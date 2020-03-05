Святыни не лизать!

Иран стал новым очагом распространения коронавируса. Страна заняла второе место после Китая по количеству смертей от штамма COVID-19 и четвертое место в мире по числу зараженных после Китая, Южной Кореи и Италии. По данным Минздрава на 5 марта, в Иране 3513 человек заболели, а 107 умерли от новой инфекции. Коронавирусом заразились 23 депутата парламента. Среди них — вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар и замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи. ВОЗ начинает поставку гуманитарной помощи в Иран. «Новая» рассказывает, как живет Иран во время распространения коронавируса.

19 февраля власти Ирана сообщили, что обнаружены первые заболевшие коронавирусом. И в этот же день объявили о смерти двух человек. Появились предположения, что власти Ирана делали то же, что и Китай: скрывали информацию о коронавирусе, пока не поняли, что ситуация критическая. Но возможно, что Ирану просто не удалось выявить заболевших сразу и изолировать их.

«Одно дело, когда мы ловим самого первого заболевшего и останавливаем цепочку передачи инфекции, тогда у нас количество заболевших остается на низком уровне, — объясняет научный журналист и молякулярный биолог Ирина Якутенко. — А другое дело, когда они долго в «слепой зоне» и передают заражение дальше. И когда проходит инкубационный период, мы видим сразу взрывной рост».

Уже 21 февраля Иран вышел на третье место по смертности от коронавируса в мире после Китая. Количество новых заразившихся каждый день увеличивается в разы.

Вирус мог попасть в Иран через транзитных пассажиров из Китая. Прямое авиасообщение с Китаем Иран приостановил еще с начала февраля. Но иранская государственная авиакомпания Mahan Air продолжала транзитные полеты из Китая через Тегеран в другие страны. Власти Ирана предположили также, что вирус мог распространиться через китайских рабочих и студентов — их и сейчас много в городе Куме, который стал первой точкой вспышки инфекции в стране.

Иран вслед за Китаем быстро оказался в воздушной блокаде. Изоляция началась еще до появления вируса. Европейские страны прервали туристические поездки в Иран в январе — после того как 8 января украинский Boeing 737 разбился над Тегераном. Теперь авиасообщение с Ираном приостановили соседние страны. Пакистан, Армения, Турция закрыли границы. Таджикистан, Афганистан, ОАЭ запретили перелеты. Ирак приостановил выдачу туристических виз иранцам. Сейчас Иран пытается вывезти своих граждан из тех стран, с которыми прекратилось авиасообщение. Из Дубая был организован специальный рейс, на котором иранцы вернулись домой.

Представитель медицинской службы проводит санитарную обработку автомобиля такси в Тегеране. Фото: Reuters

МИД Азербайджана призвал своих граждан быть осторожными в Иране. Если Ирак и Азербайджан закроют границы с Ираном, это сделает их жителей очень уязвимыми.

Иран в своем регионе — центр медицинского туризма, сюда едут лечиться из соседних стран, особенно иракцы и азербайджанцы.

Россия ограничила воздушное сообщение с Ираном с 28 февраля, но до сих пор улететь из Москвы в Тегеран и вернуться обратно можно Аэрофлотом и Mahan Air. Россия также запретила выдавать транзитные и обычные визы гражданам из Ирана — кроме деловых и гуманитарных.

Особенность COVID-19 в Иране — им болеет высшее руководство страны. От коронавируса уже погибли член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе страны) Мохаммад Мирмохаммади и бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.

Корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин объясняет «Новой», что в Иране власть не так изолирована от народа, как, например, в России. «Значительная часть власти училась в Куме и часто приезжает туда, в том числе как паломники. Если мы представим депутата меджлиса (парламента Ирана — В. М.), то он приезжает в Кум и идет в ту же самую святыню, куда и все люди, и прикасается к ней рукой и даже целует. Также депутаты участвуют в публичной молитве вместе со всеми жителями».

Мечети и гробницы могли стать местом передачи инфекции. Именно Кум — священный город шиитов — стал первым эпицентром коронавируса в стране. «Иран — это сильно религиозная страна, они до последнего не закрывают мечети и усыпальницы, куда приезжают паломники-шииты. Это огромные очереди, в которых люди стоят по несколько часов, и если там есть больные — это очень быстро распространяется», — говорит Ирина Якутенко.

Когда зараженных стали сотни, минздрав Ирана дал официальную рекомендацию закрыть гробницы для посещения — но высшее духовенство не подчиняется минздраву. Вход в святыни в Куме до сих пор открыт. Сообщают даже, что иранцы запустили флешмоб, в ходе которого лижут ограды мечетей и целуют ритуальные объекты, чтобы доказать превосходство веры над эпидемией. Однако, по словам Смагина, последнюю неделю очереди к святыням значительно уменьшились.

