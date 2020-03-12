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«Добро пожаловать в мой мир»
Корреспондент «Новой», проживший 30 лет при Назарбаеве, рассказывает, как Россия превращается в Казахстан
Вячеслав Половинкоспецкор
Говоря об обнулении президентских сроков Владимира Путина, некоторые эксперты или просто комментаторы приводят сравнение с Советским Союзом — мол, Россия все глубже погружается обратно в «совок». Спецкор «Новой» Вячеслав Половинко с этим категорически не согласен. Он прожил 30 лет в Казахстане и считает, что субстанция, в которую опускается страна, принципиально другой консистенции. Свою позицию он объясняет в видеоколонке «Новой».
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Теги:путин, назарбаев, казахстан, обнуление сроков
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