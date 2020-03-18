Парты в сторону!

Первыми собрались переходить на дистанционное обучение московские частные школы: некоторые проявили сознательность, остальным настоятельно порекомендовал это сделать Департамент образования Москвы. Не успели граждане возмутиться, следует ли детям в негосударственных школах по-прежнему ловить любую инфекцию, как мэрия Москвы объявила о свободном посещении школ, но потребовала, чтобы школы обеспечили полноценное дистанционное обучение тем, кто не приходит. Затем Министерство просвещения предложило школам страны вводить свободное посещение по необходимости. И решать эти задачи пришлось уже школам всей страны.

В среду Министерство просвещения заявило уже о трехнедельных каникулах во всех школах страны, но совершенно неясно, в какой форме школы с них выйдут — в очной или дистанционной.

Аврал!

Естественно, учителя получили полноценные рабочие выходные, стремительно готовя переход на новую форму работы, а учительские интернет-сообщества, школьные чаты и рассылки вскипели не только от эмоций, но от количества новой информации для освоения.

Фото: РИА Новости

Родители озадачились вопросом, что делать дома с дистанционно обучаемыми детьми, особенно если их несколько, компьютер один на всех, а интернет дома нестабилен. Возможно, именно поэтому во многих школах присутствующих в классе детей в первые дни этой недели оказалось примерно две трети: родители не стали держать детей дома. Как ни странно, многие дети тоже изъявили желание идти в школу (без друзей скучно), а из платформ однозначно предпочли те, где возможна видеосвязь.

Учителю в такой ситуации работать почти невозможно: нельзя одновременно вести урок онлайн и офлайн, невозможно своими силами наладить качественную трансляцию для тех, кто не пришел в школу. Поэтому большинство школ ограничилось тем, что провели стандартные уроки, а для тех, кто не пришел, оставили по всем предметам классное и домашнее задание в электронном журнале — для самостоятельной работы.

А какие варианты?

Часть школ выбрала путь, рекомендуемый московским Департаментом образования, любимое детище которого — МЭШ (Московская электронная школа). По замыслу создателей должна дать возможность обучаться дистанционно любому московскому школьнику. При этом, как знает любой московский учитель, который имеет опыт работы с МЭШ, она не особенно удобна, а уроки по ряду предметов в ней не выдерживают никакой критики. Но хуже всего то, что стоило только в понедельник, 16 марта, значительной части учителей и учеников Москвы войти в МЭШ и начать в ней работать, как система немедленно стала зависать: оказалось, она не рассчитана на такую нагрузку.

У школ уже есть горький опыт работы с общемосковскими глобальными IT- проектами, в первую очередь электронными журналами и дневниками: они в городе менялись несколько раз,

и при внедрении всякого нового продукта происходит история «вся Москва ломанулась на платформу, и платформа зависла».

Поэтому небольшая часть школ выбрала совсем другой способ: работу на внешних платформах (самые популярные — Zoom, Google Classroom, Google Hangouts), и еще часть потихоньку на них перебирается, отчаявшись справиться с неудобствами МЭШ.

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В ряде московских школ администраторы просто спустили учителям указания одновременно проводить уроки для присутствующих очно и создавать уроки в соответствии с техническими и методическими требованиями МЭШ для отсутствующих. Казалось бы, что в этом плохого? Это хорошо, но физически невозможно: технических и методических требований к уроку МЭШ столько, что на создание одного урока по-хорошему нужен целый день или хотя бы полдня. И готовить по шесть очных и шесть дистанционных уроков на каждый день, если ты не волшебник, не получится.

И что же выбрали?

В фейсбучной группе «В защиту образования» провели опрос родителей об устройстве дистанционного образования в их школе; опрос, разумеется, не репрезентативный, в группу входят активные и образованные родители из столицы. И число участников опроса невелико. Тем интереснее структура ответов (на 17 часов 17 марта):

Ребенок ходил в школу — 60 человек.

