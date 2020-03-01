Быстрым шагом идем по узкой тропинке в Шувакишском лесопарке. Шаг в сторону — проваливаешься по колено в сугроб. Птиц не слышно. Мысли о пользе прогулки в лесу рассеиваются метров через триста. Деревья расступаются, и тропинка заканчивается обрывом. Словно кадр из фильма-катастрофы: перед нами десятки гектаров мертвой земли, усыпанной тоннами мусора. Где-то вверху этой горы два кажущиеся маленькими человека в оранжевых жилетах разгружают очередной грузовик со снегом. В низовье почва потрескалась, и из грунтовых разломов вверх подымается едкий дым. Дышать нечем, во рту появляется химический привкус, избавиться от которого удастся лишь через пару дней.

Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

Серое дно

Свалка на границе улицы Коммунистической и Шувакишского лесопарка в Екатеринбурге уникальна. До зимы 2020 года большинство горожан о ее существовании даже не подозревало. Жители ближайших районов, конечно, знали и даже писали во всевозможные инстанции. Но внятных ответов не получили — только отписки. Этой зимой свалка горела. Она и в предыдущие годы горела, но в декабре 2019-го — особенно сильно. Екатеринбург погрузился в сизый смог с техническим запахом. МЧС периодически присылало в СМС рекомендации, мол, не выходите на улицу без особой надобности, окна не открывайте, квартиры не проветривайте.

Свалка стала местной достопримечательностью. Незаконный мусорный полигон площадью 50 футбольных полей и глубиной с девятиэтажный дом находится в особой природоохранной зоне Шувакишского лесопарка.

В 50 метрах от многометровых залежей мусора проложена тропа здоровья имени Кузнецова, знаменитого военного разведчика, Героя Советского Союза, где и сегодня можно встретить лыжников и бегунов.

Семье 38-летнего Сергея Турлова от едкого дыма прятаться некуда. Как и от крыс, бомжей и периодически подступающих пожаров.

Сергей Турлов. Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

— Я купил участок в садовом товариществе «Учитель» в 2004 году, — рассказал Сергей. — Думал, дети ближе к природе будут. Рядом уникальный лесопарк, озеро. Мы там килограммовых карасей ловили…

По словам Сергея, рядом находились два огромных карьера кирпичного завода, когда-то здесь добывали глину. Выработку прекратили примерно в 2000 году, а уже через шесть лет жители частного сектора обнаружили, что их дома и огороды с двух сторон поджали гигантские свалки.

Пока мы разговариваем во дворе дома, я слышу грохот, похожий на выстрелы. Сергей на звук реагирует спокойно: «Это затворы при выгрузке ударяются о кузов. Мы раньше спать не могли, мусоровозы круглосуточно разгружались. Сейчас добились, чтобы по ночам свалка не работала». В течение получаса, помимо нас, проехали шесть КамАЗов со снегом.

Обойдя поселок по кругу, обращаю внимание, что нигде не стоят мусорные контейнеры.

— Мы собираем мусор у себя во дворах, — объясняет Георгий Родионов, блокадник Ленинграда и житель садового товарищества «Учитель». — Потом кто-нибудь из соседей вывозит пакеты до ближайших мусорных контейнеров. Я вот сам на улицу Молодежную ношу.

Георгий Родионов. Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

— Четырнадцать лет мы живем между свалками, — сокрушается Турлов. — Четырнадцать лет пишем во все инстанции, ходим на приемы, обращаемся к президенту. Мы перекрывали дорогу грузовикам с мусором. Мой ребенок своим велосипедом пытался КамАЗы остановить…

— И журналисты, и полицейские к нам ездили, — продолжает Георгий Родионов. — Толку только нет. Вроде прикроют свалку, страсти улягутся — и снова все работает. На прием к главе Орджоникидзевского района ходили, руками разводит, мол, ничего не могу сделать.

Местные говорят, что не возмущались бы так, если бы грузовики не разбили им всю дорогу, а «хозяева» свалки не жадничали и добросовестно пересыпали мусор грунтом, чтобы исключить пожары. По дороге и правда не пройти. На автомобиле приходится ехать со скоростью не более 10 километров в час — трясет нещадно. Тротуар не предусмотрен, поэтому школьники из частного сектора бредут по окраине разбитой дороги по щиколотку в черной жиже.

