С новой свалкой, ленинградцы!

В правительстве Ленинградской области разрабатывают проект нового полигона твердых бытовых отходов (ТБО) объемом 1 млн тонн в год на юге Карельского перешейка. Как раз там, где ранее собирались создать природный заказник «Люблинский».

Воронцовский карьер в Ленобласти. Фото: vk.com

Вплоть до 2012 года Схема территориального планирования Ленинградской области гласила, что к 2035 году между озерами Воронцовское и Люблинское должна появиться особо охраняемая природная территория. Но участок сначала отдали под недроразработки и вырезали из границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а летом прошлого года и вовсе утвердили для размещения огромного мусорного полигона.

Видимо, во избежание негативной реакции населения территориальную схему постарались принять максимально незаметно. По информации сайта waste.lenobl.ru, слушания по проекту проводились с 6 мая по 5 июня 2019 года. «Однако никаких уведомлений о проведении вышеуказанных общественных слушаний ни в местных, ни в региональных СМИ не публиковалось, — говорится в жалобе жителей поселка Первомайское. — Также не было оповещения населения о проведении общественных слушаний в органах местного самоуправления, не были размещены объявления в районных ДК, что является явным нарушениям и свидетельствует о намеренном сокрытии сведений».

Это не первая попытка «зайти» с мусором к берегам Люблинского озера. Во всех предыдущих случаях жители говорили решительное нет, история получала резонанс, и власти обоих регионов (а откуда возьмется в лесу 1 млн тонн мусора в год, как не из Петербурга?) шли на попятную.

Однако девать питерский мусор куда-то надо, да и Ленинградская область не прочь заработать на его утилизации.

А посреди леса заманчиво зияют Воронцовские карьеры — уродливая яма размером примерно три на три километра. Этот карьер в середине 2000-х гг. был причиной отдельных природоохранных баталий: ради добычи песка был полностью срыт красивейший холмистый ландшафт между озерами. В том числе исчезла с лица земли Башенная гора высотой 164 метра, для наших мест — уникальный природный объект. Гигантский котлован постепенно заполнялся водой, и на фоне новой водной достопримечательности туристы начали ставить палатки.

Еще в 2016 году владелец месторождения «Воронцовское-2» — ООО «Цементно-бетонные изделия» — попытался было устроить там нелегальную свалку автомобильных покрышек. К счастью, местные жители проявили бдительность, и в итоге Выборгский городской суд признал ООО «ЦБИ» виновным в административном правонарушении. В том же году ЦБИ попытался согласовать в карьере еще одну свалку, теперь уже законную. В марте 2016 года на общественные слушания в Первомайском был вынесен проект рекультивации карьера посредством засыпки его отходами V класса опасности. Население выступило категорически против, и администрация Выборгского района признала слушания несостоявшимися. Несмотря на то что проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, реализован он не был. Впрочем, попытки нелегально прикопать мусор под видом грунта продолжались вплоть до 2018 года.

Акция протеста в Первомайском. Фото: vk.com

Еще в июне 2016-го вице-губернатор СПб Игорь Дивинский произвел эффект разорвавшей бомбы, заявив, что город рассматривает окрестности поселка Первомайское для размещения нового полигона опасных (!) отходов взамен закрытого Красного Бора. Жители обратились к Дивинскому за разъяснениями, однако получили туманный ответ, что предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным, так как вопрос находится на стадии предварительной проработки. Губернатор области Александр Дрозденко поспешил загладить неловкость, заявив: «Мы окончательных решений не принимали. Мы рассмотрим предложение города». В свою очередь, администрация Выборгского района сообщила, что необходимого количества земель для размещения полигона у них нет.

После этого власти решили размещать полигоны без лишнего шума. В результате в 2019 году территориальная схема была утверждена всего с шестью замечаниями (так гласит официальный протокол слушаний), в то время как четыре года назад против высказались около 1000 человек (фамилии представлены на 63 листах регистрации на слушаниях).

