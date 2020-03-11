Байден уходит в отрыв

Александр Пановсобкор «Новой», Вашингтон
На первичных выборах демпартии США 10 марта (в так называемый супервторник-2) голосование прошло в шести штатах. Избирались 352 делегата на национальный съезд (конвенцию) в июле этого года в Милуоки, Висконсин, где официально будет избран кандидат в президенты. В пяти штатах прошли первичные выборы и у республиканцев, на них действующий президент Дональд Трамп вне конкуренции.
Центральным штатом, за который у демократов развернулась основная борьба, стал Мичиган (125 делегатов), где на всеобщих выборах-2016 Трамп победил с минимальным перевесом. Бывший вице-президент Байден рассчитывал, что избиратели из этого штата, представляющего американский автопром, вспомнят об обамовской программе государственной финансовой помощи здешним автогигантам из «большой тройки» — «Дженерал моторс» «Форд» и «Крайслер» — в разгар рецессии. Сандерс тоже полагался на поддержку рабочих и профсоюзов Детройта.
Четыре года тому назад Сандерс выиграл в Мичигане, Вашингтоне, Айдахо и Северной Дакоте и проиграл Хиллари Клинтон в Миссисипи и Миссури — штатах с мощными афроамериканскими общинами. К супервторнику-2 Байден набрал 670 голосов делегатов, у Сандерса было 574.
Подсчет голосов продолжается, но, как сообщают информационные агентства, Байден побеждает в Мичигане, Миссисипи и Миссури, лидирует в Айдахо, а в Вашингтоне и Северной Дакоте небольшое преимущество Сандерса. Главный итог — его отставание увеличилось. Ситуация для сенатора становится критической. Как показывают опросы, он теряет позиции, завоеванные на прошлых выборах четыре года тому назад и поддержку бывшего электората. Сенатор не стал делать заявлений по итогам голосования и отбыл в родной штат Вермонт. Накануне он говорил, что не сойдет с дистанции по итогам второго супервторника. А Байден заявил в Филадельфии:
«Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за неустанную энергию и страсть. У нас общие цели и вместе мы победим Дональда Трампа».
Это, как отмечают СМИ, было уже похоже на речь победителя. На момент подготовки этого материала у Байдена было 821, а у Сандерса - 663 голоса. Для победы в номинации на съезде нужен 1991 голос.
За неделю, прошедшую с супервторника-1, в котором бывший вице-президент Джо Байден победил в 10 штатах из 14, характер предвыборной кампании кардинально изменился. Неудачник в первых четырех голосованиях, подумывавший о снятии с дистанции, Байден за 72 часа чудесным образом снова стал фаворитом после побед в Южной Каролине 29 февраля и на супервторнике 3 марта. В его поддержку высказались сразу 6 (!) бывших соперников, сошедших с дистанции: «мэр Пит» Буттиджич из Индианы, победивший в штате Айова, сенатор Эми Клобушар из Миннесоты, миллиардер из Нью-Йорка Майкл Блумберг, потративший на выборы 500 млн долларов, бывший конгрессмен Бето О’Рурк из Техаса, а накануне супервторника-2 к ним добавились сенатор из Калифорнии Камала Харрис и сенатор из Нью-Джерси Кори Букер.
«Джо Байден не только победит (на выборах) - он покажет, что мы объединены больше, чем разделены, — сказал Букер в заявлении в поддержку бывшего вице-президента. — Он восстановит честь Овального кабинета...».
В свою очередь, покинувшая гонку сенатор Элизабет Уоррен, близкая по взглядам Берни Сандерсу, не торопится призвать своих сторонников отдать ему голоса. Впрочем, одна из многочисленных политических партий Америки — «Партия трудящихся семей», выступавшая в поддержку Уоррен, не дожидаясь ее призыва, перешла в ряды «демократического социалиста» Сандерса.
«Избрав Берни Сандерса и представителей «прогрессивного крыла» на всех уровнях, мы превратим в реальность смелые идеи, которые он и Элизабет Уоррен отстаивали в течение нескольких десятилетий», говорится в заявлении партии.
Берни Сандерс называет свою программу «революцией» для Америки: введение бесплатного образования и медицины, налоги для миллиардеров и корпораций, новые законы об оружии.
Для США это действительно «разрушение основ».
Но, как и в случае с Хиллари Клинтон четыре года тому назад, функционеры партии, губернаторы, законодатели поддержали Байдена, представляющего умеренно-центристские взгляды.