Задания, что делать, через электронный журнал (дневник) mos.ru, никаких уроков — 52 человека.

Задания, что делать, прислали текстом/фото/и т. п., ребенок его сам делал безо всякого «обучения» от школы — 43 человека.

Вообще ничего (не получили, ни заданий, ни плана, ни учебных материалов) — 7 человек.

Всё отлично, полноценное обучение на базе МЭШ и электронного журнала mos.ru — 6 человек (из них как минимум трое — сотрудники школ, добавлю я).

Школа и учителя организовали на базе Google class/Skype/Zoom и др. независимых от Депобра платформ для обучения и контроля знаний — 3 человека.

Как видим, среди опрошенных полутора сотен родителей лишь небольшая часть указывает, что дистанционное обучение с первых же дней реально работает. В большинстве случаев ребенок просто получает задание и делает его сам или под контролем семьи, то есть в конце концов ответственными за обучение ребенка оказываются его мамы и бабушки; если дети учатся в начальной школе, на родителей ложится и вся техническая часть работы: записать ответы ребенка на видео или аудио, если учитель этого требует, выслать учителю.

(Учителю, надо сказать, тоже очень мало радости прослушать тридцать файлов с устным ответом — даже если каждый файл по три минуты, это уже полтора часа времени.)

Скорее всего, за пределами фейсбука доля первых четырех ответов еще выше, последних двух — еще ниже.

Богатые и бедные

Учителю при переходе школы на полноценное дистанционное обучение трудно: приходится учиться на бегу и одновременно делать больше работы, чем обычно. Урок для дистанционного обучения надо готовить иначе, он должен быть короче и более жестко структурирован; его подготовка и проверка ответов могут занимать гораздо больше времени (у меня, например, в два-четыре раза больше обычного). И все равно приходится продумывать два варианта занятия: для тех, кто присутствует онлайн на уроке и работает в режиме реального времени — и для тех, кто отсутствует и собирается выполнять работу самостоятельно. Нагрузка возрастает многократно.

Семьям тоже непросто. В выигрыше оказываются ученики из состоятельных семей, потому что у них есть свои личные компьютеры. Многодетная семья, в которой два ноутбука на пятерых человек (но за ними работают переведенные на дистанционную работу родители), оказывается в заведомом проигрыше, а дети фактически лишаются права на образование. В тяжелой ситуации оказываются семьи с одним работающим родителем, особенно если у ребенка есть проблемы с самоконтролем.

Что делать, если в семье вообще нет компьютера, не знает никто. Вероятно, при переходе на всеобщее дистанционное образование в масштабе страны следует задумываться и о таких аварийных вариантах: семьи, у которых нет средств на покупку компьютера для каждого члена семьи, не должны лишаться возможности обучать своих детей. Дети, особенно в семьях, которые находятся в неблагополучных социальных условиях, не должны быть предоставлены сами себе.

Что делать?

Если компьютер в семье есть, но нет надежды на школу (а это случай не такой уж редкий), есть и надежда как минимум на онлайновые школы:

Фоксфорд, Skills4u.ru и Учи.ру открыли на время карантина бесплатный доступ к своим занятиям или их части (на Учи.ру с 23 марта начнутся бесплатные занятия для 1–4 классов).

Уроки по всей школьной программе с 1-го класса по 11-й класс открыты на сайте Российской электронной школы resh.edu.ru, но сейчас сайт работает очень медленно, подвисает.

Для гуманитариев — радио «Арзамас» сделало подписку до 15 апреля бесплатной.

Тревога по поводу перехода на дистанционное образование, вероятно, к концу недели уляжется, но другие (более общие и трудные) вопросы у семей и учителей уже встают. И ответа на них пока не знает никто. Вероятно, даже Министерство просвещения. Но именно ему и придется их решать в ближайшем будущем. Большинство учителей и родителей, судя по результатам неформальных опросов и обсуждений в родительских группах, волнует примерно одно и то же: