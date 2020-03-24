ЕГЭ на карантине, а военком — на службе

До экзаменов остается два месяца, но выпускники до сих пор не знают, как они будут их сдавать, вузы — когда они будут выпускать своих дипломников и принимать абитуриентов, родители — как они вообще все это переживут. А министерства просвещения и высшего образования, кажется, не знают, что ответить обществу на простые и понятные вопросы вроде «что будет с ЕГЭ, если карантин затянется?». Карантин становится настоящим экзаменом по кризисному планированию. Школы сидят на дистанционном обучении до 12 апреля; все решения отложены до этого срока, а дальше — как бог даст. Но уже сейчас понятно, что 13 апреля коронавирус не исчезнет сам по себе, а карантин теоретически может продлиться и до конца учебного года.

Онлайн-занятие в аудитории МИСиС. Фото: РИА Новости

Можно, конечно, надеяться, что к началу лета вирус куда-нибудь денется вместе с ослаблением волны зимне-весенних простуд. Но на тот случай, если он не только не денется, но еще и активизируется, то хорошо бы заранее иметь план «Б» и оповестить о нем население. Но Минобр, Минпрос и Рособрнадзор на этот счет помалкивают.

Последние официальные новости о ЕГЭ были 16 марта. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что досрочная сдача ЕГЭ пройдет в те же сроки, что и основная: с 25 мая по 29 июня. То есть никаких изменений в сроках и форме сдачи ЕГЭ не будет, независимо от карантина. О том, что будет, если события пойдут по худшему сценарию, в Минобре или не думают, или знают, но нам не говорят. Или демонстрируют философский подход типа «упремся — разберемся».

В Госдуме предложили сделать ЕГЭ дистанционным. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил предложение Татьяне Голиковой. Ответа пока не было, во всяком случае, в публичной сфере. Пока считается, что детей можно разделить на мелкие группы и провести ЕГЭ по месту жительства в обычные сроки.

Второй вопрос, который донимает учителей и учеников, это всероссийские проверочные работы, которые как раз начались в школах, застигнутых карантином. Ответа дождались, но совсем не такого, на какой надеялись. По сути, ВПР никому особенно не нужны, кроме проверяющих органов, и только усложняют жизнь школьника и учителя в конце учебного года. И если бы сейчас (когда всем и так тяжело, ничего непонятно, все работают с двойной нагрузкой) Рособрнадзор и Минпрос по-человечески сказали бы, что, мол, хорошо, в этом году не будет никаких ВПР, работайте спокойно, то и дети, и учителя выдохнули бы.

Но нет. Сроки ВПР просто продлевают до 25 мая.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Школы сами могут отменить для 8-х классов ВПР, проходящие в этом году в режиме апробации.

Наступила, наконец, ясность и с заключительным этапом Всероссийской олимпиады школьников, финалы которой должны были начаться 20 марта. Все ранее назначенные сроки и места проведения отменены приказом Минпроса № 98 от 17 марта 2020 года, а приказом № 96 сроки продлены до 30 июня. На совещании Минпроса с председателями центральных предметно-методических комиссий Всероссийской олимпиады школьников 17 марта было решено, что олимпиада пройдет дистанционно: в каждом регионе на своей площадке, в одно и то же время для всех. Олимпиады по астрономии, биологии, географии, информатике, математике, физике и химии пройдут в два тура, остальные олимпиады — в один и продолжительностью не более 3 часов 50 минут.

Технически это все будет организовано, как ЕГЭ, а сканы работ проверит жюри в Москве. Разборы заданий, показ работ и апелляция тоже пройдут дистанционно. Сроки конкретных этапов пока неясны, но определятся в ближайшее время.

Олимпиадникам не позавидуешь: финал Всеросса по сложности и напряжению стоит всех ЕГЭ, вместе взятых, а сейчас, совпадая с экзаменами, будет особенно нервным и тяжелым.

Но, кажется, это было единственно возможное решение в совершенно тупиковой ситуации, и вполне внятное.

В совершенной неясности пребывают творческие вузы: обычно в мае у них уже начинаются прослушивания, но сейчас их тоже надо отменять. У студентов выпускных курсов отменены дипломные спектакли, под угрозой летняя приемная кампания, которую никак нельзя провести дистанционно — так что, скорее всего, ее придется сдвигать на конец лета или осень.

Оплотом стабильности в этом море смут выступает одно только Министерство обороны. Оно уже объявило, что никаких переносов весеннего призыва не будет.

О, как это бодрит!

Как ясно дает понять будущим абитуриентам, что карантин карантином, а призыв — по расписанию, даже если приемную кампанию вообще передвинут на осень. Если кто до конца призыва успеет окончить школу, но не успеет поступить в вуз из-за переноса приемной кампании, тому никаких отсрочек не положено. А казармы и плацы охотно примут выпускников, которых родители и школа так долго и старательно пытались держать вдали от мест массового скопления людей.