Сандерс критикует соперника за поддержку в прошлом войны в Ираке (на посту главы сенатского комитета Байден одно время предлагал разделить Ирак на три части по этническому принципу) и за то, что его спонсорами стали крупные корпорации.
«Моя цель — не критиковать Байдена, а попросить вас задуматься, какой кандидат на всеобщих выборах может вызвать энтузиазм и явку избирателей. Если вы хотите победить Трампа, то именно мы (моя команда) это можем», — заявил Сандерс на митинге.
Третьей в гонке оставалась член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, хотя у нее вообще нет шансов на конечную победу (всего 2 мандата накануне нынешнего голосования).
Очень показательны, на мой взгляд, данные опросов: большинство избирателей из демпартии полагает, что способность их кандидата победить на всеобщих выборах Трампа дл них гораздо важнее, чем совпадение во взглядах на решение тех или иных проблем страны.
В предвыборную гонку всё больше вмешивается коронавирус. Во вторник вечером оба кандидата отменили митинги в Кливленде, штат Огайо, там праймериз состоятся 17 марта. В штабах кандидатов заявили, что здоровье и общественная безопасность превыше всего. Быстро распространяющийся коронавирус поразил западный штат Вашингтон сильнее, чем любой другой штат страны. Местные чиновники были обеспокоены тем, что вспышка вируса приведет к низкой явке избирателей, что может навредить в, первую очередь, Сандерсу, который четыре года назад победил здесь Клинтон с разницей в 47 делегатов.
В этом штате изменили форму голосования. В 2016 году это были партийные собрания ( «кокусы»), где Сандерс получил отличные результаты за счет сверхактивных и организованных сторонников «демократического социализма» и «новой американской революции». В этом году в штате Вашингтон проводили первичные выборы по почте.
Около 22% бюллетеней были отправлены еще до «супервторника», что было не в пользу Байдена. Голосование по почте уменьшило опасения в связи с коронавирусом. Кстати, ни один из кандидатов не проводил в этом штате предвыборных мероприятий накануне голосования. Формат выборов: «с кокусов на праймериз» изменили и в Айдахо, где в 2016 Сандерс получил 13 мандатов на съезд из 18 возможных.
В Иллинойсе официальные лица также ожидают всплеска досрочного голосования в преддверии первичных выборов 17 марта в связи со страхом перед вирусом, от которого в США по данным на вторник скончался 31 человек, более 1000 зараженных. Без массовых предвыборных мероприятий невозможно представить американские выборы, но коронавирус вносит серьезные коррективы. Телевизионные дебаты между Байденом и Сандерсом в Фениксе в ближайшее воскресенье решено провести без зрителей в зале. Наблюдатели склонны считать, что эти дебаты едва ли не последний шанс для сенатора из Вермонта.
Нынешние президентские выборы называют «гонкой пенсионеров», подразумевая возраст кандидатов, сейчас Трампу — 73, Байдену — 77, Сандерсу — 78. Однако Сандерса, старейшего участника гонки, поддерживает прежде всего студенческая молодежь, а в пользу Байдена высказались перспективные политики демпартии: Буттиджич — 38 лет, О’Рурк — 47, Харрис — 55, которые через четыре года могут вновь заявить о президентских амбициях. Здесь полагают, что в случае победы над Трампом в ноябре, Байден и Сандерс в силу возраста будут работать всего один срок.
На стороне Сандерса — студенческая молодежь, профсоюзы и представители испаноязычных и мусульманских общин. За Байдена, похоже, все остальные. Из бывшего ядерного электората Обамы его поддерживают афроамериканцы, особенно из южных штатов. Как заявил Байден на митинге в церкви города Джексон: «Если мне удалось вернуться (в предвыборную гонку), тому есть только одна причина — афроамериканское сообщество по всей стране». Впрочем, как показывали опросы, сами афроамериканцы идеальным кандидатом в президенты называют супругу 44-го президента Мишель Обаму. Они считают ее «лучшей для победы над Трампом». А из двух имеющихся кандидатов они голосуют в пользу Байдена, потому что тоже полагают, что у него гораздо больше шансов победить в ноябре Трампа, чем у Сандерса. Барак Обама поздравил Байдена с победой в ряде штатов, но пока не призывал голосовать за него на съезде.
Вашингтон