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Раз уж пришлось меряться книгами…

Рецензия на «Загадки Сандармоха», написанные патриотическими учеными в пику историку Дмитриеву

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Общество

Сергей Маркеловспециально для «Новой»

 

Книгу «Загадки Сандармоха» я нашел в лесу. Ну как нашел? Выпросил ее у автора Сергея Веригина, когда тот приехал в Сандармох во время вторых раскопок РВИО в конце августа 2019 года. Книжка была на финском, у меня не было шанса прочитать даже название. Зачем я ее взял? Просто хотелось бесплатно отжать книгу, которая стоит 25 евро.

Книга написана по мотивам гипотезы карельских историков Сергея Веригина и Юрия Килина о том, что финны могли расстреливать советских военнопленных на месте массовых расстрелов в годы Большого террора в урочище Сандармох.

Издатель книги — финн Йохан Бекман. Он тоже был в тот день в урочище, рассказал о том, что он представитель «ЛНР/ДНР» в Финляндии и, по его же признанию, отправляет туда добровольцев.

Йохан Бекман. Фото: Wikipedia

— А вы не хотите воевать поехать? — спросил он зачем-то, пока копатели РВИО выкладывали на стол найденные артефакты.

— Семью мою вы будете кормить в это время? Детей, жену, — ответил я.

— Я не знаю, но вы же молодой, здоровый… — продолжил он и зачем-то повторил три раза. — У всех есть жены. У всех есть жены. И там фактически у всех есть жены.

Информацию про Бекмана можно найти в первой же статье в «Википедии», которая выпадает по поиску в Google. Там написано, что Бекману запрещено преподавать в Хельсинкском университете, ректоры финских вузов призвали отказаться от его услуг, на Бекмана в Финляндии было возбуждено уголовное дело, но, конечно, это «Википедия», и эту информацию лучше проверить, там явно чего-то не хватает.

Книгу «Загадки Сандармоха. Часть I. Что скрывает лесное урочище» Сергея Веригина и Армаса Машина на русском языке презентовали в Петрозаводском госуниверситете в конце января 2020 года. Тогда же она попала ко мне, опять бесплатно. Месяц книга валялась в машине, один раз я пролил на нее кофе, еще месяц носил ее с собой в рюкзаке, даже свозил в Вильнюс в надежде прочитать в дороге и все-таки написать рецензию, но все свободное время ушло на знакомство с местными пабами, где я пропивал сэкономленные на покупке «Загадок Сандармоха» 50 евро… Пришлось разгадывать «Загадки Сандармоха» в поезде на пути обратно.

Презентация книги «Загадки Сандармоха». Фото: 7x7-journal.ru

Затруднюсь ответить, кто написал первую часть книги, потому что в тексте Веригин почему-то называет себя в третьем лице, но пересказать ее можно в нескольких предложениях. Авторы не против политических расстрелов в Сандармохе, но считают, что там могут быть захоронены и советские военнопленные, расстрелянные финнами, на эту мысль их натолкнули рассекреченные протоколы допросов СМЕРШа, а поскольку финны использовали лагеря НКВД для своих лагерей, то знали о Сандармохе, значит, хоронили там расстрелянных советских военнопленных, и еще военнопленные носили английские шинели — о том, что военнопленные носили английские шинели, Веригин пишет так, словно сам побывал там — ссылок на источники в книге нет.

«Неужели финские военные, чьи окопы находились в 100–150 метрах от этих ям, не видели их в 1941–1944 гг. — всего через несколько лет после проведенных захоронений. В это верится с трудом. Конечно, финны знали о Сандармохе», — приводит убийственный аргумент Сергей Веригин.

Сергей Веригин. Фото: 7x7-journal.ru

Я, в принципе, так и представлял себе, если честно, 1943 год — сидят финны в карельских окопах, война почти проиграна, и один другому говорит: «Давай-ка, Юсси, закапывай расстрелянных военнопленных в эти ямы, там явно кровавая гэбня расстреляла своих граждан, мы туда им советских военнопленных прикопаем, и они через 75 лет сами друг друга перегрызут, пытаясь выяснить, кто же здесь захоронен». И злобно смеется.

«Последние 12 страниц текста Веригин посвятил дискуссиям вокруг его с Килиным «научной гипотезы», клеймя «либерально-демократические» СМИ и оправдывая варварские раскопки РВИО в Сандармохе, — написала в своей рецензии на книгу историк Ирина Такала. — В одном я полностью могу согласиться с создателями этого нового жанра в современной российской историографии: «загадки урочища Сандармох разгадать можно. Ключ к разгадке — терпеливый поиск, объективные исследования».

