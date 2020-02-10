Конец света в Михалях

За 1500 километров от Шиеса начал работать крупнейший в стране полигон для столичных бытовых отходов. В день его запуска, 4 февраля, в домах деревень, входящих в сельское поселение Михали, вдруг погас свет. Им не хватило электричества.

Ворота «Экотехнопарка» в Калужской области. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Мусорный полигон, построенный в Михалях, называется «Экотехнопарк». Землю купила компания «Профземресурс». Собственник — Мосводоканал, которым владеет Департамент ЖКХ Москвы. У полигона, который начал работать в Калужской области, и у того, что не начал работать в Шиесе, один владелец. Исполнительным директором полигона в Шиесе был Олег Панкратов. В Михалях он занимает пост генерального директора. Только, в отличие от Шиеса, в Михали московский мусор точно поедет. Михали проиграли. Мы попробуем рассказать, почему такой разной оказалась судьба двух родственных помоек.

Десять грузовиков в час

Территория «Экотехнопарка» охраняется, как космодром. За шлагбаум посторонних не пускают, а снаружи висит объявление о том, что и фотографировать забор нельзя. Как раз на этапе съёмки этой таблички ко мне побежали четверо охранников с криками, чтобы я немедленно удалила все фото. Я успела прыгнуть в машину.

Общая площадь, выкупленная «Профземресурсом» под полигон, 1600 гектаров. Больше половины займут захоронения мусора.

Сюда поедут отходы из Москвы по 3 тысячи тонн в сутки.

Ежедневно по Минскому шоссе, а потом по местным убогим дорогам будут идти 100 автопоездов с мусором. По 10 грузовиков в час. Это данные из Технико-экономического обоснования (ТЭО), представленного «Профземресурсом» по требованию местных жителей.

Ровно два года люди, чьи дома вдруг оказались в трех километрах от грандиозной помойки, пытались с нею бороться. На улицах, в кабинетах чиновников, в судах и даже на выборах. Начали они в январе 2017 года, когда название Шиес в стране и не знали. В отличие от него, название сельского поселения Михали страна не знает до сих пор. События в Архангельской области хорошо известны, но я их все-таки напомню. Чтобы можно было сравнивать с тем, что произошло в Михалях.

Летом 2018 года компания «Технопарк» начала строительство мусорного полигона на заболоченных землях у границы с Коми. Местные жители встали стеной: земля заболоченная, там берут истоки много рек, помойка отравит воду, погибнет лес. Поселковые власти, районные чиновники, надзорные органы, эксперты, суды были на стороне экоактивистов. В Шиес поехали люди со всей страны.

Имя «Шиес» стало нарицательным.

Спустя два года, в январе 2020-го, арбитражный суд признал незаконными и велел снести все постройки «Технопарка» в Шиесе. Стало известно, что этот полигон не включен в схему обращения с отходами Москвы. Согласно этому же документу, свои 8 миллионов тонн не утилизированного мусора плюс отходы от сжигания столица распределит между соседними областями.

Что хотят построить в Михалях

Самое большое количество московского мусора пойдет как раз в Калужскую область — в тот самый «Экотехнопарк» у сельского поселения Михали (9 деревень). Сюда планируют в течение 25 лет привозить миллионы тонн отходов в год. Сколько именно миллионов — неясно.

Посетить территорию масштабного предприятия мне так и не удалось. На протяжении недели я звонила по единственному номеру, указанному на сайте «Экотехнопарка». Меня просили сделать письменный запрос (делала), мне обещали, что вот-вот перезвонят, я ждала встречи с «Экотехнопарком» в Калуге неделю. Бесполезно.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Но я знаю, что строят в Михалях. Из публикаций на сайте компании, из технической документации, которую дали посмотреть калужским активистам, следует: там запланирована никакая не свалка, а прекрасный и самый современный в Европе комплекс по «обработке, обезвреживанию, утилизации (использованию), экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов». Мусор будут не просто закапывать, а сначала сортировать и перерабатывать. Правда, в ТЭО есть малозаметные данные о том, что

сортировать и перерабатывать станут только четверть мусора, остальное именно что захоронят.

О населении будут заботиться просто напрямую. На территории «Экотехнопарка» запланированы теплицы с помидорами и огурцами. Ведь в Калужской области, переживают создатели полигона, «на сегодняшний день отмечается низкая обеспеченность населения ранними овощами в период межсезонья и рост цен на овощи в осенний период».

Но неблагодарные местные жители против.

Анна Ленникова. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

«Здесь заболоченные почвы, грунтовые воды — от нуля до двух метров от поверхности, — говорит экоактивист Анна Ленникова. — Есть свод правил, регулирующий размещение полигонов ТКО (твердых коммунальных отходов – Ред.). В частности, участок «должен быть не затопляемым или не подтапливаемым» и запрещено использовать «заболоченные земельные участки и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей». А здесь истоки рек, которые впадают, в конечном счёте, в Оку и Волгу».

Галина и Борис Лишутины много лет живут в самих Михалях, уехали сюда из Москвы, растят внуков.

«Мы начали писать письма: одумайтесь, что вы делаете, здесь земли болотистые, здесь истоки рек, — рассказывает Галина. — Когда мы у себя строили колодец, то чуть ЧП не случилось: вода пошла с огромной скоростью. То есть у нас здесь земли с плывунами».

Борис Лишутин то же самое объясняет по карте.

«Вот речка Трубинка, она впадает в Шаню, — водит он карандашом по территории, где строится полигон. — А вот речка Лужа — чистейшая. Вся эта местность — водозабор для рек Шани и Лужи. А дальше — Ока и Москва-река. То есть это истоки рек Волжского бассейна».

Борис Лишутин. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

«Профземресурс» обещает, что примет все мыслимые меры и не допустит просачивания мусорного фильтрата в грунтовые воды. В основание участка будет заложен защитный экран со сроком службы 100 лет (что будет потом с грунтовыми водами — это, видимо, уже не важно). В ТЭО также описан «глиняный замок», который запланирован под мусором, чтобы не допустить «протечек». Фильтрационные воды, накопившиеся поверх экранов и замков, с помощью дренажных систем отведут к очистным сооружениям. Контролировать это станут специальные датчики.

Но на памяти у людей недавняя история на подмосковном полигоне Тимохово. Там чиновники тоже рапортовали о датчиках, передающих данные на специальный сайт в режиме реального времени. Местные айтишники посмотрели код веб-страницы с показаниями и обнаружили:

значения поставляют не датчики, а генератор случайных чисел,

запрограммированный так, чтобы данные не выходили за предел допустимых концентраций.

«На встрече с директором «Экотехнопарка» Панкратовым я спросила: предположим, ваши датчики покажут, что есть протечка. Что вы будете делать? — рассказывает председатель калужской организации «Живой город» Вера Косая. — Панкратов ответил неопределённо: мол, будет собрана комиссия — Росприроднадзор, Минэкологии. А вы-то, спрашиваю, что делать будете? А мы, говорит, остановим предприятие. Объясните мне, как можно «остановить предприятие», это же не трамвай? А мы, говорит, перестанем мусор завозить. Понимаете? Это у них называется «опытно-экспериментальная площадка». А подопытные, получается, мы».

Почему «Экотехнопарку» не верят

Может быть, все обещания создателей полигона в Михалях чистейшая правда. И насчет защиты с контролем, и про огурцы с помидорами. Но с самого начала компания и дружественные ей чиновники сделали все, чтобы им не верили.

Грубо говоря, они врали с первого дня.

«Для нас это началось 24 января 2017 года, — рассказывает Галина Лишутина. — Я услышала шум снегоходов. Вышел сосед и говорит: приехали москвичи, лесники показывают им землю. Потом в магазине кто-то из местных спросил москвичей, зачем они тут. Они отвечали: охотятся. Но люди услышали, как между собой они произнесли слова «полигон» и «брикет». И мы все поняли».

Тогда, как быстро выяснили жители Михалей, речь шла о полигоне площадью 248 гектаров между их деревней и Межичино.

«Они хотели просто завалить мусором две деревни, — уточняет Галина. — На следующий день нас собралось на улице 80 человек. Я здесь никогда столько народу не видела. Назначили сход на 4 февраля».

Для организации полигона надо было сначала изменить статус земель: перевести их в земли промышленного назначения. За два дня до схода в Михали приехала министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина с командой. Чиновники ходили по домам и всем предлагали подписать бумагу с просьбой газифицировать деревни.

Заявления, с которыми приезжали чиновники. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Почему-то просьба была адресована не калужскому губернатору, а мэру Москвы Сергею Собянину. В общем, министра и ее свиту просто прогнали.

Сельский сход в Михалях единогласно постановил: никакого полигона. И почти три месяца люди действительно ничего не слышали о промзоне у них под боком.

«А в конце апреля прибегает ко мне соседка с газетой: читай, — продолжает Галина. — Совет Износковского района еще 4 апреля все-таки решил перевести эти 248 гектаров в промзону».

Жители деревень написали письмо районным депутатам. Подписи поставили 150 человек. В июне Борис Лишутин позвонил главе района, чтобы выяснить судьбу обращения. Тот ответил: мол, как раз завтра в 14 часов будем это обсуждать, приезжайте. Ободренные сельчане направили на переговоры десять делегатов.

«Приехали мы все издалека, — рассказывает Галина. — Все люди немолодые. Нас промурыжили до половины пятого, только потом пустили в зал, где они заседали. «Мы, — говорят, — вас слушаем». Каждый из нас высказался. Просили их одуматься. Говорили, что наши дома окажутся рядом с помойкой. Нас слушали в полнейшем молчании. Ни одной реплики в ответ. Ни одного вопроса. Больше с нами никто не разговаривал».

В июле Борис Лишутин подал в суд иск с требованием отменить решение об изменении статуса земель — и проиграл. Но к этому времени поменялись планы организаторов полигона, участок между Михалиями и Межичино им оказался не нужен.

Появился новый проект: «Экотехнопарк» уже на 1600 гектаров.

Смену статуса земель снова нужно было согласовать с поселковым советом и местными жителями. Сделать это незаметно было уже невозможно: люди писали письма в разные инстанции, пытаясь выяснить, что будет дальше. Первого декабря 2017 года Министерство строительства и ЖКХ Калужской области ответило им: «Строительство полигона ТКО вблизи дер. Михали Износковского района не предусмотрено». В январе 2018-го граждане получили ответ из Росреестра: «документы по переводу земельного участка с кадастровым номером… из земель сельскохозяйственного назначение в «земли промышленности…» в орган регистрации прав не поступали». В Михалях развернулась целая спецоперация: как обойтись с этим наглым и бдительным населением.

Боксерский клуб

Осенью 2017-го в сельском поселении Михали вдруг стал неполным «парламент», из него вышли один за другим два человека. Территориальный избирком назначил довыборы. К ним вовсю шла подготовка, когда вдруг прокуратура обратилась в областной суд и добилась того, что вместо довыборов были объявлены перевыборы всей думы. Их назначили на май 2018-го. На подготовку дали полгода.

Жители Михалей не верили обнадеживающим письмам из госорганов и продолжали бороться с будущим полигоном. К ним присоединялись активисты из Калуги, Обнинска и других городов области. Хотя «присоединялись» — это громко сказано. Самый многочисленный митинг собрал 130 человек. Да и тот был не согласован. Люди подавали бумаги на согласование митингов раз в три дня — и с той же периодичностью получали отказы.

«Каждая подача уведомления приводила к тому, что домой к инициатору приезжали ФСБ, полиция, ОМОН и «Скорая» и говорили, что митинга не будет, — говорит Анна Ленникова. — И потом, Шиес — это уникальный случай. У нас выходят протестовать единицы. Калуга — это не Поморье. Здесь сохранилось крепостное сознание».

Зато в Михалях с успехом проходили другие акции. В деревни вдруг начали приезжать крепкие молодые люди с плакатами. На одном было написано: «Лишутин — не учи нас жить». В глаза бросалось «Лишутин не жить».

Или еще: «Пятая колонна — вон из Михалей».

«Эти люди закрывали лица капюшонами, — говорит Анна. — Но мы же их всех знаем, мы же их разглядели вблизи: в основном там были члены боксерского клуба "Полет"».

Члены боксерского клуба «Полет». Фото: Вконтакте

Боксерский клуб «Полет» — это не просто спортивная организация. Руководит им замдиректора муниципального предприятия «Калугаблагоустройство» Евгений Бровкин. Ему же принадлежит калужское ЧОП «Безопасность». Когда в Калуге нужно было ликвидировать рынок, снять рекламные плакаты вопреки договорам аренды или провести еще какую-то важную акцию, на месте событий непременно появлялись спортсмены из «Полета».

В городе их прозвали титушками. Теперь они зачастили в Михали.