«На участке дороги от АЗС «Газпромнефть» до дома 52а на ул. Коммунистической силами подрядной организации проведен аварийно-восстановительный ремонт дороги проезжей части. Состояние проезжей части удовлетворительное», — ответил на претензии жителей «Учителя» Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

Чуть больше месяца назад поток грузовиков удалось остановить с помощью полиции. С конца декабря 2019 года на Коммунистической круглосуточно дежурят патрули ДПС и ППС. Почему нельзя было сделать это раньше? У местных свой ответ:

дым пошел на Верхнюю Пышму, вотчину УГМК, и местному олигарху Козицину это не понравилось. И чудо произошло, проблему заметили.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга «Новой» пояснили, что «в 2018 году следственным подразделением отдела полиции № 15 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК Российской Федерации («Самоуправство»), по статье 262 («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов) УК Российской Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается».

К сожалению, так и не удалось выяснить у полицейских, на какой стадии расследование и появились за два года ли хоть какие-то фигуранты в уголовном деле.

Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

Мусорное дно

Официально несанкционированной считается лишь одна из двух свалок на Коммунистической. Именно ее организаторов не могут с 2018 года найти правоохранительные органы. Хотя местные периодически «хозяина» видят. По словам Сергея Турлова, не рискнувшего назвать фамилию, тот за три месяца работы купил себе автомобиль за пять миллионов и четырехкомнатную квартиру. «Хозяин» общался с Сергеем по поводу его частых жалоб на свалку.

— Мне угрожали, обещали дом сжечь, — вспоминает Турлов. — Приходилось по ночам с ружьем территорию обходить. Потом все более-менее успокоилось. Нас здесь всего семей десять осталось. Людям сложно жить в таких условиях. Некоторые бы хотели уехать, да кто захочет купить здесь жилье? Потенциальные покупатели приезжают, видят разбитую дорогу, свалку и отказываются от покупки.

Интерес к свалкам понятен. Деньги в мусоре зарыты огромные. Во-первых, оплата за выгрузку. По Екатеринбургу на всех несанкционированных свалках примерно один тариф, который называют и Турлов, и директор небольшой компании, занимающейся переработкой (он попросил не называть его имя, так как боится возможных проблем в бизнесе). «Газель» — 500 рублей, КамАЗ — 1000, «китайцы» до 25 тонн — 2000 рублей. Водители выгружают мусор, оплачивают организаторам свалки наличными.

Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

В сравнении с официальным полигоном Северный, где тонну принимают за 700 рублей, любому частнику проще заплатить тысячу нелегалам, чем, например, 6500 за восемь тонн в КамАЗе. По словам юриста Эдуарда Мансурова, такое положение дел выгодно и крупным торговым центрам, и мелким предпринимателям. Мусор копится у всех, а платить за его вывоз хочется как можно меньше. В сутки на Коммунистической выгружались примерно 100 грузовиков.

Оборот черного нала, предположительно, ежедневно доходил до 100 тысяч рублей.

Количество грузовиков считали местные. Их подсчеты подтвердил и Павел Партин, советник председателя свердловского отделения «Всероссийского общества охраны природы». Несанкционированные свалки выгодны и тем, кто мусор принимает, и тем, кто его сдает.

Во-вторых, в мусоре много полезного: пластик, алюминий, медь металл. Бомжи, конечно, на полигонах ведут свой нехитрый промысел, но с риском для здоровья. Их гоняют охранники. А вот есть вполне приличные работяги, которых на свалки пускают с удовольствием. По словам Сергея Турлова, они собирают, например, металл, сдают его в мобильный пункт приема, и примерно 60 % от полученной суммы отдают в счет оплаты за возможность посетить свалку. Какие там фигурируют суммы, даже предположить сложно.

Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

— На территории кирпичного завода есть офисы, где сидят люди, зарабатывающие на таких сборах, — поделился на правах анонимности один из арендаторов. — Даже при условии возврата 60 % из найденного это выгодно. Сейчас все расстроены, вдруг свалку реально закроют?

Пару лет назад в садовом товариществе покончил с собой местный житель Сергей. Незадолго до трагедии в его жизни случились перемены. Он с юности промышлял сбором металла на свалке. Но года три назад на Коммунистической произошел криминальный передел, и одни бандиты выдавили из бизнеса других. По словам источника в правоохранительных органах, резко выросли цены на сбор, плюс новые хозяева пускать стали только своих сборщиков. Повоевав с новой «властью» свалки, Сергей добровольно ушел из жизни.

