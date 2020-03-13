А здравствует король?

Фото: Ryan Remiorz / Zuma / TASS

Супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом после поездки в Великобританию. Чувствует себя хорошо, симптомы заболевания у нее незначительные. У премьера Трюдо нет симптомов, но две недели он будет находиться на домашнем карантине.

Фото: Alan Santos / Brazilian Presidency / EPA

Заразился коронавирусом и глава секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен (на фото в центре). Он сопровождал президента Жаира Болсонару (на фото справа) на встрече с Дональдом Трампом в Майами несколькими днями ранее.

Фото: Youssef Badawi / EPA-EFE

О том, что у них коронавирус, заявили сразу несколько высокопоставленных чиновников Ирана. COVID-19 якобы диагностирован у вице-президентов Эсхаке Джахангири (на фото) и Масуме Эбтекар, советника верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, министра культурного наследия и туризма Али Асгаре Мунесане, министра торговли и промышленности Резе Рахмани. Джахангири был помещен в карантин и проходит лечение, Массуме Эбтекар объявила, что уже выздоровела, а у остальных отмечается улучшение самочувствия.

Фото: Riccardo Antimiani / EPA-EFE

В Италии, где образовался крупнейший в Европе очаг заражения, коронавирус диагностирован у начальника генштаба армии генерала Сальваторе Фарины и губернатора Пьемонта Альберто Чирио. Оба заявили, что «хорошо себя чувствуют» и намерены продолжать работать удаленно. COVID-19 подхватил лидер итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти (на фото) — он на карантине дома.

Фото: Sam Mooy / EPA-EFE

Глава МВД Австралии Питер Даттон сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Он обратился с болью в горле и повышенной температурой в департамент здравоохранения и был помещен в больницу.

Фото: Yoan Valat / EPA-EFE

Коронавирусом заразился министр культуры Франции Франк Ристер. Министр прошел лечение дома и чувствует себя неплохо. Предполагается, что он мог заразиться после посещения Национального собрания Франции, где несколько человек заболели COVID-19.

Фото: Zsolt Szigetvary / EPA

Внук австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заразился COVID-19. Симптомы у него появились после поездки в Швейцарию. Сейчас он находится на карантине у себя дома в Австрии.

Фото: Juan Carlos Hidalgo / EPA-EFE

Коронавирус обнаружили у испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро. Сейчас она и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине. Вирус COVID-19 выявлен и у министра территориальной политики Каролины Дариас.

Фото: Estela Silva / EPA

Король Норвегии Харальд V и королева Соня помещены на карантин из-за ситуации с коронавирусом, поскольку в последние две недели выезжали за рубеж. Симптомов заражения у них нет.

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Представитель фракции ЛДПР депутат Сергей Катасонов не самоизолировался на карантин после приезда из Франции. 10 марта он присутствовал на заседании Госдумы по поправкам в Конституцию, которое лично посетил Владимир Путин. Спикер предложил отправить на двухнедельный карантин всех депутатов, сидевших с Катасоновым.

Читайте также Путин и микробы. Мог ли приехавший из Франции депутат от ЛДПР заразить коронавирусом президента

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, признавшись, что откладывал встречу из-за «возгласов», что министр «заподозрен в коронавирусе». Караев пояснил: слухи о его болезни начались, когда сын прилетел из Китая в день, когда в стране объявили о распространении коронавируса.

Фото: Riccardo Antimiani / EPA-EFE

В список заразившихся чуть не попал Папа Римский Франциск и двое его помощников. В конце февраля СМИ сообщили, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания. СМИ успели выйти с заголовками о коронавирусе у понтифика, но очень быстро эта дезинформация была опровергнута.