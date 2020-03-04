Супервторник на двоих

праймериз демпартии сша На момент публикации материала подсчет голосов еще продолжается Бывший вице-президент Джозеф Байден побеждает в девяти штатах, в том числе, вопреки опросам, — в Техасе. Сенатор из Вермонта Берни Сандерс — в четырех, уверенно лидируя в крупнейшем, Калифорнии. В Мэне пока оба идут ноздря в ноздрю. В республиканской партии тоже проходят праймериз, но они напрочь лишены какой-либо интриги — там нет кандидата, который бы мог составить конкуренцию Дональду Трампу на этих выборах.

«Супервторником» день назвали из-за того, что первичные выборы у демпартии прошли в 14 штатах, от Вермонта до Калифорнии, а также состоялись партийные собрания — кокусы в Американском Самоа и зарубежных странах, где голосовали проживающие там американцы-сторонники демократов. В один день избирались 1357 делегатов Национальной конвенции демпартии, которая пройдет в июле в Милуоки. Это — свыше трети от общего числа делегатов-«мандатников», выбирающих общим голосованием официального кандидата в президенты и обязанных голосовать в первом туре по результатам первичных выборов.

3 марта голосовали Калифорния и Техас, представляющие на съезде 415 и 228 делегатов. «Если Берни Сандерс получит отличный результат, то вероятно, всё будет кончено, — отмечал Эйс Смит, руководивший неудачной президентской кампанией сенатора Камалы Харрис. — Если два или более кандидатов «поделят» делегатов — шоу продолжается».

Главный итог — Сандерс проиграл в большинстве штатов, зато побеждает в Калифорнии,

а этот штат — «главный приз» супервторника.

Интрига сохраняется.

Байден, явный неудачник на старте праймериз, благодаря супервторнику вернулся в фавориты. Как здесь говорят, «инерция момента» — за бывшим напарником Обамы. Он торжествует и обещает победить Трампа в ноябре. У Сандерса, наоборот, цифры хуже, чем были четыре года тому назад. Что касается Блумберга, то он не оправдал больших ожиданий.

Байден на встрече с электоратом. Фото: Reuters

Первичные выборы в США обычно посвящены внутренней политике: экономике, здравоохранению, образованию, пенсиям и т.д. Про Россию, Украину и другие мировые проблемы кандидаты говорили немного, почти впроброс, главное: «как преобразовать Америку».

На одного «левого экстремала», мечтателя, визионера приходится два реалиста-практика:

один — с колоссальным опытом работы в «вашингтонском обкоме»,

другой — эффективный менеджер-управленец в самом большом мегаполисе мира — Нью-Йорке.

Если не произойдет форс-мажорного развития событий, уже сегодня можно утверждать: президент США будет старше 70 лет (в день выборов Трампу — 74, Сандерсу — 79, Байдену — 77, Блумбергу — 78), и это будет белый мужчина.

«Политическая реанимация» Байдена

В минувшие выходные после неожиданного схода с дистанции 38-летнего «мэра Пита» Буттиджича и сенатора Эми Клобушар, призвавших своих сторонников отдать голоса бывшему вице-президенту Байдену, шансы последнего на победу в номинации значительно выросли.

Перед супервторником Байден одержал уверенную победу в штате Южная Каролина, где значительный процент сторонников демпартии составляют афроамериканцы, голосующие за вице-президента, потому что он был «правой рукой» Барака Обамы.

Байден, как птица Феникс «восстал из пепла», победив с колоссальным отрывом — 48,7% (39 делегатов) против 19,8% у Сандерса (15 делегатов). Остальные, не преодолев порог в 15% голосов, не получили ни одного мандата. Накануне супервторника в поддержку Байдена помимо Буттиджича и Клобушар, выступивших на митинге его сторонников в Далласе, высказались бывший лидер демократов в Сенате Гарри Рид, популярный конгрессмен Бето О’ Рурк, тоже бывший соискатель, сошедший с дистанции еще до первичных выборов, Реджи Кеннеди — вдова сенатора Эдварда Кеннеди, десятки действующих и бывших членов Конгресса и губернаторов.

Барак Обама поздравил своего «вице» с локальными победами, но о поддержке на выборах-2020 пока молчит.

Кажется, перед голосованием вся партийная верхушка объявила войну Сандерсу, опасаясь, что его «демократический социализм» — бесплатные образование и медицина, рост налогов для богатейших корпораций и граждан, пересмотр федеральных законов по оружию и запрету на марихуану, а еще борьба с «глобальным потеплением» — на выборах отпугнет колеблющихся избирателей, невольно заставит их или не голосовать вообще, или «вытолкнет» к Трампу, который за четыре года не потерял поддержки своего «ядерного электората».