Вторая часть «Загадок…» — это сборник пасквилей с переходом на личности на тему, которая хорошо описана самим автором второй части Армасом Машиным в конце книги:

«Прозападные российские либералы и Запад разыгрывают «сандармохскую карту» в информационных атаках против прогрессивных, патриотических сил России.

И если в самом Сандармохе есть неразгаданные тайны, цель «либеральных» атак очевидна: на свой лад переписать историю нашей страны, навязать свою волю всем ее жителям, ослабить Россию, подчинив ее диктату Запада». Здесь даже добавить нечего.

Армас Машин. Фото: Vk.com

«Уровень гипотезы и ее подтвержденности (как отражено в издании) примерно соответствует анекдоту про блондинку, которая, может быть, встретит завтра динозавра, а может быть, не встретит, — написал в комментариях в фейсбуке журналист Сергей Хорошавин. — За вторую часть текста вообще стыдно — для дискуссии в ФБ еще пойдет, в соцсетях принято переходить на личность и биографию собеседника, а также клеймить его ярлыками… но даже это почитается легким моветоном. А уж в печати… В общем, ни о чем издание получилось».

Обложка книги Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармох»

Случайно или нет, но «Загадки Сандармоха» презентовали на следующий день после книги Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармох», которую он готовил в СИЗО, а дистанционно помогал ему историк Анатолий Разумов — они часто обсуждали работу, пока Дмитриева в наручниках вели на очередное судебное заседание или обратно. Дмитриева обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера.

В книге «Место памяти Сандармох» как раз опубликован список расстрелянных, биографии убитых, расследование Анны Яровой «Переписать Сандармох» с критическим анализом рассекреченных документов СМЕРШа, большой перечень расстрельных документов, ну и сама книга толще в несколько раз. Ее, кстати, можно смело брать в качестве справочника-путеводителя по Сандармоху на ближайшие раскопки и при случае тыкать в каждую страницу поисковиков:

«Вот вам документы, вот вам свидетельства, вот вам», — чтобы опять не говорили: мол, не видели никаких документов.

В «Загадках Сандармоха», раз уж пришлось меряться книгами, я документов не увидел, большая часть исторических сведений — это давно известные факты и упоминание даже не вчера рассекреченных протоколов допросов СМЕРШа, еще присутствует оммаж известному финскому историку Антти Куяла, который, кстати, раскритиковал гипотезу Веригина–Килина, учитывая, что сама гипотеза со времен круглого стола в ПетрГУ в 2017 году так и не сдвинулась с места, а обещанной международной экспедиции или комиссии, о которой еще раз упомянули в книге, никто так и не увидел ни в 2018-м, ни в 2019-м, зато в Сандармохе побывал финн Йохан Бекман и прошли две полутайные экспедиции Российского военно исторического общества.

Здесь со мной не согласится журналист Армас Машин — в книге он как раз критикует публикацию журналиста Евгения Белянчикова, который написал, что «раскопки тщательно спрятаны от общественности». В «авторитетном общественно-политическом еженедельнике на финском языке, который выходит по средам», в старейшем издании со столетней историей, в газете «Карьялан Саномат», журналист Сергей Карпов вполне объективно написал об экспедиции, какая же она тайная, намекает Машин.

В 2018 году в Сандармохе, где мы с журналистами других изданий случайно услышали звук металлоискателя и натолкнулись на раскопки РВИО, я провел неделю. Сергея Карпова я там так и не встретил. Разминулись, что ли?

***

Из Вильнюса я возвращался через Петербург. В Петербурге какой-то постапокалипсис: на каждом перекрестке голосят уличные музыканты, пытается жестами изнасиловать телефонную будку какой-то невменяемый, облокотившись на «Дом Зингера», курит парень в костюме белки, с гитарой за спиной переходит дорогу от Казанского собора и поет «Аллилуйя» еще один невменяемый, струятся длинные очереди за тюльпанами, в метро ходят люди в масках, в кассах сидят люди в масках, на таможенном контроле люди в масках, на Московском вокзале из громкоговорителя вещают об угрозе коронавируса… ответ на «Загадки…» Сергея Веригина и Армаса Машина я так и не получил, но, может, он уже и не понадобится.

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Теги:
дмитриев, книги, история, сандармох

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