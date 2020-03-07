«Пожалуйста, не надо нас спасать»

В конце февраля сотрудники Госдепа обвинили Россию в том, что тысячи связанных с ней аккаунтов распространяют в англоязычных сетях фейк о том, что коронавирус — это американское биологическое оружие, которым ЦРУ поразило Китай.

Россия, судя по всему, взяла на заметку и нанесла ответный удар. И уже на прошлой неделе российская контора под названием Group-IB, занимающаяся «информационной безопасностью», заявила, что это российские сети подверглись «информационному вбросу» о коронавирусе, который должен посеять панику среди москвичей. Они зафиксировали более «9500 постов, репостов, публикаций», транслирующих заведомо панические слухи.

Напомню, что Group-IB — это та самая контора, которая только что сделала выдающееся открытие о том, что подписи информатора WADA Родченкова в деле российских биатлонисток — поддельные. Новость эта, разумеется, жила недолго — встал Родченков и заявил, что они настоящие. Но этого было достаточно, чтобы этот (выражаясь словами специалистов Croup-IB) «информационный вброс» был подхвачен всеми государственными инфопомойками. Топ-менеджера Group-IB США обвиняют в киберпреступлениях, а ее гендиректор Илья Сачков — это счастливый человек, который может в центре Москвы палить по таксистам из газового пистолета.

После этого ФСБ немедленно доложила о страшных фейках Путину, и все стало понятно.

Дело в том, что с коронавирусом бороться сложно, а с «информационными вбросами» — проще. Это — фирменный прием путинских пиарщиков. Если в стране случилась катастрофа, то немедленно надо всей сворой начать мочить того, кто что-то не то о ней сказал. Если в Сочи от перегруза грохнулся военный Ту-154 c Лизой Глинкой и еще 91 человеком на борту, то вместо обсуждения «как так получилось» надо немедленно обрушиться на Божену Рынску, порадовавшуюся, что в самолете летели «НТВошки».

Из этого маленького инфопроисшествия можно сделать простой вывод: коронавирус в России, и власти об этом знают.

Если честно, в связи с эпидемией коронавируса я с ужасом думала об одном. А именно: не дай бог, власть начнет с ним бороться, и будет все это по-русски. Какие-нибудь гаишники будут проверять на коронавирус. Если не хочешь сидеть две недели на карантине — плати пять тысяч рублей. Кому не повезет, того будут хватать и запирать в больничную палату, в конуру с койками на 12 человек, после чего схваченный или а) сбежит или б) точно чем-то да заболеет.

На этом фоне лучом света в темном царстве оказалось распоряжение Сергея Собянина о том, что если человек решит, что он может быть заразен, — пусть сидит дома на самокарантине. Распоряжение это, помимо того что весьма разумное, делает то, что российское государство почти никогда не делает. А именно — доверяет человеку. (Обычно логика российского чиновника диаметрально противоположна: то есть как это он «самоизолируется»? Да он же просто надует работодателей! Он, сволочь, здоров, а будет гулять! И дома он сидеть не будет, а пойдет на каток и в магазин!)

Что же до самого коронавируса, то позвольте мне сказать простую вещь. Не так страшен коронавирус, как борьба с ним. И в этом смысле отечественное разгильдяйство — возможно, лучшая из возможных позиций.

А сам коронавирус — прекрасный пример того, как вполне реальная, но не бог весть какая проблема благодаря хайпу раздувается до масштабов катастрофы, которая точно человечеству не угрожает.

Возьмем простой пример. Только в этом сезоне, начиная с октября 2019 года, в США гриппом заболели от 32 до 45 млн человек и от 18 до 46 тыс. из них умерло. Это официальные цифры Center for Decease and Control Prevention. За то же самое время от коронавируса в США умерли 12 человек. Несложно посчитать, что шансы американца умереть от гриппа пока в 1‒3 тыс. раз больше, чем шанс умереть от коронавируса.

Представьте себе, что было бы, если бы рассказ о шествии гриппа не сходил бы с первых страниц газет. Если бы Трампа спрашивали, что он сделал для того, чтобы остановить эпидемию. Если бы каждый день нам публиковали цифры — столько-то заболело. Cтолько-то умерло. На первой странице. Аршинными буквами. Если бы с этого начинались вечерние новости.

Вы мне скажете — так грипп же нельзя сдержать. Он же уже повсюду!

Ответ — так и коронавирус точно так же. Он уже повсюду.

Шанс сдержать коронавирус был очень мал. И он был, только пока болезнь была в Китае. Как только коронавирус попал в разгильдяйские, средневековые и свободные страны — шанса сдержать его нет.

