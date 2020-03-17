Коронавирус: позитивная повестка

Коронавирусная инфекция действительно существенно опаснее гриппа для больных людей и лиц старше 60 лет. Дети и молодые пациенты обычно переносят инфекцию легко, нередко — вообще без симптомов. Все пациенты с симптомами респираторной инфекции сегодня должны соблюдать карантин. Также это относится к хорошо чувствующим себя людям, недавно вернувшимся из Италии, Китая, Испании, Ирана, Южной Кореи и других стран (см. сайт Роспотребнадзора). Необходимо как можно чаще мыть руки, стараться не трогать ими лицо. Нужно оставить привычки здороваться за руку и целоваться при встрече. Маску нужно носить, в первую очередь, больным. Эти простые меры помогут сдержать развитие эпидемии. Им нужно следовать, даже если вам жалко накопительную часть пенсии на обеспечение стариков.

Если число заболевших будет такое, как в Италии, «ляжет» вся система здравоохранения, и вы не получите качественную помощь при аппендиците или инсульте.

Далее, при развитии инфекции у ранее здоровых людей в возрасте до 60 лет нужно оценить самочувствие. Если «просто сопли», то есть вам не очень плохо — оставайтесь дома, получайте больничный дистанционно. Если плохо (особенно если вы ощущаете затруднение дыхания/одышку, сильный кашель, боль в грудной клетке при дыхании, которые могут быть симптомами пневмонии) — обращайтесь к врачу.

«А вдруг у меня коронавирус?»

Если инфекция протекает очень легко, то в первую очередь нужно предпринять все возможные усилия, чтобы не заразить других, в том числе врачей в поликлинике. Увы, больница не сильно поможет с «лечением» легкой или среднетяжелой вирусной инфекции. Вилка такая: либо обильное питье и изоляция, либо пожалуйте на аппарат искусственной вентиляции легких.

Пожилым и больным людям при развитии инфекции нужно показаться врачу, чтобы не пропустить начало пневмонии.

Теперь о самом важном. Пожалуйста, не превращайте свою и чужую жизнь в нескончаемый тревожный ад! Да, это правда неприятный сюрприз: люди не живут вечно.

Охватывающий людей звериный страх многократно усугубляет ситуацию. Посмотрите на нее шире. Причин смерти много, все они рядом, большинство — предотвратимы. С той или иной степенью успеха человечество научилось разными путями предотвращать массу причин смерти: от применения атомной бомбы до разрыва атеросклеротических бляшек.

Профилактика смерти может быть индивидуальной (ну бог с вами, запритесь в заброшенной хижине). Но более мощная штука — «популяционный иммунитет», защищающий не конкретного человека, а всю популяцию. Он пронизывает все сферы, распространяясь далеко за пределы инфекционной безопасности.

Так организована защита от рака. Иммунные клетки защищают людей детородного возраста, отдельные «дырки» в иммунитете дают возможность развиться раку у пожилых.

Так организована защита от атомной бомбы. Жители всего мира голосуют за адекватных правителей — не взрывается атомная бомба.

Наконец, от инфекций. Вы не выходите больным на работу — не умирает еще одна пожилая женщина. Важно так поступать и во время эпидемии гриппа, уносящего сотни тысяч жизней. Поэтому адекватность — единственный путь к уменьшению числа смертей. Именно благодаря ей ко всем факторам риска смерти вырабатывается своеобразный «популяционный иммунитет». Где есть «дырка в адекватности», как в противораковом иммунитете, — там жди беды.

Да, смерти от коронавируса будут: тысячи, а то и десятки тысяч. Как будут смерти из-за терактов, табака, непристегнутых ремней безопасности, депрессии, других инфекций…

Львиную долю смертей можно предотвратить, хоть способы и различаются. Когда люди начинают массово паниковать и бояться, ситуация всегда развивается по направлению от плохого к худшему. А самые сильные самцы, видя истерию, начинают защищать лично себя и свои семьи. Они строят бункеры и закупают для себя медицинское оборудование. Ресурсов обществу остается все меньше, круг замыкается.

Теперь ключевой посыл: страдание даже сотен тысяч людей от новой инфекции не должно убивать счастье миллиардов незаболевших! Моете руки и с чистой совестью при необходимости отправитесь на карантин? Тогда живите спокойно. Радуйтесь весне (но целуйтесь только с теми, в ком абсолютно уверены!)))

«Прослойка адекватности» в обществе не позволит обвалиться экономике так же, как «иммунная прослойка» хранит нас от инфекции.

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Возможно, вы хотите, чтобы вообще в мире было меньше инфекций и больше счастья. В этом случае нужно будет сделать несколько очень сложных шагов:

Трезво посмотреть на то, чем вообще вызвано несчастье и смерти в мире. Принять, что коронавирусная инфекция сейчас даже не в top-10 причин несчастий нашей цивилизации. Осознать, что при неадекватных действиях людей она вполне может стать проблемой номер один. Отметить, что мировое сообщество предпринимает активные меры для борьбы с инфекцией, поэтому негативный сценарий развития событий маловероятен. (Увы, он вполне возможен в России, если половина людей будет люто истерить, а другая, напротив, забьет докерский болт на карантин.) Лично поучаствовать в предотвращении распространения инфекции. Рассказать людям, что нужно мыть руки. Убеждать больных, а также приехавших из стран с неблагоприятной эпидобстановкой посидеть дома. Призывать не паниковать тех, кого ужасает высокая пиковая смертность от новой инфекции. Она пройдет. Можете показать им этот текст. Вдруг сработает.

Скажите тревожным, что глупо сметать с полок продукты, запугивать друг друга Апокалипсисом, нагнетать ситуацию. Научитесь, наконец, беречь врачей, хоть на время эпидемии освободите нас от гнета Следственного комитета и всевозможных «госпсихнадзоров». Эти товарищи правда не нужны нам сейчас в больницах и поликлиниках. Ну или пусть помогут наладить элементарные условия, например, водопровод и канализацию в тех инфекционных больницах, где их нет.