.