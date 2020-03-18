Коронавирус не пощадит бедных россиян

Смотрю на меры предотвращения эпидемии в разных странах и в России и понимаю: у нас они будут невозможны.

Первая и главная мера — карантин. Пока от карантина отказывается только Великобритания и, возможно, Швеция, оценивать эффективность такого решения рано. Но мы видим, что в Китае, Тайване, Южной Корее изоляция помогла — там эпидемия остановлена. А кто у нас будет изолироваться? Народ работает на серых зарплатах. Я читала пост паренька из Москвы, который зарабатывает 140 тысяч рублей, но в бухгалтерии проходит по минималке. Его посадили на карантин — он плачет, потому что потеряет почти 60 тысяч за две недели. А он квартиру снимает за эти шестьдесят, у него кредиты и нет накоплений.

У нас люди не могут себе позволить две недели не работать и жить на половину МРОТ. Тем более что не всем работающим даже это светит: пошли ведь уже новости, что вернувшихся из Европы или попавших в карантин заставляют под угрозой увольнения брать отпуск за свой счет, чтобы и эти гроши, половину от МРОТ, не платить. Смешно, но даже вице-губернатор Петербурга Максим Соколов оформил отпуск за свой счет, чтобы сидеть в карантине.

Кроме того, у нас миллионы вообще работают на себя, неофициально. Таксисты, курьеры, доставщики, няни, косметологи на дому — эти люди не защищены даже минимумом. И они не уйдут на карантин.

Будут нелегальные перевозки, нелегальные доставки. Потому что одним, чтобы высидеть в карантине, нужно что-то есть, а другим, чтобы выжить, придется возить и доставлять. Уже сейчас таксисты, например, возят по заказам еду карантинным. Службы доставки не справляются — можно вызвать такси и попросить купить продуктов.

И в больницы люди до последнего не будут обращаться, не будут говорить о симптомах, чтобы не лишиться крохотного заработка. Просто станут болеть на ногах. И кто-то умрет на ногах. Уже есть побеги из больницы и из карантина. Так, в Коммунарке сбежал пациент с подтвержденным диагнозом, его нашли. Думаете, если бы у человека семья была в безопасности, имелась бы финансовая подушка хотя бы на пару недель, он бы побежал из больницы с таким диагнозом, да еще под угрозой уголовной ответственности? В Тайване и Южной Корее, например, а также в европейских странах с очагами заболеваний людям за пребывание в карантине и за лечение платили, чтобы они не испугались потерять доход.

Упущенные деньги компенсировали даже уличным торговцам. Даже начисление процентов по кредитам приостановили. И так, похоже, победили эпидемию.

Другой момент — карантин в школах и садиках. Почему у нас не могут их закрыть и ограничились свободным посещением? Да потому что с детьми сидеть некому! Родители не могут уйти в отпуск ради детей — им через месяц нечем будет этих детей кормить. Если совсем закроют сады и школы, люди начнут объединяться на дому, сбрасываться на нянь и отдавать детей, чтобы пойти на нелегальные работы таксистами, доставщиками.

И, наконец, стоимость тестирования, лечения. Прочитала сегодня: в России, если хочешь протестироваться сам, надо платить от 13 тысяч. Это в Петербурге и при условии, что забор крови осуществляешь самостоятельно. И кто пойдет на такие траты?

А, простите, коммуналки? Петербург станет очагом заражения. У нас только 700 тысяч человек прописаны в коммуналках. Прибавьте к ним примерно столько же жителей общежитий и незарегистрированных мигрантов. Не меньше полутора миллионов человек живут в Петербурге с общей ванной и санузлом. Как они будут сидеть в карантине?

Сейчас идут страшилки про Индию — у нас не лучше. Потому что хоть медицина и есть какая-никакая, но у людей нет элементарной социальной защищенности.

У людей нет денег, чтобы закупить продукты и хотя бы 10 дней просидеть в изоляции. Когда немцы составили список рекомендаций при подготовке к карантину, я подсчитала: в России на семью из четырех человек такая подготовка обошлась бы в 32 тысячи рублей. И это не считая упущенной зарплаты.

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