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Заражено — 197188 (в РФ — 114), смертей — 7949. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Кто скрывает правду о коронавирусе?
«Новая газета» отобрала 10 самых популярных вопросов читателей о пандемии и добавила свои. Раскрываем тему вместе с собкорами и экспертами
«Новая газета»редакция
Коронавирус стал главной темой вопросов к редакции «Новой» за прошлую неделю. Мы отобрали самые типичные. Главное, что интересует россиян, — верить ли статистике, предоставляемой чиновниками, как снизить панику, как здоровье у врачей и смогут ли регионы справиться с проблемой так же, как состоятельная Москва. Ваши вопросы мы будем отправлять официальным властям и публиковать — вместе с ответами, в том числе теми, которые нашли наши корреспонденты и эксперты.
- Дорогая «Новая»! Не очень понимаю нарастающей паники по поводу коронавируса: число заболевших в масштабах мира — незначительно, летальность — крайне низкая. С чем вы связываете такую реакцию (кроме очевидной склонности к истерии массового сознания и недостатка информации)?
Ответ на этот вопрос от к.м.н., терапевта Ярослава Ашихмина читайте в материале «Прекратите истерику. С этим коронавирусом нам еще повезло». По просьбе «Новой газеты» на эту тему ответил и американский доктор Майкл Мирер в материале «Страх. Как США борются с коронавирусом и паникой вокруг него». А кроме того, «Новая газета» уже обратилась к психологам с просьбой рассказать о механизмах паники в обществе и о том, как ее обуздать. Скоро опубликуем.
- Как действует коронавирус на детей, сколько детей в мире заразились, есть ли детские смертельные случаи?
Ответ на этот вопрос мы цитировали в видео, где молекулярный биолог Ирина Якутенко за две минуты рассказывает главные факты о коронавирусе. Китайцы, собрав статистику по десяткам тысяч случаев и справившись с эпидемией, публикуют такие данные: летальность от COVID‑19 в возрастной группе от 0–9 лет составляет 0%. То есть пока (данные на 11 февраля) не зафиксировано ни одного случая детской смерти от коронавируса.
- Сколько всего лабораторий по коронавирусу в стране и в каких городах находятся?
- Реальная ситуация по коронавирусу в России. Сколько уже случаев смерти после пневмонии и ОРВИ и как это соотносится с прошлогодними показателями? Ищут ли COVID‑19 при смерти от других заболеваний?
- Не начали ли больше болеть медработники?
- Готовы ли рисковать жизнью и здоровьем пожилые медработники в регионах, получающие 10–15 тысяч рублей?
В ближайших номерах читайте материалы наших собственных корреспондентов, целиком посвященные региональной медицине в разгар эпидемии.
- Интересно провести исследование по готовности нашей медицины к коронавирусу. Что знают о нем врачи в поликлиниках?
- Готовы ли медцентры к десяткам тысяч анализов?
- Сколько пациентов смогут принять больницы?
- Российские граждане, в силу своей бедности, не могут позволить себе поездки по миру, а чиновники и олигархи регулярно путешествуют. Вопрос: станут ли чиновники и олигархи жертвой коронавируса?
Коронавирус не щадит никого. Мы уже делали подборку новостей о том, что он вплотную подобрался даже к президентам и королям. Что касается олигархов и топовых чиновников — на эту «группу риска» мы обратим пристальное внимание.
«Новая» готовит ответы:
- Сколько и достаточно ли закуплено в регионы и Москву тестов на коронавирус?
- Хватает ли в регионах аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)?
- Что будет с выпускными экзаменами в школах и вступительными в вузы?
- Что такое дистанционное обучение: как это устроено?
- Что происходит с экипажами воздушных судов, которые остались на земле после отмены авиарейсов?
- Что будет с театрами и кинопремьерами в эпоху эпидемии коронавируса? (Ответ в материалах отдела культуры «В столице прерван театральный сезон» и «Вирус посадил кино на карантин»)
Мы будем продолжать рубрику и ждем от читателей их личные истории, связанные с коронавирусом, на редакционную почту 2020@novayagazeta.ru.
Рабочая группа (в масках),
«Новая газета»
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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