Санитарные меры коснулись всей страны. Все школы и университеты закрыты на месяц. Некоторые университеты перешли на онлайн-обучение. Перестал работать парламент: из 290 депутатов 23 заболели коронавирусом. А на прошлой неделе в Тегеране отменили даже пятничную молитву.

Фото: Reuters

«Если в четверг-пятницу-субботу [в Тегеране] все рестораны были либо закрыты, либо там не было никого, то во вторник я с удивлением обнаружил, что и рестораны открыты, и там много людей сидит, — рассказывает «Новой» корреспондент ТАСС Никита Смагин в Иране, — То есть людей на улицах меньше, чем было две-три недели назад, но все равно не чувствуется, что все по норам забились и сидят дома. Ажиотажа и скупания всего в магазинах тоже нет. Но часть людей перешла на покупку продуктов через онлайн-магазины — и мне пришла рассылка, что, мол, не выходите на улицу, покупайте у нас. Пока паники среди населения не чувствуется. Есть страх, волнение — но паники нет».

Ирина Якутенко Научный журналист, молекулярный биолог

— Катастрофа никогда не происходит из-за одного фактора. Иран — страна религиозная, авторитарная и с низким уровнем жизни.

Во-первых, в Иране, как и во всех бедных странах, плохо с инфраструктурой. Там нехватка больниц, нехватка стационаров, где больных можно изолировать. В Ухане тоже не хватало госпиталей, но это только Китай способен за семь дней построить больницу на 1000 койко-мест. Иран не способен так сделать.

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Особенно плохо обстоят дела с реанимацией. И не хватает, что самое важное в случае пневмонии, специфического оборудования — например, аппаратов искусственной вентиляции легких. Соответственно, если в богатой стране человек тяжело заболел, его шансы выжить гораздо выше, потому что у него очень хорошая поддерживающая терапия. В Иране тот же самый человек умрет, потому что у него нет поддерживающей терапии.

Во-вторых, смертность в странах с низким уровнем жизни будет выше еще и за счет плохого питания. Средний пациент, который свалился в критическую фазу заболевания в бедной стране, более ослаблен, чем в богатой, риск умереть для него выше.

В-третьих, низкая подготовка персонала. Например, согласие врачей мыть руки в странах с низким доходом, согласно исследованиям, всего 40% процентов.

И конечно, эпидемию проще предотвратить на раннем этапе, но когда официальные лица не верят в инфекцию, это тоже о многом говорит. Они поэтому не начали быстро действовать, потому что действительно не верят.

Люди доверяют аятоллам больше, чем врачам. И в религиозных странах люди с меньшей охотой лечатся, потому как считают, что на все воля Аллаха. Это опять приводит к тому, что затягивается лечение.

В-четвертых, в таких недемократических странах, как Иран, обычно очень много народу в тюрьмах. А там медицинская помощь хуже и очень тесные контакты между людьми, то есть тюрьмы — это рассадники любых респираторных инфекционных заболеваний. И большое количество заключенных — еще один фактор риска для таких стран.

Александр Лосев Экономист, генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом»

— Коронавирус для Ирана обернется еще большей инфляцией, проблемами с бедностью и волнениями. После сбитого в январе «Боинга» Иран опять попал под экономические санкции. Теперь они блокируют поставки лекарств и медицинского оборудования. Хотя отдельные страны и готовы помочь Ирану, возникли большие проблемы с проведением платежей. Очень много расчетов Иран проводил через посредников, например Турцию, но сейчас с этим проблемы из-за Сирии. Усложняет задачу и то, что Иран отключен от системы SWIFT.

Этот вирус обнажил экономические проблемы во всей мировой экономике. Страны, которые уже отрезаны от общемировой торговли, пострадают в меньшей степени.

Для Ирана самая большая проблема — это падение цен на нефть и продукты нефтепереработки.

Месторождения в Иране старые, им нужны новые технологии бурения, которые недоступны из-за санкций. У них устаревшая технология, структура добычи и транспортировки, которая пока не позволяет стать конкурентом ни России, ни Саудовской Аравии. Хотя запасы там большие.

То же самое с газом. У них есть крупнейшие месторождения, которые Иран делит с Катаром. И вот Иран и Катар как будто бы запустили две трубочки в один стакан с коктейлем и бьются лбами. Это тоже сложная ситуация для них.

Поскольку США быстро санкции не снимут, на Ближнем Востоке нестабильность будет продолжаться. А переизбыток нефти, который возник из-за того, что прекращены отчасти авиасообщение, транспортное сообщение, будет давить на нефтяные цены достаточно долго. Соответственно, Иран как экспортер будет страдать от этих цен.

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Окончательные потери мировой экономики можно будет оценить только к лету. В некоторых странах рецессия будет длиться до конца года. Сейчас эти потери можно сравнить с последствиями торговой войны США и Китая, которые так же повлияли на международную торговлю и на потребление ресурсов и сырья. Сейчас то же самое, но развивающиеся страны будут страдать так же, как и развитые, потому что они являются местами сборки продукции для развитых стран и экспортерами ресурсов.