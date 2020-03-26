Так чихнул, что аж присел

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. Реализовать это планируется через внесение поправок в статью 236 УК РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

«За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от четырех до пяти лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от трех до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет», — говорится в заявлении пресс-службы Госдумы.

Таким образом, наказание по этой статье больше, чем по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Обсуждение поправок в законопроект в первом чтении назначено уже на 31 марта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что подобные поправки являются «немного запоздалыми». По его словам, в России уже были прецеденты нарушения карантина, а из-за отсутствия закона этих людей не могли наказать. Однако о том, как будет производиться следствие по таким делам, Емельянов не знает и в рамках обсуждения законопроекта этот вопрос не рассматривался.

«Суд определит методику расследования этих преступлений, и мы поймем, как окончательно это будет произведено», — говорит депутат.

С таким отношением власти к данному законопроекту не согласны адвокаты международной правозащитной группы «Агора». По словам адвоката Светланы Сидоркиной, после утверждения этих поправок к уголовной ответственности можно будет привлечь любого гражданина.

Сотрудники скорой помощи и пациент с подозрением на коронавирус, Коммунарка. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Для того чтобы реализовать эту статью, нужно будет создать отдельное медицинское учреждение при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), которое должно заниматься только лечением коронавируса. При этом лицо, которое привлекается, должно будет участвовать во всех следственных мероприятиях. Непонятно, как это будет реализовываться.

Человек, который является носителем вируса, должен лечиться в режиме изоляции и при этом участвовать в следствии. Выживет он в этой ситуации или нет — большой вопрос.

Поправки вносятся в Госдуму без учета всех обстоятельств. Факт нарушения карантина должен быть рассмотрен в судебном порядке, но как это сейчас будет производиться, когда суды закрыты?» — спрашивает Сидоркина.

Адвокат Леонид Соловьев, который сейчас оказывает помощь людям, столкнувшимся с правовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса, тоже не считает эти поправки уместными. По его словам, правоохранители и судьи не всегда правильно оценивают достаточность доказательств.

«[В поправках] предусмотрена ответственность за последствия в виде смерти человека. Например, человек, у которого подтвержден коронавирус, нарушил карантин и пошел за хлебом, а продавец в этом магазине заразился. Как мы можем понять, заразился продавец от этого человека или от кого-то другого?

Есть такое опасение, что следователи не будут проводить дорогостоящие экспертизы. Таким образом, формального подхода достаточно для привлечения к уголовной ответственности.

Поскольку сейчас рассматриваются только вопросы безотлагательного характера, а избрание ареста — это безотлагательное рассмотрение, людей будут помещать под арест, а дальше уже расследовать», — объясняет Соловьев.

«Агора» 19 марта открыла штаб правовой помощи людям по вопросам, связанным с коронавирусом. Адвокаты международной правозащитной группы уже защищают интересы жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которую еще в феврале отправили на принудительное лечение.

Согласно данным, представленным PR-специалистом «Агоры» Вадимом Мещеряковым, к сегодняшнему дню уже около 300 человек обратились за помощью из-за проблем, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Большая часть вопросов связана с возвратом денег на авиабилеты, отели и т.д. Также люди консультируются с адвокатами о том, должны ли они уйти на карантин и что будет, если они нарушат режим самоизоляции.

Также Мещеряков заявил, что, если законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина примут, то

«Агора» будет оказывать бесплатную помощь людям, столкнувшимся с уголовным преследованием.

Наказание за нарушение карантина уже действует в некоторых странах. Например, в Грузии за нарушение режима чрезвычайного положения грозит штраф, а за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность сроком до трех лет.

По состоянию на 26 марта в России коронавирусом заражены больше 800 человек, из них 546 случаев приходилось на Москву. Официально зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией. Пациенты в возрасте 73 и 88 лет умерли в Москве.