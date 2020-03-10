Самые жесткие ограничения со времен Второй мировой

За выходные количество заболевших в Италии практически удвоилось. По числу заболевших страна вышла на второе место в мире. В ответ правительство ввело карантин сначала в 15 провинциях, а потом по всей стране. Число заболевших во Франции и Германии превысило тысячу. Какие же меры предпринимают европейцы, чтобы остановить эпидемию?

Италия

Фото: EPA

На утро вторника Италия остается второй после Китая страной в мире по количеству заболевших — 9172 человека, а также по числу жертв коронавируса — от инфекции умерли 463 человека. По данным министерства здравоохранения, средний возраст умерших — 81,4 года. Из общего числа заболевших 733 человека находятся в отделении интенсивной терапии.

В воскресенье в связи со стремительным распространением вируса, правительство закрыло на карантин 15 провинций — в основном это север.

А поздно вечером в понедельник премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что зона карантина расширяется на всю страну — пока до 3 апреля. «Времени больше нет, — заявил премьер-министр в ходе специальной пресс-конференции. — Я беру ответственность за эти меры на себя. Наше будущее в наших руках».

Анкета, заполняемая в Италии при перемещениях по стране. Скан: правительство Италии

По всей Италии закрываются общественные учреждения — школы, университеты, театры, музеи, бассейны, все массовые мероприятия отменены. Отменяются любые общественные мероприятия: от футбольных матчей чемпионата Италии до свадеб и похорон. Въезд и выезд из одной провинции в другую запрещен: за исключением «поездок по серьезным семейным или рабочим основаниям, которые не могут быть отложены». При этом нужно иметь при себе заполненную анкету, указав причины и географию своих перемещений — чтобы предъявить полицейским, которые с сегодняшнего дня активно патрулируют города и железнодорожные станции. Нарушение карантина грозит тремя месяцами тюрьмы. Итальянская пресса отмечает: это самые жесткие ограничительные меры со времен Второй мировой войны.

В понедельник вечером Джузеппе Конте призвал людей вообще не выходить из дома, за исключением необходимых дел, связанных с работой, здоровьем или покупкой продуктов. Транспорт работает, как и офисы, так что рабочая жизнь в Италии протекает практически без изменений.

Туристам въезд в Италию закрыт. Выехать туристы, которые уже оказались здесь, смогут — но только пройдя обязательный медицинский осмотр и будучи здоровыми. Тут есть проблема: многие международные авиакомпании в понедельник заявили о приостановке рейсов в Италию.

Круизным кораблям запрещено швартоваться в порту Венеции. На станциях поездов внутреннего следования и пригородных электричек устанавливают тепловизоры и медпункты.

Министерство здравоохранения говорит о нехватке больничных коек в Ломбардии — 10-милионной провинции, где находится Милан.

Опустевшая площадь перед Миланским собором. Фото: EPA

Не хватает и так называемых комнат с «отрицательным давлением» — специальных помещений, где система вентиляция работает так, чтобы пропускать воздух внутрь, но не выпускать из комнаты в другие помещения. С учетом высокой контагиозности коронавируса это наиболее верный способ защитить медперсонал и других пациентов. Согласно новым правилам в медучреждениях, если у пациента в течение трех дней не наблюдаются температура и осложнения, его переводят из отделения интенсивной терапии в стационар к другим пациентам с коронавирусом. В условиях нехватки медперсонала, правительство выделило дополнительные 600 миллионов евро, чтобы нанять еще порядка 20 тысяч врачей и медсестер.

В понедельник в 27 тюрьмах начались бунты. Заключенные протестуют против новых правил: в условиях карантина посещения тюрем тоже под временным запретом. Итальянские СМИ сообщают, что три человека погибли в ходе тюремного бунта в городке Модена. Более пятидесяти заключенных сбежали из тюрьмы в коммуне Фоджа.

Тюремные бунты в Италии. Фото: EPA

В понедельник премьер-министр Италии дал интервью газете La Repubblica, назвав вспышку коронавируса «самым темным часом» в стране. «В эти дни я вспоминаю старые речи Черчилля: это наш самый темный час, но мы его переживем», — заявил он.

Франция

Туристы у Лувра, Париж. Фото: EPA

Франция за выходные опередила Германию по числу заболевших: 1412 человек на утро вторника, при этом 30 человек умерли от осложнений. Правительство Франции пока не ввело повсеместный карантин, но готовится к таким мерам в случае необходимости. «Будущая неделя будет тяжелой, —заявил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран. — Сейчас мы все еще на «второй стадии», это значит, что наш приоритет — сделать все, чтобы остановить распространение вируса в стране». Перед этим президент Эмманюэль Макрон отметил, что дальнейшее распространение вируса «неизбежно»: в этом случае правительство будет вынуждено закрыть школы и ввести ограничения на перемещения. Пока во Франции закрыто около 120 школ — в основном, в регионах Уаза и Бретань, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса.

В воскресенье было объявлено, что на неопределенный срок запрещены любые мероприятия численностью свыше тысячи человек. Исключение будет сделано для некоторых особенно «важных для общественной жизни» мероприятий, их список будет опубликован в ближайшее время (до этого действовал запрет на мероприятия численностью свыше 15 тысяч человек).

