Маски по рецепту, запрет на поцелуи и дистанция в метр

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев коронавируса. Правительство Москвы в четверг выпустило указ о введении режима повышенной готовности: в том числе, в нем прописан целый ряд европейских стран, по прибытии из которых россияне должны провести 14 дней в домашнем карантине. Рассказываем, как обстоят дела в этих странах и какие меры предпринимают европейцы, чтобы остановить эпидемию.

Италия

Италия остается главной точкой распространения коронавируса в Европе — на вечер пятницы здесь зарегистрировано более 3850 случаев заражений, 148 человек умерли от осложнений. Правительство прогнозирует, что на борьбу с вирусом будет потрачено более 8 миллиардов евро и надеется на помощь Евросоюза.

Именно в Италии приняты самые жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Первый случай болезни был зарегистрирован 21 февраля: уже через два дня 11 городов были закрыты на карантин, а все полеты в Китай отменили. В северных регионах Италии закрылись практически все общественные учреждения — школы, университеты, музеи, библиотеки. Теперь школы и университеты закрыты по всей стране, как минимум, до 15 марта — более 8 с половиной миллионов детей и студентов получили неожиданные каникулы. Футбольные матчи и другие спортивные мероприятия в течение ближайшего месяца закрыты для болельщиков.

На этой неделе правительство выпустило рекомендации: не целоваться, не обниматься и не пожимать руки, а в тех общественных учреждениях, которые продолжают работать, держать дистанцию с другими посетителями, как минимум, в один метр. Обеспечить такую возможность — задача учреждения. «Если театр или кинотеатр может гарантировать соблюдение такой дистанции, например, продавая меньше билетов или организовав посадку через одного, он может продолжить работу, — заявил на брифинге в среду спикер министерства культуры Маттиа Моранди. — Но по сути, люди перестали ходить в кино и театр».

В музеях та же история: посетители есть, но толп больше нет.

Посещаемость музеев Милана, например, упала на 70% по сравнению с обычной. Легендарные развалины Помпеи посещают на 80% меньше туристов.

Пока нельзя сказать точно, почему именно Италия, несмотря на жесткие меры борьбы с вирусом, оказалась четвертой страной в мире — после Китая, Южной Кореи и Ирана — по степени распространения и второй после Китая по числу умерших. Одна из возможных причин — возраст населения. Именно в Италии из всех стран ЕС выше всего процент людей старше 65 (по данным на 2018 год, 22,6%), которые тяжелее всего переносят вирус.

Германия

Германия — вторая после Италии по числу заболевших, здесь на вечер пятницы зарегистрировано 578 случаев, при этом ни одного летального исхода. Больше половины случаев приходится на землю Северный Рейн-Вестфалия.

В среду министерство здравоохранения заявило, что пока не планирует вводить карантин ни в одном регионе страны. На временный карантин закрываются отдельные учреждения — например, школы — если там был зарегистрирован хотя бы один случай вируса. Так, в понедельник коронавирус был подтвержден у одного сотрудника автомобильного концерна BMW. После этого здание, где он работает, было закрыто на дезинфекцию. 150 сотрудников компании, которые могли контактировать с заболевшим, на 14 дней отстранены от работы на домашний карантин.

Отменяются некоторые мероприятия: например, международная Лейпцигская книжная ярмарка, которая должна была пройти 12-15 марта, и Берлинская международная туристическая выставка.

Объявление на входе в берлинское кафе. Фото: Reuters

В остальном, власти рассчитывают на сознательность самих граждан и призывают всех, кто находился в контакте с заболевшими, обратиться к врачу, который, скорее всего, поместит человека на самоизоляцию на 14 дней. Самоизоляция подразумевает полный отказ от выхода из дома. При этом министерство здравоохранения обещает следить за помещенными в карантин регулярными звонками на домашний номер телефона: если человек не поднимет трубку, к нему может быть отправлен полицейский патруль.

За несоблюдение самоизоляции грозят вполне реальными мерами: штрафом или даже тюремным заключением до двух лет. Впрочем, пока о таких случаях не сообщалось.

