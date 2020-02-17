С обидой на все мирское

Виталий Милонов и протоиерей Смирнов. Фото: РИА Новости

После ухода из этого мира протоиерея Всеволода Чаплина первое место в номинации «Церковный эпатаж» уверенно занял протоиерей Димитрий Смирнов — значительно превосходящий Чаплина по возрасту. Его радикальные высказывания (и даже акции), за которых рядового россиянина давно бы осудили как экстремиста, и раньше вызывали скандалы. Но на фоне чаплинских призывов к ядерной войне, захвату Украины, массовым смертным казням и даже уничтожению человечества смирновский эпатаж до последнего времени казался, что ли, не столь кровожадным.

Впрочем, если о. Всеволод Чаплин был отставным и даже опальным церковным чиновником, со скандалом уволенным в 2015 году с поста председателя расформированного тогда же Отдела по взаимодействию церкви и общества, то о. Димитрий Смирнов — действующий церковный чиновник: глава патриаршей комиссии по вопросам семьи

и настоятель сразу семи (!) весьма процветающих московских храмов.

Фото: РИА Новости

Его высказывания — по крайней мере, на «профильную» тему семейных ценностей и воспитания детей — воспринимаются как официальная позиция РПЦ, поскольку произносит их не рядовой приходской батюшка или даже авторитетный духовник, а глава специально созданного для этой сферы церковного ведомства. Тем более, ни патриарх Кирилл — непосредственный начальник Смирнова, — ни другие высокопоставленные представители патриархии никогда о. Димитрия не опровергали. Лишь ответственный за информационную политику РПЦ Владимир Легойда пару раз пытался неловко оправдываться (например, в последнем случае, когда Смирнов назвал женщин, состоящих в гражданском браке, «бесплатными проститутками», назвал это «троллингом», с чем едва ли согласится сам автор высказывания).

Протоиерей Димитрий Смирнов принадлежит к позднесоветскому поколению духовенства, которое, с одной стороны, формировалось в условиях тотального контроля над церковью КГБ и Совета по делам религий, а с другой — жило предчувствием грядущего церковного возрождения и разными креативными идеями о том, как вернуть к вере советских людей, прежде всего — молодежь.

В сан священника он был рукоположен в 1979 году, принадлежал к кругу московского интеллигентного духовенства консервативного направления, объединившегося вокруг старца Павла (Груздева) (служил в Ярославской епархии, умер в 1996 г.). Вместе с протоиереями Владимиром Воробьевым и Александром Салтыковым вынашивал идею Свято-Тихоновского университета — ныне ведущего вуза РПЦ для мирян. Смирнов неразрывно ассоциируется с фундаменталистским радио «Радонеж» и одноименным церковным обществом.

Фото из книги «Протоиерей Димитрий Смирнов Проповеди. Книга 2»

Впрочем, в отличие от тех же Воробьева и Салтыкова, о. Димитрий еще в 90-е покинул уютную нишу слегка оппозиционного и слегка независимого «пастыря для интеллигенции», уверенно вступив на путь административной работы в патриархии. Алексий II, видя способность о. Димитрия находить общий язык с силовиками и в целом довольно брутальный стиль его проповеди и духовного руководства, назначил его председателем синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. На этой должности о. Димитрий тоже высказывался резко, но не настолько, как теперь, когда его «перебросили» на вопросы семьи.

Хорошо знающие его люди связывают такое «обнажение» брутально-фундаменталистской идеологии и стилистики с возрастом о. Димитрия

(сейчас ему 68, и он любит повторять, что уже никого не боится в этом мире).

Но, кажется, причина глубже. Смирновская риторика — это облеченная в форму «ревности о традиционных православных цінностях» демонстрация чувства триумфализма и безнаказанности некоей новой «касты неприкасаемых». Развращенное привилегиями и госсподдержкой, востребованное кремлевской пропагандой, руководство РПЦ считает, что в неосословном российском обществе оно находится в том же поле безнаказанности, что и спецслужбы или сам президент. Он ведь тоже иногда говорит довольно странные вещи, но вряд ли в РФ (да и в мире) найдется институт, способный привлечь его в ответственности.

Протоиерей Смирнов уверен, что его некому осадить, поэтому в самой резкой и неполиткорректной форме можно говорить все, что он думает; все, что соответствует консервативно-миссионерской вере его молодости в кружке о. Павла (Груздева). Но в этой отчаянной прямолинейности звучит и определенный надрыв — как бы психологическая компенсация той катастрофы, к которой привела РПЦ попытка чисто внешнего, материального «возрождения» — без покаяния и осуждения ее раболепного служения сталинскому и последующим тоталитарным режимам, ее готовности быть на подхвате у нынешней неоимперской клептократической «элиты». Репутация РПЦ — особенно в среде той самой интеллигенции, которую о. Димитрий окормлял в 1980-е, — катастрофически упала, храмы пустеют, в молодежной среде вновь становится модным атеизм.

Горечь поражения пытаются заглушить окриком, грубым «обличением» и обидой на весь современный мир.

Можно даже предположить, что Смирнов находится на пути к отставке, потому что на его высказывания уже болезненно стали реагировать кремлевские чиновники и представители разных ведомств довольно высокого уровня.

Когда масса этих реакций станет критической, патриарх вынужден будет его убрать, поскольку продолжение деятельности Смирнова создаст ему ненужные политические риски. Разумеется, позиция самого патриарха по большинству вопросов, затрагиваемых Смирновым, не столь категорична — и в этом плане о. Димитрий выступает даже в роли правого оппозиционера.

При этом, вероятно, сам Смирнов осознает перспективу своей отставки и хочет уйти как триумфатор

— что резко поднимет его популярность в церковной среде. В своем возрасте он уже тяготится нынешней должностью и хотел бы ограничится окормлением своей "миниимперии" из семи храмов.

Брак, грех и бесплатные проститутки

На прошлой неделе Смирнов назвал женщин, живущих с мужчиной вне официального брака, «бесплатными проститутками».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак.

Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак.

Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал он. По его мнению, мужчины, которые не заключают брак с женщинами, считают их «временной утехой».

Высказывание протоиерея вызвало волну обсуждения в социальных сетях и среди политиков и общественных деятелей. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Московский патриархат «тоже как-нибудь назвать» мужчин, которые живут в гражданском браке, а сенатор и глава Союза женщин Екатерина Лахова назвала слова протоиерея глупым оскорблением, однако отметила важность проблемы, которую поднял священник.

Зампред Совета по правам человека Ирина Киркора заявила, что решение не регистрировать свой брак «не умаляет уважительного отношения, любви друг к другу двоих взрослых людей, не отменяет их договоренностей по отношению к имущественным взаимоотношениям друг с другом, и не лишает возможностей их детей на поддержку каждого из родителей». Приморский юрист Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь протоиерея к ответственности.

Вскоре в РПЦ попросили не воспринимать слова Смирнова буквально, сказав, что они были сказаны в «свойственной ему образной манере». Сам протоиерей заявил, что

специально использовал слова «проститутка», чтобы обратить внимание общественности на проблему

и защитить женщин от неподобающего отношения мужчин. «Журналисты исказили мои слова, у меня был совершенно другой смысл. Женщин я не осуждал, а осуждал исключительно грех, причем мужчин. За их безответственность, за их беспардонное отношение к женщинам, за то, что они их бросают, из них сделали содержанок, жениться не хотят. Такое отношение к женщине меня как гражданина, и семьянина, и священника просто возмущает», — пояснил он, добавив, что ему поступают угрозы, а «сумасшедшие [постоянно] пишут какие-то доносы».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС