Заражен и очень опасен

Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности эпидемии коронавируса до «очень высокого» — это наивысший уровень риска в градации ВОЗ. Беспокойство вызывают три новых очага заражения: Южная Корея, Иран и Италия (последняя уже начала разносить вирус по Европе). В середине недели заместитель главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Энн Шухат заявила о том, что пандемия становится неизбежной. «Новая газета» следит за тем, как планета готовится к массовому заражению.

Иран

Фото: Reuters За последние сутки власти Ирана подтвердили еще 295 новых случаев заражения, в общей сложности COVID-2019 заболели 593 человека. Количество погибших достигло 43 человек. С субботы в Иране на несколько дней закрыли все школы. Университеты не будут работать до следующей пятницы. 27 февраля источники BBC Persian в системе здравоохранения сообщили, что на самом деле число погибших от коронавируса в Иране составляет 210 человек. Большинство из них — жители Тегерана и города Кум. Позже эту информацию опроверг официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в своем твиттере. Публикацию «Би-би-си» он назвал «соревнованием во лжи». В пятницу от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи. Накануне его доставили в одну из больниц Тегерана, где анализы подтвердили наличие инфекции. Кроме того, коронавирусную инфекцию подтвердили у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. В связи с распространением COVID-2019 приостановил работу парламент страны. К субботе инфекцию подцепили уже пять иранских депутатов. Временно закрыли границу с Ираном из-за коронавируса Россия, Турция, Армения, Айзербайджан и Афганистан

Италия

Дезинфекция на транспорте, Италия. Фото: EPA К пятнице число зафиксированных заражений коронавирусом в стране увеличилось до 888. У 46 заболевших вирус удалось вылечить, погиб 21 человек. Италия стала первым очагом заражения в Европе. Папа Римский Франциск на протяжении трех последних дней отменяет все мероприятия в связи с недомоганием. Как отмечает Associated Press, такого не происходило на протяжении семи лет. В пресс-службе Ватикана сообщают, что Папа продолжает работу в своей резиденции, а также принимает людей лично. (Обновлено: слухи о том, что папа Франциск заболел коронавирусом, пришлось активно опровергать в субботу вечером). Больше всего случаях заражений в Ломбардии (SARS-CoV-2 зафиксировали более чем у 400 человек). В регионе создали «красную зону», которая составляет 0,05% Италии: на карантин закрыли десять городов, в которых проживает 50 тысяч человек. Их населению запретили покидать территорию своих городов. Также на карантин закрыт один город в Венето. Соблюдение мер контролируют полиция и военные. В «красной зоне» отменены занятия в школах и университетах, приостановлены церковные богослужения. Кроме того, закрыты все музеи и отменены спортивные мероприятия. В связи с коронавирусом показ Armani на Миланской неделе моды прошел в пустом зале. Трансляция велась в фейсбуке и на стриминговых сервисах. Цены на медицинские маски в Италии взлетели на 1700%. Их можно купить только онлайн.

Южная Корея

Фото: EPA Общее число заболевших в Южной Корее достигло 3150 человек. В субботу власти страны сообщили о 219 новых случаях заражения, 17 человек погибли. Массовое распространение вируса началось после того, как одна из адептов секты Синчхончжи продолжила посещать службы, несмотря на проявленные симптомы инфекции. Самая сложная ситуация в городе Тэгу. Там находится штаб-квартира секты Синчхончжи, число последователей секты в городе превышает 200 тысяч человек. В ближайшее время власти страны намерены проверить на наличие коронавирусной инфекции всех участников религиозного объединения. Из-за большого количества заболевших многие регионы Южной Кореи перестали принимать рейсы из Тэгу. В городе работает около 500 врачей со всей страны на добровольной основе из-за нехватки медицинского персонала. Кроме того, правительство Южной Кореи реализует комплекс экстренных противоэпидемиологических мер. Одна из них — увеличение производства медицинских масок до 10 млн в день. В пятницу МИД республики заявил, что власти более чем 60 стран запретили или ограничили въезд на свою территорию граждан Южной Корее. Некоторые страны запретили въезжать тем, кто в последние две недели находился в этой стране.

Китай

Фото: EPA С начала эпидемии в Китае было зафиксировано 79393 заражений коронавирусом, сейчас ситуация с коронавирусом развивается медленнее, чем во всем мире. В больницах материковой части страны находятся свыше 37 тысяч человек. Более 39 тысяч человек уже выздоровели. В четверг глава комиссии по борьбе с распространением коронавируса Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что вспышку COVID-2019 удастся взять под контроль к концу апреля. Ранее он говорил, что пик заражений придется на середину февраля. Вчера в госкомитете Китая по здравоохранению рассказали, что излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на вирусную нуклеиновую кислоту, не могут заразить других людей. На Северо-западе Китая власти Нинся-Хуэйского автономного района выявили еще одного зараженного коронавирусом. Мужчина возвращался в КНР из Ирана через Москву. Ни в одном из аэропортов при проверке у него не выявили повышение температуры, однако 26 февраля она поднялась до 37,2. Вчера у мужчины диагностировали коронавирус нового типа. В четверг издание TechNode, специализирующееся на технологиях КНР, сообщило, что пользователи устройств Apple и Xiaomi в Китае больше не могут приобрести игру Plague Inc. в магазинах приложений. Игра была разработана в 2012 году как биологический симулятор. В Plague Inc. пользователь играет за вирус, основная задача — заразить как можно больше людей и уничтожить человечество.

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В других странах

Фото: EPA

COVID-2019 присутствует на всех континентах, кроме Антарктиды. Среди стран, где зарегистрирована инфекция: Афганистан, Катар, Мексика, Нигерия Новая Зеландия, Австралия, Исландия. Из приграничных России: Белоруссия, Грузия, Литва, Азербайджан, Эстония, Норвегия, Польша.

Япония рассматривает возможность сокращения дистанции эстафеты Олимпийского огня из-за угрозы распространения SARS-CoV-2. Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти 24 июля этого года. Сегодня премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что власти Японии продолжат готовиться к Олимпиаде, несмотря на угрозу коронавируса.

Во Франции запретили проводить в помещениях мероприятия численностью более 5 тысяч человек. По заявлению министра здравоохранения Оливье Веран, число заболевших COVID-2019 увеличилось до 73 человек.

Австрийская хоккейная лига запретила рукопожатия во время матчей.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич призвал всех верующих отказаться от целований икон из-за распространения инфекции. Стоит отметить, что ему заочно ответил протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов, который в эфире телеканала «Спас» заявил, что в таком случае верующим нужно пренебрегать указаниями властей и проявлять «гражданское неповиновение». «Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться! — заявил Смирнов. — Правительство совершенно безбожное. Это начало конца, безусловно!» Позже выпуск программы был удален с YouTube.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не увидел нужды в закрытии границ: «Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое». В стране к этому моменту — один заболевший.

В Великобритании нефтяная компания Chevron отправила 300 своих сотрудников из офиса в Лондоне на удаленную работу, после того как один из них оказался зараженным коронавирусом. В стране также закрыты восемь школ.