Тем временем берлинские супермаркеты на прошлой неделе сообщили о росте продаж на 40% — в основном, за счет продуктов с большим сроком годности. Немецкая пресса описывает это термином Hamsterkauf (паническая скупка продуктов). Помимо продуктов, массово скупают санитайзеры и медицинские маски.

На фоне нехватки этих товаров правительство Германии ввело запрет на их экспорт, чем вызвало критику со стороны Евросоюза. По словам еврокомиссара по кризисному управлению Янеза Ленарчича, такие запреты «рискуют подорвать коллективный подход к сдерживанию кризиса».

Франция

Франция почти сравнялась с Германией по числу заболевших: 577 человек на вечер пятницы, при этом девять человек умерли от осложнений. Правительство Франции тоже пока не планирует вводить повсеместный карантин, но на этой неделе опубликовало перечень обязательных мер. Во-первых, отменяются любые мероприятия численностью свыше 5 тысяч человек: в частности, Парижская международная туристическая выставка и Парижский марафон, который перенесен на октябрь. Во-вторых, всех, кто вернулся из Китая, Ирана, Южной Кореи или Северной Италии призывают самоизолироваться на 14 дней.

В-третьих, как и в Германии, во Франции введен запрет на экспорт медицинских масок. Более того — в связи с массовой скупкой масок в аптеках, правительство постановило продавать их только по рецепту.

Предполагается, что такой рецепт получат только медицинские работники и люди, заболевшие вирусом, либо находившиеся в контакте с больными.

Кроме того, во Франции закрыто около 120 школ — в основном, в регионах Уаза и Бретань, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса.

Испания

Испания занимает 8-е место в мире и 4-е в Европе по количеству зараженных: число подтвержденных случаев коронавируса к вечеру пятницы достигло 360, пятеро человек умерли. Пока меры предосторожности в Испании значительно мягче, чем в Германии, Италии или Франции. Школы работают по расписанию, большинство массовых мероприятий в силе — так, всю неделю продолжается фестиваль в Валенсии, на воскресенье запланирован ряд шествий и митингов в честь Международного женского дня. Правда, некоторые спортивные мероприятия — например, футбольный матч Валенсия — Аталанта в рамках Лиги чемпионов — пройдут без зрителей: министерство здравоохранения опасается наплыва болельщиков из северной Италии.

Изображение Моны Лизы в медицинской маске на улице Барселоны. Фото: Reuters

Последствия

Уже понятно, что коронавирус несет в себе не только медицинские риски.

Прежде всего, страдает экономика: туризм, транспортная отрасль, рестораны. Так, в четверг крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что в связи с сокращением пассажиропотока аннулировано более 7 тысяч рейсов до конца марта, в основном, на внутреннем направлении, на север Италии и в Израиль, куда в данный момент въезд туристам из Германии запрещен. Кроме того, приостановлены полеты в Иран и на материковую часть Китая. К середине марта руководство компании планирует подсчитать убытки — но уже понятно, что они будут значительными.

В четверг акции крупнейших авиакомпаний в очередной раз упали. В Международной ассоциации воздушного транспорта прогнозируют, что из-за коронавируса отрасль потеряет от 63 до 113 миллиардов долларов.

В плане туризма особенно значительные убытки несет Италия: Lufthansa лишь одна из многочисленных авиакомпаний, сокративших число перелетов в Милан и соседние регионы. Так, на прошлой неделе правительство США призвало американских туристов воздержаться от поездок в Италию. Глава отельной федерации Италии Бернардо Бокка назвал это «последним выстрелом» в туристическую отрасль страны, которая дает 13% ВВП. В Ассоциации по туризму говорят, что бронирования упали на 90% по сравнению с прошлым мартом, причем не только на севере Италии, но даже в Риме и на Сицилии, которые значительно меньше затронуты коронавирусом.

Ассоциация прогнозирует, что только спад бронирований в марте нанесет экономике урон в 200 миллионов евро.

Массовые мероприятия продолжают отменять или менять формат. Организаторы «Евровидения», который должен пройти в начале мая в Роттердаме, в пятницу сообщили, что в этом году конкурс впервые могут провести без зрителей. Отменилась Лондонская книжная ярмарка, с апреля на декабрь перенесли премьеру нового «Джеймса Бонда», ежегодная встреча представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда пройдет в режиме онлайн-конференции.