«Демократический социалист» Сандерс. Фото: Reuters

Повторяется история четырехлетней давности, когда верхушка демократов единодушно поддержала Хиллари Клинтон — кандидата «от центра». Сандерс комментирует нынешнюю ситуацию по канонам «классовой борьбы»:

«Ни для кого не секрет, что предпринимаются огромные усилия, чтобы остановить Берни Сандерса. Корпоративный и политический истеблишмент объединяются, и они готовы на всё. Они действительно нервничают из-за того, что (против них) поднялись люди труда».

Результаты экзит-поллов (опросов прямо на участках) в Калифорниии показали: свыше 70% молодежи заявили, что голосовали за Сандерса — старейшего участника предвыборной гонки — и только 5% сказали, что поддержали Байдена. Зато вице-президент победил в штатах, где значительную часть избирателей составляют афроамериканцы.

Трамп иронизирует в твиттере:

«Они (лидеры демпартии) устроили переворот для свержения Берни!»

They are staging a coup against Bernie! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2020



На митингах 45-ый президент веселит своих фанатов, презрительно обзывая своих соперников: «сумасшедший Берни», «сонный жалкий Джо» и «мини-Майкл».

«Звезда смерти» Блумберга

«Блумберг — это вообще не демократ!» — заявил на митинге Джозеф Байден. Действительно, в прошлом бывший мэр Нью-Йорка представлял Республиканскую партию. Но и Дональд Трамп дважды называл себя «независимым», один раз — демократом и дважды — республиканцем. Пропустив сразу четыре голосования и начав сразу с «супервторника», Майкл Блумберг потратил на выборы около $500 млн личных средств. Журналисты сравнили его мощную агитационную машину со «Звездой Смерти» — имперской космической станцией из киноэпопеи «Звездные войны».

Блумберг нанял более 2400 сотрудников: 400 работают в его штаб-

квартире в Манхэттене и еще 2000 сотрудников в 43 штатах и территориях.

Рекламная кампания Блумберга на высотке в Манхэттене Фото: Reuters

Открыто более 200 агитационных отделений на местах, в том числе более 100 в 14 штатах, которые проголосовали во вторник.

Например, в одной Оклахоме с ее «скромными» 37 делегатами, Блумберг потратил почти $4 млн на телевизионную рекламу, что позволило ему показывать ее в здешном эфире более 6300 раз.

Ни один из остальных кандидатов и близко не мог позволить себе тратить такие деньги в этом штате. Впрочем, «золотой дождь» сам по себе не может гарантировать победы. Миллиардер Том Стейер, потративший $250 млн, сошел с дистанции после того, как не получил ни одного депутатского мандата в Южной Каролине, хотя по количеству телерекламы обошел всех (Блумберг еще не участвовал в выборах там).

Вот и в Оклахоме Блумберг значительно отстал от Байдена и Сандерса, получив всего 3 голоса на съезд.

Супервторник миллиардер провел во Флориде, где праймериз еще пройдут, демонстрируя, что он будет бороться и после супервторника. «Главное — не количество штатов, где побеждаешь на «первичках», а количество делегатов, которое получаешь», — заявил Блумберг журналистам.

Возможно, на скромные результаты Блумберга повлияло его дебютное выступление в теледебатах демократов, признанное неудачным. Трамп на митинге заявил, что «мини-Майкл» чувствовал себя так неуютно, что хотел сбежать со сцены. При этом президент, изображая своего возможного соперника, демонстративно спрятался за трибуной под дружный хохот толпы.

Если «черная звезда» Блумберга чудом выиграет номинацию, экс-мэру придется брать уроки артистизма, на президентских дебатах в лице Трампа его ждет настоящий лицедей, привыкший к камерам и софитам (45-й президент в прошлом вел реалити-шоу «Кандидат» в течение 14 сезонов, Трампа сменил Шварценеггер, и рейтинги немедленно упали).

Однако, если так пойдет и дальше, двум миллиардерам в прямом эфире не схлестнуться.

В супервторник Блумберг победил только на кокусах в Американском Самоа — очень слабое утешение.

Как сообщил анонимный источник в его команде, Блумберг собирается вылететь из Флориды в Нью-Йорк, чтобы провести ревизию своих планов. Супервторник-2020 у демократов Байден и Сандерс поделили на двоих, без него.