По словам жителей садового товарищества, не смог адаптироваться к изменившимся условиям и потере «бизнеса». В месяц, утверждает сосед погибшего, после выплаты всех откатов и взяток он зарабатывал чистыми от 60 до 120 тысяч рублей. Получается, ежемесячно чуть больше этой суммы получали и бандиты просто за разрешение Сергею вести поиск на свалке. Сколько еще человек работало на свалке так же, как Сергей, посчитать невозможно.

Сейчас мусорку круглосуточно охраняют полицейские. Пропускают только грузовики со снегом.

Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

— Пытаются проехать сюда с мусором? — спрашиваю.

— Я таких не видел, — отвечает полицейский.

— Давно вы здесь стоите?

— Второй месяц... Вы верите в то, что, как человек жизнь проживает, он будет потом за это отвечать?

Золотое дно

— Мусорная тема — золотое дно, — заявляет мой собеседник из муниципального предприятия «Спецавтобаза». — Кто найдет способ решить проблему с помойками, подберет ключик к сердцу губернатора. Проблем в этом вопросе миллион, но каждый руководитель региона считает своим долгом заявить о строительстве мусоросжигающего или мусороперерабатывающего завода.

Читайте также Конец света в Михалях. Московский мусор едет в Калужскую область

Губернатор Свердловской области ничем не хуже остальных российских губернаторов. Он тоже периодически об этом заявляет. Объявляется какая-то площадка, но сразу же начинаются митинги и пикеты против строительства завода. Если народ сопротивляется слишком активно, как было осенью в районе Сысерти, мусорные реформаторы отступают на время.

— Изначально мусорная реформа задумывалась как хорошее дело, — рассказал юрист Эдуард Мансуров, — планировалась совместная программа со шведами по добыче свалочного газа. Из-за политических вопросов все свернули в прошлом году, а проблемы остались нерешенными. Год назад Свердловская область стала экспериментальной площадкой для проведения реформы. Для граждан резко выросли тарифы на вывоз мусора, таким образом деньги собирали на завод. Год прошел, а где деньги, непонятно.

Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

Как пояснили «Новой» в правительстве Свердловской области, на Среднем Урале планируется строительство 19 мусоросортировочных комплексов (МСК). К строительству собираются приступить с 2022 года после получения всех необходимых экспертиз, в том числе и экологической. Из ста предложенных участков были выбраны десять. Точное местоположение их пока не обозначено. Строить будут на бюджетные деньги и частные инвестиции. Новые МСК останутся в собственности Свердловской области.

По мнению чиновников, так они решат вопрос с несанкционированными свалками.

— Кто должен выявлять любые несанкционированные свалки объемом больше кубометра? — размышляет юрист Мансуров. — Региональный оператор.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕМУП «Спецавтобаза», в случае обнаружения незаконной свалки региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор. Если собственник в течение 30 суток мусор не убрал, ему направляют проект договора на оказание услуг по ликвидации свалки. Если региональный оператор сам убирает свалку, он вправе через суд взыскать с собственника понесенные расходы.

Но эти условия не относятся к свалке на Коммунистической, так как на ней размещены промышленные, а не бытовые отходы.

Фото: Федор Телков, специально для «Новой»

По словам Эдуарда Мансурова, ежегодно в областной бюджет на ликвидацию незаконных свалок закладываются деньги. На 2020-й и пять последующих лет заложено по 100 миллионов рублей. Каждый административный район Екатеринбурга тратит на уборку больших и малых несанкционированных свалок от 1,3 до 1,9 миллионов рублей в год. И этих сумм не хватает. Администрации проводят тендеры на ликвидацию свалки, участвовать могут даже индивидуальные предприниматели. Главное, чтобы цена за услуги была низкой. Куда он увезет мусор — вопрос второстепенный. Может, в этом же районе выгрузит, а может, в соседнем. Редкий частник согласится за вывоз мусора по тарифам официального полигона платить.

Что касается масштабных свалок, как на Коммунистической, то ее рекультивация, даже по предварительным подсчетам, будет стоить не менее 200 миллионов рублей.

Свалка оказалась на не разграниченной между городом и областью территории. Пару дней назад мэр Высокинский сдался и принял криминальное наследие в городское хозяйство. Хотя нет добра без худа. Свалку нужно тушить, поэтому весь грязный снег с улиц города теперь везут на Коммунистическую. Он тает, и огонь понемногу стихает. Дыма стало меньше, и снег на официальные свалки вести не нужно. Копеечка в бюджете сэкономлена.