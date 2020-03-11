Обнуление России

Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного Суда РФ. Слева — председатель КС Валерий Зорькин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

О «конституционном цирке» во время заседания Госдумы 10 марта можно говорить долго и заслуженно его высмеивать — но одно очевидно. Это был вовсе не экспромт, а промежуточный финиш комбинации, задуманной еще два месяца назад. Промежуточный — потому что даже самые хитроумные политические планы, казалось бы, обреченные на успех, порой оборачиваются против их авторов.

Как только путинские поправки поступили в Госдуму и как только стало известно предложение о вычеркивании слова «подряд» из «правила двух сроков», я сделал следующий вывод (см. мою статью в «Новой» от 20 января «Прочь от парламентской республики. Проект конституционных поправок, внесенных Путиным, может гарантировать ему еще два президентских срока»). Нам теперь могут сказать, что поправки не имеют обратной силы, и президентские сроки обнуляются: отсчет пошел заново. И что именно в этом суть задуманного, а все остальное — мишура.

В середине февраля о том, что готовится «обнуление», заговорил Алексей Венедиктов, а в конце — Владислав Сурков. В ответ сопредседатель рабочей группы по поправкам сенатор Андрей Клишас назвал «ложью» заявления о том, что в недрах группы готовится поправка об обнулении президентских сроков.

Не знаю, как кто, а я лично Клишасу не поверил. По простой причине: ключевой фигурой в новой конституционной конструкции власти остается президент, более того — его полномочия только усиливаются. И

странно было бы предполагать, что Путин намерен пользоваться усиленными полномочиями всего четыре оставшихся года, а потом, подобно Диоклетиану, удалиться выращивать капусту.

Впрочем, возможно, Клишас говорил правду: поправка об обнулении действительно не готовилась в рабочей группе. Ее готовили в другом месте — но задумано это было с самого начала. А все прочее — про Бога, семью, умаление подвига народа, защиту исторической памяти, государствообразующий народ и национальное самосознание — было исключительно в качестве дымовой завесы.

Помните, кстати, моих любимых Стругацких? Из «Гадких лебедей»?

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина Президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело....

Оформление обнуления, конечно, получилось донельзя неприличным. Возникали предположения, что, приехав в Думу, Путин благородно откажется от пятого и шестого срока. Но благородство президента было сильно переоценено: он не смог отказать своим верным подданным, просящим править ими еще долгие годы.

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Те в свою очередь ничего не стеснялись. Ни публичного выражения верноподданнических чувств, ни столь же публичных просьб о денежной компенсации для тех, кто пролетит на досрочных выборах. При этом для того, чтобы холопы кинулись умолять барина владеть ими и дальше, Путину не понадобилось даже притворяться, как в свое время Ивану Грозному, что его дни сочтены. Они и так пали к его ногам, соревнуясь в преданности.

Да, Путин оставил крошечную «лазейку» на пути обнуления — сослался на Конституционный суд, который должен проверить на конституционность поправку об «обнулении сроков».

Но, во-первых, у КС, строго говоря, вообще нет таких формальных полномочий: он проверяет лишь вступившие в силу законы. И любая его «проверка» крайне сомнительна с правовой точки зрения.

А во-вторых, притом, какое будущее ждет Конституционный суд в новой конструкции власти (сокращение численности КС и право президента предлагать судей к увольнению), ждать отрицательного вердикта было бы совсем уж неоправданным оптимизмом.

Впрочем, и это очень важно, в славном прошлом Конституционного суда, где собраны (без преувеличения) блистательные юристы, были и примеры сопротивления незаконным действиям или намерениям власти. Начиная с вердикта КС относительно указа Бориса Ельцина № 1400 от 21 сентября 1993 года о роспуске Съезда народных депутатов России и Верховного Совета (в чем принимали участие и нынешние судьи — Валерий Зорькин, Гадис Гаджиев, Юрий Рудкин) и заканчивая определением КС от 5 ноября 1998 года о возможности третьего срока президента Ельцина.

Тогда, напомним, было немало споров о том, каким считать текущий срок Ельцина — вторым или первым (учитывая, что в первый раз он избирался еще по старой Конституции в 1991 году и формально даже в другом государстве — РСФСР)?

Если бы срок сочли первым, Борис Николаевич в 2000 году смог бы еще раз участвовать в выборах.

Но — не вышло: суд постановил, что «отсутствует неясность в понимании того, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством действующий Президент Российской Федерации занимает свою должность второй срок подряд». И что «два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации... не допускает».

Сейчас перед КС — достаточно схожая ситуация.

Президент, который правит уже четвертый срок, Конституция, которая хоть и меняется, но никак не может считаться принципиально новой (для этого пришлось бы собирать Конституционное собрание и, возможно, проводить настоящий референдум, а не лукавое «общероссийское голосование»), и та же самая, что и до принятия поправок, страна. Республика остается президентской, границы и государственное устройство — прежними, структура Федерации — прежней. Спрашивается, с какого перепугу обнулять президентские сроки, скручивая их, как мошенник — показания электрического счетчика? Объясняя гражданам, что им только привиделись четыре срока Путина, а на самом деле они «не считаются», и отсчет начат заново?

Если бы КС в этой ситуации придерживался исключительно правовых позиций — в его вердикте можно было бы не сомневаться. Но, как уже сказано, нет никаких оснований для подобного оптимизма.

Хотя у судей КС есть прекрасный повод войти в историю не тем, что они одобрят, по сути, пожизненное правление Путина (где гарантия, что через 12 лет Конституцию опять не поменяют, после чего очередная Терешкова призовет Путина оставаться еще?), а тем, что они окажут этому сопротивление.

Последнее. Безусловно, перед нами — политическое мошенничество. Открытое и наглое попрание Конституции и закона.

Возможное только в условиях, когда в стране, как и в советские времена, нет публичной политики, когда бездействуют институты, а решения принимаются узким кругом лиц и «под ковром». И когда на любое народное возмущение отвечают демагогическим «Россия — это Путин», и «Если не Путин, то кто?»

Тридцать лет назад, в марте 1990 года, когда в РСФСР, ее краях, областях, республиках, городах и районах прошли выборы — сразу же выяснилось, что прежним якобы незаменимым руководителям очень даже находится замена.

Для этого надо только провести свободные выборы.