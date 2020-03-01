Главные события выходных 29 февраля – 1 марта

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Более 20 тыс. человек собрались в Москве почтить память Бориса Немцова. Дональд Трамп, похоже, достиг мира с талибами и решил завершить 19-летнюю войну в Афганистане. Сирия и Турция же, наоборот, обмениваются ударами — над Идлибом сбиты два самолета режима Асада. Ближневосточный конфликт сказывается и на России — четверых журналистов Sputnik задержали в Стамбуле. В Берлине завершился международных кинофестиваль — главный приз взял иранский фильм «Зла не существует».
На марш памяти Бориса Немцова в Москве пришли более 20 тыс. человек
- По данным «Белого счетчика», в памятной акции 29 февраля приняли участие 22,3 тыс. человек;
- В МВД называют цифру 10,5 тыс. участников;
- Колонны прошли по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академка Сахарова;
- Главными лозунгами шествия стали: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Основным требованием участников было установление заказчика убийства политика.
- Отдельные колонны также объединились против политичских репрессии и выдвинули требования освободить фигурантов «московского дела», а также дел «Сети» (организация признана в России террористической) и «Нового величия». Шествие прошло без задержаний;
- Бывший вице-премьер России Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве;
- Наказание в виде 20 лет колонии строгого режима за убийство политика отбывает военнослужащий ВВ Чечни Заур Дадаев. Виновными в подготовке преступления также признаны братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Следтвие так и не установило заказчика убийства;
- В пятую годовщину убийства Немцова также была организована акция в Петербурге (около 2 тыс. участников, шесть задержанных). Менее масштабные мероприятия прошли и в других городах России.
как прошел марш в столице
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США и афганские талибы заключили мирное соглашение после 19 лет войны
- Соединенные Штаты и афганское движение «Талибан» (запрещено в РФ) подписали в субботу, 29 февраля, мирное соглашение;
- Согласно документу, США и коалиция союзников обязываются вывести войска из Афганистана в течение 14 месяцев;
- Вашингтон планирует к лету 2020 года снять с талибов санкции, а также начать работу по их исключению из санкционного списка ООН;
- «Талибан» начнет переговоры с другими силами Афганистана уже 10 марта. Президент США Дональд Трамп также выразил готовность лично встретиться с лидерами движения;
- Глава Белого дома также заявил, что вывод американских солдат из страны начнется «незамедлительно». Он оставил за собой право вернуть армию в Афганистан при условии несоблюдения договора талибами;
- Соглашение открывает возможность сократить военное присутствие США в Афганистане с 13 тыс. до 8 тыс. человек;
- Бывший советник Трампа Джон Болтон уже раскритиковал сделку, сравнив президента с его предшественником-демократом Бараком Обамой. Он считает, что такие шаги поставят под угрозу безопасность США;
- Желание Трампа провести переговоры с талибами в официальной резиденции Кэмп-Дэвид в прошлом году стало одной из причин ухода Болтона с госслужбы;
- Достигнутые соглашения стали результатом переговоров, проходивших между США и талибами с осени 2018 года. В Вашингтоне убеждены, что документ положит конец идущей с 2001 года войне в этом регионе.
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Турция сбила два сирийских Су-24 над Идлибом
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В воскресенье турецкие системы ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 сирийских правительственных войск. Бомбардировщики якобы шли в атаку на самолеты турецких ВВС;
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Как сообщает сирийское агентство SANA, пилоты успели катапультироваться;
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Незадолго до этого в закрытом небе над Идлибом был сбит турецкий беспилотник;
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Очередная эскалация конфликта между Сирией и Турцией произошла 27 февраля. Тогда авиация Асада нансела удар по позициям турецких сил, погибли более 30 военнослужщих;
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Турция ответила артиллерийским ударом по позициям войск режима и шиитской «Хезболлы».
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Власти Турции задержали сотрудников местного Sputnik
- Вечером 29 февраля турецкие правоохранители задержали в Стамбуле троих работников агентства Sputnik (входит в российское МИА «Россия сегодня»). Все они — граждане Турции;
- Днем 1 марта также задержан глава бюро агентства Махира Бозтепе;
- По данным местных СМИ, задержания связаны с публикацией статьи «Украденная провинция» о присоединении к Турции приграничного региона Хатай в 1939 году (материал удален с сайта Sputnik);
- По данным «России сегодня», в субботу к работникам Sputnik пытались ворваться люди, угрожавшие им из-за работы на российское МИА. Сотрудники агентства пожаловались в полицию. Нападавшие успели скрыться, полиция доставила журналистов в прокуратуру;
- В офисе «Sputnik Турция» также прошли обыски;
- С осуждением действия турецких правоохранителей выступили в ОБСЕ и МИД РФ;
- Вечером 1 марта всех задержанных отпустили после допроса.
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Иранская драма «Зла не существует» получила гран-при «Берлинале»
- Фильм удостоился «Золотого медведя» 70-го Берлинского кинофестиваля;
- Картина рассказывает о судьбе итальянского художника Антонио Лигабуэ. Ее режиссер — иранец Мохаммада Расулофа арестован на родине за распространение пропаганды. В отношении него также действует запрет на профессию;
- «Серебряного медведя» фестиваля получила картина «Никогда, редко, иногда, всегда» американки Элайзы Хитман;
- Приз за лучшую операторскую работу взял проект Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель;
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Награда за лучшую режиссуру досталась корейцу Хон Сан Су, снявшему фильм «Женщина, которая убежала». Лучший актер смотра — Элио Джермано («Я хотел спрятаться»), лучшая актриса — Паула Бер («Ундина»).