Шанса сдержать коронавирус в США нет, потому что никто в США не наложит карантин на город с населением в 11 млн человек. Шансов сдержать коронавирус в России нет. Шансов сдержать коронавирус в Иране нет, потому что там верующие для спасения от него лижут ограды мечетей. В Турции сидит 3,6 млн беженцев. Вы уверены, что у них там нет коронавируса? Да? А кто проверял?

Все, господа, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие.

Я глубоко приветствую все инструкции о том, что надо чаще мыть руки, не дотрагиваться до лица и протирать спиртом столики в самолетах. С одной важной поправкой — это следует делать без всякого коронавируса.

Я глубоко приветствую отложенные форумы, закрытые музеи и театры. С одной поправкой — возможно, это вообще стоит делать в холодный сезон, сезон ОРВИ, гриппа и — отныне — коронавируса. Возможно, человечеству в век массового пользования общественными поверхностями и пространствами стоит несколько пересмотреть свои гигиенические правила. Это как с канализацией — в Средневековье она бежала по улицам, больше не бежит. Протирайте столик в самолете всегда. Не прогадаете.

В остальном — положимся на волю Божью.

Это болезнь, которую невозможно сдержать, как невозможно сдержать ОРВИ. Инкубационный период длится две недели, а то и месяц, все это время человек заразен и при этом может болеть в легкой или легчайшей форме, не замечая, что он болеет.

Плюс коронавируса заключается в том, что для детей он не представляет опасности вообще и протекает очень легко. До 50 лет умереть от коронавируса риск очень невелик, потом начинает возрастать и к 80 годам приближается к 14%.

При этом реальную смертность пока никто не знает. Профессиональные продавцы паники рассказывают нам всякие ужасные сценарии, согласно которым эпидемия в унесет жизни 68 млн человек, и таблоиды с удовольствием их пересказывают, потому что паника продается лучше.

Реальность, похоже, куда банальней. Так, д-р Антони Фоки, директор британского Национального института аллегии и инфекционных болезней, и д-р Вей Жи Гуан из Гуанчжоуского института респираторного здоровья, в редакционной статье и отчете, опубликованных в New England Journal of Medicine, сообщают о смертности в 1,4% среди 1099 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19.

«Если предположить, что эти подтвержденные случаи, — пишет д-р Фоки, — составляют лишь небольшую часть от общего числа случаев заболевания, часто протекающего без симптомов или с минимальными симптомами, то смертность получается значительно меньше 1%. Общие клинические последствия COVID-19 в конечном итоге могут быть аналогичны последствиям серьезного сезонного гриппа со смертностью около 0,1%».

С учетом того, что коронавирус, по-видимому, передается несколько хуже, чем грипп, у меня есть сильное подозрение, что в мире, где коронавирус эндемичен, от него будет умирать плюс-минус столько же, сколько от гриппа, особенно если от коронавируса будет вырабатываться иммунитет и если сам коронавирус не будет меняться. Если иммунитет будет, дети просто будут переболевать им в детстве — и все.

Всякая болезнь, если ею заболели вы или близкие, — это трагедия. Но статистически коронавирус — вряд ли серьезная история.

Представьте себе, я скажу вам, что в 1999 году в Нью-Йорке, в Квинсе, была впервые зарегистрирована новая болезнь, первоначальная смертность от которой в известных случаях обращения в госпиталь составляла 11%, и что течение последующих лет этой болезнью заболели 3 миллиона человек. Нет вакцины, которая ее может предотвратить и нет средств для ее лечения.

Вы скажете — какой ужас! На самом деле речь идет о West Nile virus, который, действительно, в рамках глобализации проник в США в 99-м году и с тех пор распространился с комарами повсюду. Только один из 5 зараженных вообще имеет какие-то симптомы, как правило, очень легкие, только один из 150 серьезно болеет.

Меня в данном случае — поскольку я не врач — интересует в коронавирусе социально-политическое измерение.

Оно заключается в том, что современное государство — не важно, демократическое или авторитарное — чувствует себя непременно обязанным что-то по поводу коронавируса предпринять.

У всех у них — у американского президента, у русского царя, у китайского императора — какое-то странное ощущение, что они лично ответственны за коронавирус, как китайский император династии Тан лично отвечал за хорошую погоду. Они все хотят издавать какие-то приказы, законы, тратить деньги, в общем, изобразить деятельность.

В случае российского государства можно сказать точно, что самое лучшее будет, если российское государство вообще не будет бороться с коронавирусом, потому что руки у российского государства растут из одного места, и коронавирус мы еще переживем, а вот войну государства с ним — вряд ли.

Мы сами переболеем. Пожалуйста. Не трогайте нас.