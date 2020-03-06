Тухлый винегрет

Председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме, решила объяснить, почему необходимо «пакетное» голосование по всем поправкам в Конституцию одновременно.

Мол, технически никак невозможно организовать голосование по каждой отдельной поправке, потому что они не поместятся в бюллетень.

При этом, по ее словам, на каждом избирательном участке будет ныне действующая Конституция, брошюры и плакаты, где поправки в Конституцию будут изложены в таком виде, в каком они вносятся в закон.

Когда же у нее спросили, как быть, если одна из поправок не нравится, а другие приемлемы, сравнив пакет с комплексным обедом, где одно из блюд есть не хочется, Элла Александровна заявила, что ежели не нравится винегрет, но нравятся борщ или котлеты, то можно для себя решить: отказаться от всего обеда, потому что винегрет не нравится, или взять, и не съесть винегрет, но съесть борщ и котлеты.

Что называется — хохот меня душит.

Сперва о якобы «технической невозможности» организовать отдельное голосование из-за ограниченного объема бюллетеня.

В бюллетень не вносится текст поправок — там будут только графы «да» и «нет», как при принятии Конституции 1993 года.

И если в бюллетене будет не одна строка с «да» и «нет» (за или против всех поправок разом), а несколько — и даже несколько десятков, по числу поправок, — это без всяких проблем можно подсчитать, выяснив количество граждан, поддерживающих или не поддерживающих каждую из поправок. Особенно, если применить КОИБы.

И не надо так ужасно волноваться из-за величины бюллетеня: в практике российских выборов были бюллетени с несколькими десятками кандидатов или партий, и ничего — и граждане справлялись, и избирательные комиссии проводили подсчет.

Кстати, можно сгруппировать поправки по блокам: отдельные голосования — за индексацию пенсий и МРОТ не ниже прожиточного минимума, за расширение полномочий президента, за уменьшение независимости судов, за отказ от приоритета международного права, и так далее.

И, конечно, отдельные голосования — за упоминание бога, за запрет «умаления подвига народа», за полное правопреемство СССР.

Уверен: есть довольно много граждан, которых устраивают одни поправки — и совершенно не устраивают другие.

Условно говоря, устраивают «социальные» поправки (при всей их декларативности) — но не устраивает упоминание бога, или отнесение детей к «достоянию Российской Федерации». Но их хотят лишить права отделить мух от котлет, и проголосовать за «котлеты», но против «мух». Или, пользуясь терминологией Памфиловой, за «котлеты», но против «винегрета».

О кулинарных аналогиях — чуть ниже, а пока напомним статью 16 закона о правах потребителей: запрещается обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других товаров или услуг.

Иначе говоря, запрещаются «наборы» советского образца, которые помнят все, кто постарше. Тогда на предприятиях и в учреждениях (чаще всего — к праздникам) можно было купить «наборы», где дефицитные икра, растворимый кофе или твердокопченая колбаса соседствовали с неизвестно из чего сделанным «завтраком туриста», твердокаменными брикетами каши, хранящейся еще с времен первой мировой, трехлитровыми банками с морской капустой, или «березовым соком с мякотью». Хочешь кофе или колбасу — бери ее в «наборе» с этим неликвидным барахлом, не хочешь брать барахло — останешься без кофе.

С поправками в Конституцию — ровно такой же принцип навязывания «ненужного» вместе с «нужным».

Который, как представляется, грубо нарушает права потребителей «политических услуг». Это во-первых.

А во-вторых, возвращаясь к терминологии главы ЦИК, если в комплексном обеде вам не нравится тухлый винегрет — его можно не есть, ограничившись первым и вторым блюдами. Но конституционный «обед» гражданам впихнут насильно и целиком, включая винегрет! Причем, съесть его заставят всех граждан, включая тех, кто его вообще не «заказывал» — голосовал против поправок. Потому что жить по ним потом придется всем гражданам.

Почему и президент Путин (сразу же жестко заявивший о только «пакетном» голосовании), и ЦИК настаивают на голосовании «списком», по всем поправкам сразу — понятно: чтобы не дать гражданам возможности отделить «съедобное» от «несъедобного». Смешать все в кучу, и предложить голосовать. Сразу и за индексацию пенсий, и за сокращение численности Конституционного суда, и за право президента назначать прокуроров, и за переданную от предков веру в бога, за «государственное единство» (видимо, единство верующих — и тех, кто разрушал церкви, палачей — и их жертв), и про пожизненных сенаторов.

Последняя информация — президент, мол, подпишет эти поправки 18 марта, в день «присоединения Крыма». Через неделю после задуманного триумфального принятия в Госдуме и Совете Федерации, и одобрения в региональных парламентах. После чего направит запрос в Конституционный суд, прося проверить еще не вступивший в силу закон о поправках (чего КС делать не имеет права), и, получив его вердикт, — отправить поправки на «общероссийское голосование».

136-я статья Конституции, определяющая порядок принятия поправок, тут и рядом не стояла.

Но оценивать это будет Конституционный суд, подлежащий сокращению, и в условиях предоставления президенту права предлагать Совету Федерации уволить судей. Какие оценки будут даны — вопрос риторический.