В Калуге митинги все-таки проходили. В конце января Анна и ее коллеги по экологическому движению везли аппаратуру на такой митинг. Вдруг на перекрестке в их «Газель» сзади въехал микроавтобус с номером в456ор. Легонько так въехал, чтобы не повредить собственный бампер. Водитель хоть и был виноват, но оказался на редкость упрямым и хотел непременно ждать ГАИ. Чтобы успеть на митинг, Анна вызвала грузовое такси. Когда они переносили аппаратуру, откуда-то появились разбитые «Жигули» и точно так же аккуратно въехали уже во вторую машину. Микроавтобус с номером в456ор принадлежал члену боксерского клуба «Полет» Кириллу Будько.

Скриншот аккаунта Будько в Instagram

Прописанты

В феврале 2018-го жители Михалей вдруг узнали, что у них появились новые соседи — 160 человек. Их всех прописали в двух крохотных деревенских домиках. В деревне их так и стали называть — «прописанты».

Выяснилось, что в ноябре 2017 года некто Денис Владимирович Синельников стал владельцем обоих домиков по договору купли-продажи.

Его полный тёзка в мэрии Москвы занимает должность замглавы Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Страница Синельникова на сайте мэрии

Того самого, которому фактически принадлежит «Экотехнопарк». Денис Синельников и прописал в домики 160 человек «с целью организации строительных работ». Так он потом объяснит в полиции, куда обратятся сельчане с целью доказать фиктивную регистрацию.

По странному стечению обстоятельств, среди «строителей» оказалось много членов боксерского клуба «Полет» и их близких. В распоряжении «Новой» есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, полученное сельчанами в полиции. Там все «прописанты» перечислены. Сопоставить их фамилии и инициалы со страничками спортсменов в соцсети «ВКонтакте» совсем нетрудно.

Увидели новых соседей в Михалях впервые 18 марта 2018 года — в день президентских выборов.

«На участки их привезли автобусами, — рассказывает Борис Лишутин. — У них был организатор от администрации, их заводили в администрацию, они там голосовали. Когда они выходили, мы их спрашивали: покажите хоть, в каких домах живёте. Они даже направления не знали. Их быстренько загнали обратно в автобусы и увезли».

Один из микроавтобусов, на которых в Михали приезжали голосовать новые жители, имел, по словам Анны Ленниковой, номер в456ор. Точно такой же, как машина члена боксерского клуба Будько.

Во второй раз новые соседи приехали в деревню 27 мая — в день выборов в сельскую думу. К этим выборам в Михалях готовилось полгода. Семь человек подали документы на регистрацию в качестве кандидатов и имели 100-процентные шансы на успех. Потому что конкурировали с ними 26 никому не известных выдвиженцев от «Единой России», КПРФ и ЛДПР из Калуги.

«Перед самыми выборами кандидат от ЛДПР написал заявление в суд о том, что нас, местных жителей, зарегистрировали неправильно, — рассказывает Борис Лишутин. — Оказывается, мы не подали в комиссию копии страницы паспорта, где указаны ранее выданные документы. И вот выяснилось, что как раз у нас, местных, документы поданы неправильно, а у всех остальных — правильно. Нам отказали в регистрации».

У местных был шанс просто сорвать выборы, испортив все бюллетени. Но к участку приехали уже знакомые микроавтобусы.

А 160 «прописантов» — это больше чем все население Михалей.

«И в нашу сельскую думу прошли люди, которые здесь не живут, — разводит руками Борис Лишутин. — Дальше мы уже не знали, как эта дума работала. Они собирались в Калуге, как-то голосовали, все документы там и оставались, мы их посмотреть не могли. Со временем мы узнали, что статус земель изменен, это уже промзона, 1600 гектаров принадлежит частной компании «Профземресурс», которая будет строить здесь мусорный полигон».

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Жители Михалей еще пытались бороться. Самой активной была семья Лишутиных. В декабре 2018 года у них вспыхнул дом - едва успели вынести маленького внука. С тех пор ребенок заикается. В пожаре сгорели все его игрушки. Этот же пожар уничтожил всю переписку Лишутиных с госорганами и компьютеры, где хранились электронные копии. Как сказали потом эксперты МЧС, случилось это от короткого замыкания.

Бороться на этом ни Лишутины, ни вообще Михали не перестали. Но 4 февраля 2020 года в местных домах погас свет: это полигон начал работать.

Калужская область