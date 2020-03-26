Отсроченная конституция

«Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» голосование по путинским поправкам к Конституции отложено с 22 апреля на пока неизвестную дату. То, что на протяжении последних недель яростно опровергали представители власти, все-таки произошло.

«Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» голосование по путинским поправкам к Конституции отложено с 22 апреля на пока неизвестную дату. То, что на протяжении последних недель яростно опровергали представители власти, все-таки произошло.

Оппозиционные политики, правозащитники, независимые эксперты, юристы и журналисты, врачи и музыканты требовали переноса голосования, абсолютно недопустимого на пике эпидемии коронавируса.

Их поливали грязью, их высмеивали, их обвиняли в «пиаре» (трижды я выступал с этим предложением на заседании питерского ЗАКСа, и трижды получал эти обвинения) — но голосование все-таки пришлось отложить.

Важно понимать, почему.

И важно понимать, что оно только отложено — но не отменено.

Предполагать, что Путин перенес голосование, только опасаясь эпидемии коронавируса, было бы непростительно наивным.

Если бы он был абсолютно уверен, что голосование 22 апреля даст нужный результат — никакой вирус его бы не смутил.

Вот только в последние недели его уверенность, судя по всему, дала трещину.

Потому что совместное воздействие на граждан эпидемии коронавируса, ограничивающих карантинных мер, падения уровня жизни, падения курса рубля, роста цен и потери работы, скорее всего, оказалось бы таким, что предложение на фоне всего этого еще и «обнулить» сроки правления президента было бы воспринято в штыки.

И это недовольство приняло бы такой масштаб, что не помогли бы ни надомное и досрочное голосование, ни призывы преданных Путину без лести мастеров культуры по твердым расценкам, ни почти полное отсутствие наблюдателей.

В Кремле это поняли — и сделали хорошую мину при плохой игре, сделав вид, что все дело только в вирусе. И заодно попытались поднять рейтинг Путина, привычно пообещавшего гражданам целый пакет милостей.

Тут вам и нерабочая неделя с сохранением заработной платы, — чтобы «снизить скорость распространения болезни». И автоматическое продление социальных пособий и льгот на шесть месяцев без дополнительных справок. И ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка тем, кто имеет право на получение материнского капитала. И выплаты по больничному не менее одного МРОТ в месяц. И увеличение на 4 тысячи рублей в месяц пособия по безработице.

Далее, «каникулы» как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в случае, если месячный доход должника сократился более чем на 30%. Отсрочка на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса, а для микропредприятий еще и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Отсрочка для них же по банковским кредитам на шесть месяцев. Мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Снижение для малых и средних предприятий (до 250 занятых и годовая выручка до 2 млрд. рублей) размера страховых взносов с 30% до 15% — на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.

И, наконец, еще две меры: налог в 15% «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», и налог на процентный доход в 13% для «граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей».

«Блестящее выступление президента!», — тут же бросились отрабатывать спущенные методички прокремлевские каналы и блогеры.

Но любой мало-мальски понимающий в экономике и социальной политике человек легко не оставит от большинства путинских милостей камня на камне.

Начнем с простого: выходной недели с оплачиваемым отпуском. С госсектором понятно, но за счет чего частные компании (особенно те, чью работу уже фактически прикрыли карантинные меры) будут платить отпускные? И что делать, если не заплатят, потому что нет денег? Судиться? Так суды тоже фактически не работают, рассматривают только неотложные дела...

Это еще не все. Да, не имея необходимости ездить на работу, в течение этой недели будут меньше пользоваться общественным транспортом. Но намного ли? Многие ли просидят эту неделю взаперти? Никуда не поедут — даже погулять? Не пойдут в оставшиеся кафе и бары? Не отправятся в гости, в том числе в пригороды или другие города? Ну а насколько снизится скорость распространения вируса?

Обещание платить не меньше МРОТа (11 тысяч рублей) по больничному листу — это просто издевательство. Предполагается, что на такие деньги можно будет не только прожить, но и лечиться?

По налогам нужны не отсрочки, а отмены на период действия карантинных мер, иначе потом с предпринимателей потребуют уплатить не только текущие налоги, но и «отсроченные». Плюс «отсроченные» страховые взносы. И это в ситуации, когда немалая часть малого и среднего бизнеса остается без работы из-за закрытия этого бизнеса в силу карантинных мер? Откуда они потом возьмут на это деньги?

Что касается 15-процентного налога на дивиденды, которые идут за рубеж (вместо якобы нынешних 2%), то Путину стоило бы выгнать своих советников: этот налог сейчас составляет 13% для резидентов и 15% для нерезидентов. То же касается и якобы не облагаемого налогом процентного дохода по ценным бумагам: сегодня в России он облагается налогом в 13% для резидентов, и в 30% для нерезидентов.

Миллион на банковском счету, как условие уплаты 13-процентного налога на проценты: конечно, если считать средним классом тех, кто (как намедни уверял Путин) получает 17 тысяч рублей в месяц, то миллионеров окажется крайне мало.

Вот только если люди годами копили на приобретение жилья, и за это время получали какие-то банковские проценты, — почему теперь государство хочет наложить на это лапу?

Да, от временной отмены налогов и страховых взносов потеряют бюджет, Пенсионный фонд и фонд ОМС.

Ну так откупорьте гигантскую «заначку» — фонд национального благосостояния и накопленные на счетах Минфина триллионы рублей. И компенсируйте эти потери — не ставя малый и средний бизнес в критическую ситуацию. Это ровно те деньги, которые годами прятались в правительственную кубышку от граждан — настал момент потратить эти деньги на их нужды. А еще — потратить их на существенное (а не мизерное) увеличение пособий, на существенные выплаты гражданам, которые пострадают от карантинных мер, на отмену платы за жилье и коммунальные услуги на период кризиса.

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Но об этом у Путина — ни слова. Также ни слова — о поддержке здравоохранения и выделении средств на повышение зарплаты медикам и закупку оборудования и лекарств.

И ни слова о сокращении безумных военных и полицейских расходов: все это явно не входит в намерения президента.

Последнее: как уже сказано, голосование только «отсрочено», но не отменено.

Это значит, что через некоторое время возобновятся пропагандистские и административные усилия власти по обеспечению «одобрямса».

Это значит, что решающее сражение против несменяемой власти - впереди.

И к нему надо готовиться, не поддаваясь унынию.