Очередь грузовиков на мусорный карьер. Фото: vk.com

Более того, указанный в схеме полигон стал не одной, а двумя свалками! Из-за казенных формулировок это не сразу бросается в глаза. Но если внимательно просмотреть список лесных кварталов, то оказывается, что название объекта одно, а запланированных земельных участков под него — два. Первый находится в Ленинском участке Рощинского лесничества, в кварталах 20–21, 31–34, 45–47. Это те самые Воронцовские карьеры. Второе пятно, чуть поменьше, — в Пионерском участке Рощинского лесничества, кварталы 92,106, 120, 121 и 135, и соседствующий с ними квартал 45 Рябовского участка. Это к северу от поселка Подгорное, где сейчас разрабатываются крупные месторождения песка «Островское» и «Майское». Похоже, песчаные карьеры притягивают мусор, как магниты.

К счастью, аналога Красного Бора в Первомайском не будет. Свалка называется «комплексом по обработке, утилизации и размещению отходов III–V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов». Опасных отходов I класса не обещают.

Полная мощность — 1 млн тонн в год, первая очередь — 500 тысяч тонн. Напомним: именно 500 тысяч тонн отходов в год планировала Москва утилизовывать в печально знаменитом Шиесе.

Лишь после того как в Первомайском поднялся шум, правительство Ленинградской области обнародовало информацию про участок № 2: оказывается, на территории бывшего участка недр «Островское» санкционировано «проведение инженерных изысканий для уточнения строительства завода по производству топливного гранулята из отходов (SPF)». Предполагается «сортировка ТБО для отделения металла, стекла и пластика для вторичной переработки и направления остальной массы на дробление и сушку для получения топливных гранул». Заметим в скобках: специалисты по отходам хорошо знают, что без предварительного раздельного сбора масштабная переработка невозможна. Из общего мусора, пролежавшего в контейнере пять дней, можно выбрать не более 10–15% вторсырья. Но инициаторы строительства комплекса обещают каким-то образом обойтись без раздельного сбора!

Юридических вопросов к проекту более чем достаточно. Главный участок комплекса размещается на месте обводненных карьеров и, кроме того, всего в 200 метрах от Люблинского озера. Ст. 51 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещает размещение отходов I–IV классов опасности вблизи нерестилищ и в иных местах, «в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека». Загрязненные грунтовые воды, которые уже вышли на поверхность, легко могут попасть в озеро, а оттуда — в нерестовую для лосося реку Брат, которая является крупнейшим притоком Сестры (тоже нерестовой). В самом Люблинском произрастают два краснокнижных водных растения — Lobelia dortmanna и Isoétes lacústris, которые подлежат охране. Несложно догадаться, какой вред нанесет им соседство с полигоном. В 2012 году упомянутое ООО «ЦБИ» уже было привлечено к административной ответственности за незаконный сброс карьерной воды в озеро. На втором участке будущего полигона, около Подгорного, есть похожие риски: рядом находятся исток реки Подгорной и Островское болото.

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Кроме того, закон «Об отходах производства и потребления» запрещает применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров, а именно об этом, по сути, идет речь на обоих участках свалки. В регламенте Рощинского лесничества, где обосновывается создание Люблинского заказника, сказано, что ООПТ запланирована «с целью сохранения участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области в непосредственной близости от крупного мегаполиса» и до ее организации «целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности».

Спешка, с которой на территориальной схеме появился сырой проект, напоминает недавний скандал в Петербурге, когда после того, как Владимиру Путину пожаловались, что город тормозит мусорную реформу, власти внезапно вспомнили про давно забытые участки под полигоны и документы 10–15-летней давности.

Похоже, в Ленинградской области решили пойти по тому же пути. В администрации области не могут не понимать, как отнесутся жители к свалке на месте предполагавшегося заказника. Что будут протесты, инициативные группы, петиции. Возможно, власти даже готовы проиграть этот раунд, если протестная кампания наберет обороты, и забыть о свалке на несколько лет. А потом снова вытащить на свет пожелтевшие документы.