С прошлой недели всех, кто вернулся из Китая, Ирана, Южной Кореи или Северной Италии призывают самоизолироваться на 14 дней. Также на прошлой неделе Франция ввела запрет на экспорт медицинских масок. Кроме того, в связи с массовой скупкой масок в аптеках, правительство постановило продавать их только по рецепту. Предполагается, что такой рецепт получат только медицинские работники и люди, подхватившие вирус, либо находившиеся в контакте с больными.

Муниципальные выборы, первый тур которых назначен на 15 марта, пока остаются в силе.

Испания

Стрит-арт в Барселоне. Фото: EPA

Испания вышла на шестое место в мире и третье в Европе по количеству зараженных: число подтвержденных случаев коронавируса к утру вторника достигло 1231 человека, 30 человек умерли. Эпицентры распространения вируса — Мадрид и Страна Басков. В Витории — столице Страны Басков —в воскресенье было решено закрыть все учебные заведения на 15 дней.

В понедельник министерство здравоохранения провело экстренное заседание — ожидается, что правительство в ближайшие меры объявит о новых мерах по сдерживанию вируса. Пока одно за другим закрываются и отменяются массовые мероприятия. Скорее всего, все матчи в рамках Лиги чемпионов пройдут без зрителей.

Германия

Контроль на чешско-германской границе. Фото: EPA

Германия — четвертая страна в Европе числу заболевших, здесь на утро вторника зарегистрировано 1224 случая, два человека умерли.

Новости о двух первых погибших появились в понедельник вечером. В ответ на это министр здравоохранения Йенс Шпан обратился к гражданам, призвав их, по возможности, работать из дома и отказаться от общественного транспорта.

На прошлой неделе министерство здравоохранения заявило, что пока не планирует вводить карантин ни в одном регионе. На временный карантин закрываются отдельные учреждения — например, школы — если там был зарегистрирован хотя бы один случай вируса. Так, в прошлый понедельник коронавирус был подтвержден у одного сотрудника автомобильного концерна BMW. После этого здание, где он работает, было закрыто на дезинфекцию. 150 сотрудников компании, которые могли контактировать с заболевшим, на 14 дней отстранены от работы и переведены на домашний карантин.

Отменяется большая часть мероприятий: например, международная Лейпцигская книжная ярмарка, которая должна была пройти 12-15 марта, и Берлинская международная туристическая выставка.

Матчи Бундеслиги теперь тоже будут проходить при пустых трибунах. Фото: EPA

В остальном власти рассчитывают на сознательность самих граждан и призывают всех, кто находился в контакте с заболевшими, обратиться к врачу, который, скорее всего, поместит человека на самоизоляцию на 14 дней. Самоизоляция подразумевает полный отказ от выхода из дома. При этом министерство здравоохранения обещает следить за помещенными в карантин регулярными звонками на домашний номер телефона: если человек не поднимет трубку, к нему может быть отправлен полицейский патруль. За несоблюдение самоизоляции грозят вполне реальными мерами: штрафом или даже тюремным заключением до двух лет. Впрочем, пока о таких случаях не сообщалось.

Тем временем берлинские супермаркеты на прошлой неделе сообщили о росте продаж на 40% — в основном за счет продуктов с большим сроком годности. Немецкая пресса описывает это термином Hamsterkauf (паническая скупка продуктов). Помимо продуктов, массово скупают санитайзеры и медицинские маски.

На фоне нехватки этих товаров правительство Германии также ввело запрет на их экспорт.

В воскресенье правительстве озвучило список мер, призванных не допустить спада в экономике — в первую очередь, речь идет о государственных субсидиях в размере 12,4 миллиардов евро в компании, которые терпят убытки из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

В других странах

Работницы ЦИКа Израиля в защитных костюмах подсчитывают голоса на выборах. Фото: EPA

В Израиле, где число заболевших — 50 человек, действуют, пожалуй, самые жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Еще на прошлой неделе Израиль закрыл въезд для жителей Италии, Франции, Испании, Германии и Швейцарии, а также Китая и Ирана. В понедельник премьер-министр Бенджамин Нетаньяху заявил, что все без исключения прибывшие в Израиль из-за рубежа обязаны самоизолироваться на 14 дней. Тем, кто не является жителями Израиля, предстоит доказать, как именно они смогут обеспечить себе домашний карантин. Несоблюдение карантина карается крайне сурово: вплоть до тюремного срока на 7 лет.

Австрия планирует выставить медицинские пункты на южной границе для осмотра людей, прибывших со стороны Италии. Канцлер страны Себастьян Курц во вторник заявил о запрете на въезд для граждан Италии.

Швейцария анонсировала массовые проверки на наличие разрешения на работу среди граждан Италии, работающих в стране.

Финляндия отказалась от участия в военных учениях Cold Response в Арктике, на которых представлены 8 стран, из-за угрозы коронавируса.

В Греции на ближайшие 4 недели отменены все конференции, публичные выступления и студенческие мероприятия.

Президент Польши в понедельник подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом, предполагающий, в частности, обязательную госпитализацию при наличии подозрений на вирус и выплаты специальных пособий родителям в случае закрытия школ на карантин.

МИД Чехии приостановил выдачу виз гражданам Ирана.