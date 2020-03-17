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Заражено — 190290 (в РФ — 114), смертей — 7525. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Колумнисты

Коронавирус: позитивная повестка

Адекватность — единственный путь к уменьшению числа смертей

Общество

Ярослав Ашихминк.м.н., терапевт

 

Коронавирусная инфекция действительно существенно опаснее гриппа для больных людей и лиц старше 60 лет. Дети и молодые пациенты обычно переносят инфекцию легко, нередко — вообще без симптомов. Все пациенты с симптомами респираторной инфекции сегодня должны соблюдать карантин. Также это относится к хорошо чувствующим себя людям, недавно вернувшимся из Италии, Китая, Испании, Ирана, Южной Кореи и других стран (см. сайт Роспотребнадзора). Необходимо как можно чаще мыть руки, стараться не трогать ими лицо. Нужно оставить привычки здороваться за руку и целоваться при встрече. Маску нужно носить, в первую очередь, больным. Эти простые меры помогут сдержать развитие эпидемии. Им нужно следовать, даже если вам жалко накопительную часть пенсии на обеспечение стариков.

Если число заболевших будет такое, как в Италии, «ляжет» вся система здравоохранения, и вы не получите качественную помощь при аппендиците или инсульте.

Далее, при развитии инфекции у ранее здоровых людей в возрасте до 60 лет нужно оценить самочувствие. Если «просто сопли», то есть вам не очень плохо — оставайтесь дома, получайте больничный дистанционно. Если плохо (особенно если вы ощущаете затруднение дыхания/одышку, сильный кашель, боль в грудной клетке при дыхании, которые могут быть симптомами пневмонии) — обращайтесь к врачу.

«А вдруг у меня коронавирус?»

Если инфекция протекает очень легко, то в первую очередь нужно предпринять все возможные усилия, чтобы не заразить других, в том числе врачей в поликлинике. Увы, больница не сильно поможет с «лечением» легкой или среднетяжелой вирусной инфекции. Вилка такая: либо обильное питье и изоляция, либо пожалуйте на аппарат искусственной вентиляции легких.

Пожилым и больным людям при развитии инфекции нужно показаться врачу, чтобы не пропустить начало пневмонии.

Теперь о самом важном. Пожалуйста, не превращайте свою и чужую жизнь в нескончаемый тревожный ад! Да, это правда неприятный сюрприз: люди не живут вечно.

Охватывающий людей звериный страх многократно усугубляет ситуацию. Посмотрите на нее шире. Причин смерти много, все они рядом, большинство — предотвратимы. С той или иной степенью успеха человечество научилось разными путями предотвращать массу причин смерти: от применения атомной бомбы до разрыва атеросклеротических бляшек.

Профилактика смерти может быть индивидуальной (ну бог с вами, запритесь в заброшенной хижине). Но более мощная штука — «популяционный иммунитет», защищающий не конкретного человека, а всю популяцию. Он пронизывает все сферы, распространяясь далеко за пределы инфекционной безопасности.

Так организована защита от рака. Иммунные клетки защищают людей детородного возраста, отдельные «дырки» в иммунитете дают возможность развиться раку у пожилых.

Так организована защита от атомной бомбы. Жители всего мира голосуют за адекватных правителей — не взрывается атомная бомба.

Наконец, от инфекций. Вы не выходите больным на работу — не умирает еще одна пожилая женщина. Важно так поступать и во время эпидемии гриппа, уносящего сотни тысяч жизней. Поэтому адекватность — единственный путь к уменьшению числа смертей. Именно благодаря ей ко всем факторам риска смерти вырабатывается своеобразный «популяционный иммунитет». Где есть «дырка в адекватности», как в противораковом иммунитете, — там жди беды.

Да, смерти от коронавируса будут: тысячи, а то и десятки тысяч. Как будут смерти из-за терактов, табака, непристегнутых ремней безопасности, депрессии, других инфекций…

Львиную долю смертей можно предотвратить, хоть способы и различаются. Когда люди начинают массово паниковать и бояться, ситуация всегда развивается по направлению от плохого к худшему. А самые сильные самцы, видя истерию, начинают защищать лично себя и свои семьи. Они строят бункеры и закупают для себя медицинское оборудование. Ресурсов обществу остается все меньше, круг замыкается.

Теперь ключевой посыл: страдание даже сотен тысяч людей от новой инфекции не должно убивать счастье миллиардов незаболевших! Моете руки и с чистой совестью при необходимости отправитесь на карантин? Тогда живите спокойно. Радуйтесь весне (но целуйтесь только с теми, в ком абсолютно уверены!)))

«Прослойка адекватности» в обществе не позволит обвалиться экономике так же, как «иммунная прослойка» хранит нас от инфекции.

Возможно, вы хотите, чтобы вообще в мире было меньше инфекций и больше счастья. В этом случае нужно будет сделать несколько очень сложных шагов:

  1. Трезво посмотреть на то, чем вообще вызвано несчастье и смерти в мире.
  2. Принять, что коронавирусная инфекция сейчас даже не в top-10 причин несчастий нашей цивилизации.
  3. Осознать, что при неадекватных действиях людей она вполне может стать проблемой номер один.
  4. Отметить, что мировое сообщество предпринимает активные меры для борьбы с инфекцией, поэтому негативный сценарий развития событий маловероятен. (Увы, он вполне возможен в России, если половина людей будет люто истерить, а другая, напротив, забьет докерский болт на карантин.)
  5. Лично поучаствовать в предотвращении распространения инфекции. Рассказать людям, что нужно мыть руки. Убеждать больных, а также приехавших из стран с неблагоприятной эпидобстановкой посидеть дома.
  6. Призывать не паниковать тех, кого ужасает высокая пиковая смертность от новой инфекции. Она пройдет. Можете показать им этот текст. Вдруг сработает.

Скажите тревожным, что глупо сметать с полок продукты, запугивать друг друга Апокалипсисом, нагнетать ситуацию. Научитесь, наконец, беречь врачей, хоть на время эпидемии освободите нас от гнета Следственного комитета и всевозможных «госпсихнадзоров». Эти товарищи правда не нужны нам сейчас в больницах и поликлиниках. Ну или пусть помогут наладить элементарные условия, например, водопровод и канализацию в тех инфекционных больницах, где их нет.

P.S.

После того, как очередная инфекция минует, вам нужно принять участие в общественном обсуждении устройства системы здравоохранения. Это будет самое ценное время, потому что вы будете помнить, как выглядит смерть от болезни. Обычно же только теракты и падающие самолеты пугают. Станете чуть менее черствыми. А не будет вашей инициативы — будут новые инфекции, более страшные, поражающие детей. Очень нужна ваша осознанность: она поможет сейчас предотвратить распространение коронавируса, а в будущем поможет построить хорошую систему здравоохранения. На первом месте в ней будет не чиновник и не следователь, не олигарх, а вы. Система здравоохранения будет сделана специально для вас. Начинать думать о ней нужно уже сейчас. Поэтому выдохнем и будем вместе работать на благо общего счастья.

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Теги:
болезнь, медицина, безопасность, пандемия, россия, коронавирус

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