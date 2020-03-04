Как китайский город оживает после карантина из-за COVID-19

В китайском городе Чжэнчжоу проживает почти 10 млн человек. Он расположен в 500 км от Уханя — эпицентра эпидемии коронавируса. Из-за быстрого распространения болезни в конце января власти Чжэнчжоу ввели в городе карантин и меры предосторожности. Все это время там была россиянка Кира Голикова, которая уехала в Китай преподавать английский язык в детском тренинг-центре. Специально для «Новой» Голикова рассказывает и показывает, как жители переживают карантин.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Все произошло неожиданно. Ситуация в городе начала меняться в двадцатых числах января с появлением первых новостей о коронавирусе. На улицах стало меньше прохожих. Поначалу я связывала это с новогодними праздниками, которые в Китае принято встречать с семьей. В это время многие жители разъезжаются по родным городам и деревням. Но вскоре знакомая китаянка сообщила мне, что местные власти запретили людям покидать дома без острой надобности.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Сначала в Чжэнчжоу ограничили движение городского транспорта и отменили рейсы междугородних автобусов. Перестал работать сервис DiDi, китайский аналог Uber. Через какое-то время закрылись кафе, а также большинство магазинов и других публичных мест за исключением супермаркетов и небольших ларьков с товарами первой необходимости. Две недели назад дороги в городе стали совсем пустыми. Изредка проезжали машины и сотрудники служб доставки на мопедах. Они везли людям еду из супермаркетов или кафе, которые продолжили работать во время карантина.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Каждый жилой комплекс установил собственные правила: где-то можно было выходить за территорию раз в день, а где-то раз в две недели по специальному пропуску. На улице люди вели себя осторожно, держали дистанцию.

У некоторых аптек появились отметки для очереди. Желтые полоски показывали расстояние, на котором покупатели должны стоять друг от друга. Медицинские маски быстро пропали с прилавков. Пока работали службы доставки, онлайн-магазины успели распродать свои запасы, причем по завышенным ценам.

В интернете стали появляться фотографии людей, использующих в качестве защиты пластиковые бутылки, упаковки от лапши и другие бытовые предметы. Поставки масок в аптеки города наладили только во второй половине февраля. Для покупки необходимо сделать заказ онлайн, используя китайский ID.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Со вспышкой коронавируса в метро Чжэнчжоу появились дезинфекторы, которые регулярно обрабатывают вагоны специальным раствором с характерным химическим запахом. Я регулярно встречала их на станции метро рядом с домом.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Рестораны и кафе закрылись в начале февраля и до сих пор работают только в режиме доставки или на вынос. Буквально. Делаешь заказ через интернет, и сотрудник выносит его на улицу, при этом все стараются соблюдать максимальную дистанцию. Очередь из людей перед кафе – обычная картина для Чжэнчжоу сегодня.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Из-за правительственных ограничений онлайн-магазины не могли доставлять заказы покупателям в течение нескольких недель. Сейчас курьеры работают в обычном режиме, но их не пускают на территорию жилых комплексов. Они вынуждены раскладывать посылки на улице и ждать, когда получатели спустятся за своими заказами.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

За время карантина я пересмотрела невероятное количество фильмов и сериалов, прочитала несколько книг, провела много времени в чате, где общаются русскоговорящие жители Чжэнчжоу. Настроение в переписке скакало от насмешливого до истеричного, особенно когда число заражённых стало быстро расти.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

­­­­Правительство рекомендовало чаще мыть руки, не выходить на улицу без медицинских масок, регулярно проверять температуру и сразу же обращаться к врачу в случае симптомов простуды.

Читайте также Заражен и очень опасен. Что происходит в старых и новых очагах коронавируса

Я мыла фрукты и овощи с мылом, чтобы обезопасить себя – вирус может выживать на поверхностях в каплях жидкости. Подруга из России написала, что я не должна покупать бананы — слухи о том, что через них передается вирус, появились в сети.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Сейчас Чжэнчжоу постепенно оживает. На улицах появляется все больше прохожих, открываются магазины и торговые центры. Но кинотеатры и другие места для развлечений еще не возобновили работу.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

По моим ощущениям, с каждым днем уровень напряжения в городе спадает. Иногда встречаются люди, которые носят сразу несколько масок, но в целом жизнь начала возвращаться в нормальное русло.

Думаю, горожане уже устали от карантина и­ хотят скорее вернуться к работе и другим повседневным делам.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Многие организации все еще закрыты. Школы и университеты не возобновят работу как минимум до конца марта. Они ждут официального распоряжения.

Городская администрация уведомляет все учреждения и бизнес о режиме работы через интернет. Но как долго продлится ограничения, никто точно сказать не может.

Фото: Кира Голикова, специально для «Новой»

Все больше стран закрывают свои границы для приезжих из Китая. Моя виза скоро закончится, так что я решила выехать в Таиланд, который пока еще открыт. Я слышала несколько историй о том, что в России прибывающих из КНР изолируют дома или помещают на карантин в санатории или больницы. Поэтому для меня оптимальным решением оказалось «отсидеться» в третьей стране.