Кто скрывает правду о коронавирусе?

Коронавирус стал главной темой вопросов к редакции «Новой» за прошлую неделю. Мы отобрали самые типичные. Главное, что интересует россиян, — ​верить ли статистике, предоставляемой чиновниками, как снизить панику, как здоровье у врачей и смогут ли регионы справиться с проблемой так же, как состоятельная Москва. Ваши вопросы мы будем отправлять официальным властям и публиковать — ​вместе с ответами, в том числе теми, которые нашли наши корреспонденты и эксперты.

Дорогая «Новая»! Не очень понимаю нарастающей паники по поводу коронавируса: число заболевших в масштабах мира — ​незначительно, летальность — ​крайне низкая. С чем вы связываете такую реакцию (кроме очевидной склонности к истерии массового сознания и недостатка информации)?

Ответ на этот вопрос от к.м.н., терапевта Ярослава Ашихмина читайте в материале «Прекратите истерику. С этим коронавирусом нам еще повезло». По просьбе «Новой газеты» на эту тему ответил и американский доктор Майкл Мирер в материале «Страх. Как США борются с коронавирусом и паникой вокруг него». А кроме того, «Новая газета» уже обратилась к психологам с просьбой рассказать о механизмах паники в обществе и о том, как ее обуздать. Скоро опубликуем. Как действует коронавирус на детей, сколько детей в мире заразились, есть ли детские смертельные случаи?

Ответ на этот вопрос мы цитировали в видео, где молекулярный биолог Ирина Якутенко за две минуты рассказывает главные факты о коронавирусе. Китайцы, собрав статистику по десяткам тысяч случаев и справившись с эпидемией, публикуют такие данные: летальность от COVID‑19 в возрастной группе от 0–9 лет составляет 0%. То есть пока (данные на 11 февраля) не зафиксировано ни одного случая детской смерти от коронавируса. Сколько всего лабораторий по коронавирусу в стране и в каких городах находятся? Реальная ситуация по коронавирусу в России. Сколько уже случаев смерти после пневмонии и ОРВИ и как это соотносится с прошлогодними показателями? Ищут ли COVID‑19 при смерти от других заболеваний? Не начали ли больше болеть медработники? Готовы ли рисковать жизнью и здоровьем пожилые медработники в регионах, получающие 10–15 тысяч рублей?

В ближайших номерах читайте материалы наших собственных корреспондентов, целиком посвященные региональной медицине в разгар эпидемии. Интересно провести исследование по готовности нашей медицины к коронавирусу. Что знают о нем врачи в поликлиниках? Готовы ли медцентры к десяткам тысяч анализов? Сколько пациентов смогут принять больницы? Российские граждане, в силу своей бедности, не могут позволить себе поездки по миру, а чиновники и олигархи регулярно путешествуют. Вопрос: станут ли чиновники и олигархи жертвой коронавируса?

Коронавирус не щадит никого. Мы уже делали подборку новостей о том, что он вплотную подобрался даже к президентам и королям. Что касается олигархов и топовых чиновников — ​на эту «группу риска» мы обратим пристальное внимание. «Новая» готовит ответы: Сколько и достаточно ли закуплено в регионы и Москву тестов на коронавирус?

Хватает ли в регионах аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)?

Что будет с выпускными экзаменами в школах и вступительными в вузы?

Что такое дистанционное обучение: как это устроено?

Что происходит с экипажами воздушных судов, которые остались на земле после отмены авиарейсов?

Что будет с театрами и кинопремьерами в эпоху эпидемии коронавируса? (Ответ в материалах отдела культуры «В столице прерван театральный сезон» и «Вирус посадил кино на карантин») Мы будем продолжать рубрику и ждем от читателей их личные истории, связанные с коронавирусом, на редакционную почту 2020@novayagazeta.ru. Рабочая группа (в масках),

«Новая газета»