Главные события выходных 7-8 марта

В России семь новых случаев заражения COVID-19, и мэрия Москвы уже пригрозила уголовным наказанием за нарушение карантина. На востоке Китая рухнуло здание гостинцы, использовавшееся для изоляции лиц с подозрением на коронавирус — 10 человек погибли. Тем временем в правительстве РФ предлагают усложнить процедуру возбуждения дел по статьям за сбыт наркотиков — нет факта передачи, не будет и суда.