Главные события выходных 29 февраля – 1 марта

Более 20 тыс. человек собрались в Москве почтить память Бориса Немцова. Дональд Трамп, похоже, достиг мира с талибами и решил завершить 19-летнюю войну в Афганистане. Сирия и Турция же, наоборот, обмениваются ударами — над Идлибом сбиты два самолета режима Асада. Ближневосточный конфликт сказывается и на России — четверых журналистов Sputnik задержали в Стамбуле. В Берлине завершился международных кинофестиваль — главный приз взял иранский фильм «Зла не существует».

На марш памяти Бориса Немцова в Москве пришли более 20 тыс. человек По данным «Белого счетчика», в памятной акции 29 февраля приняли участие 22,3 тыс. человек;

В МВД называют цифру 10,5 тыс. участников;

Колонны прошли по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академка Сахарова;

Главными лозунгами шествия стали: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Основным требованием участников было установление заказчика убийства политика.

Отдельные колонны также объединились против политичских репрессии и выдвинули требования освободить фигурантов «московского дела», а также дел «Сети» (организация признана в России террористической) и «Нового величия». Шествие прошло без задержаний;

Бывший вице-премьер России Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве;

Наказание в виде 20 лет колонии строгого режима за убийство политика отбывает военнослужащий ВВ Чечни Заур Дадаев. Виновными в подготовке преступления также признаны братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Следтвие так и не установило заказчика убийства;

В пятую годовщину убийства Немцова также была организована акция в Петербурге (около 2 тыс. участников, шесть задержанных). Менее масштабные мероприятия прошли и в других городах России. как прошел марш в столице Смотрите в нашем фоторепортаже ↓ США и афганские талибы заключили мирное соглашение после 19 лет войны Соединенные Штаты и афганское движение «Талибан» (запрещено в РФ) подписали в субботу, 29 февраля, мирное соглашение;

Согласно документу, США и коалиция союзников обязываются вывести войска из Афганистана в течение 14 месяцев;

Вашингтон планирует к лету 2020 года снять с талибов санкции, а также начать работу по их исключению из санкционного списка ООН;

«Талибан» начнет переговоры с другими силами Афганистана уже 10 марта. Президент США Дональд Трамп также выразил готовность лично встретиться с лидерами движения;

Глава Белого дома также заявил, что вывод американских солдат из страны начнется «незамедлительно». Он оставил за собой право вернуть армию в Афганистан при условии несоблюдения договора талибами;

Соглашение открывает возможность сократить военное присутствие США в Афганистане с 13 тыс. до 8 тыс. человек;

Бывший советник Трампа Джон Болтон уже раскритиковал сделку, сравнив президента с его предшественником-демократом Бараком Обамой. Он считает, что такие шаги поставят под угрозу безопасность США;

Желание Трампа провести переговоры с талибами в официальной резиденции Кэмп-Дэвид в прошлом году стало одной из причин ухода Болтона с госслужбы;

Достигнутые соглашения стали результатом переговоров, проходивших между США и талибами с осени 2018 года. В Вашингтоне убеждены, что документ положит конец идущей с 2001 года войне в этом регионе. Читайте также Потерянный милитаризм. США ничего больше не доводят до конца ↓ Турция сбила два сирийских Су-24 над Идлибом В воскресенье турецкие системы ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 сирийских правительственных войск. Бомбардировщики якобы шли в атаку на самолеты турецких ВВС;

Как сообщает сирийское агентство SANA, пилоты успели катапультироваться;

Незадолго до этого в закрытом небе над Идлибом был сбит турецкий беспилотник;

Очередная эскалация конфликта между Сирией и Турцией произошла 27 февраля. Тогда авиация Асада нансела удар по позициям турецких сил, погибли более 30 военнослужщих;

Турция ответила артиллерийским ударом по позициям войск режима и шиитской «Хезболлы». Читайте также «Они косят нас конкретно». В распоряжении «Новой» оказалось несколько записей с передовой военного столкновения в сирийском Идлибе ↓ Власти Турции задержали сотрудников местного Sputnik Вечером 29 февраля турецкие правоохранители задержали в Стамбуле троих работников агентства Sputnik (входит в российское МИА «Россия сегодня»). Все они — граждане Турции;

Днем 1 марта также задержан глава бюро агентства Махира Бозтепе;

По данным местных СМИ, задержания связаны с публикацией статьи «Украденная провинция» о присоединении к Турции приграничного региона Хатай в 1939 году (материал удален с сайта Sputnik);

По данным «России сегодня», в субботу к работникам Sputnik пытались ворваться люди, угрожавшие им из-за работы на российское МИА. Сотрудники агентства пожаловались в полицию. Нападавшие успели скрыться, полиция доставила журналистов в прокуратуру;

В офисе «Sputnik Турция» также прошли обыски;

С осуждением действия турецких правоохранителей выступили в ОБСЕ и МИД РФ;

Вечером 1 марта всех задержанных отпустили после допроса. Читайте также Россия и Турция вот-вот опять рассорятся. Удар по турецкой колонне был намеренной провокацией режима Асада ↓ Иранская драма «Зла не существует» получила гран-при «Берлинале» Фильм удостоился «Золотого медведя» 70-го Берлинского кинофестиваля;

Картина рассказывает о судьбе итальянского художника Антонио Лигабуэ. Ее режиссер — иранец Мохаммада Расулофа арестован на родине за распространение пропаганды. В отношении него также действует запрет на профессию;

«Серебряного медведя» фестиваля получила картина «Никогда, редко, иногда, всегда» американки Элайзы Хитман;

Приз за лучшую операторскую работу взял проект Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель;

Награда за лучшую режиссуру досталась корейцу Хон Сан Су, снявшему фильм «Женщина, которая убежала». Лучший актер смотра — Элио Джермано («Я хотел спрятаться»), лучшая актриса — Паула Бер («Ундина»). Читайте также «Все как в жизни. Только намного быстрее». Завершился 70-й фестиваль «Берлинале». Главные итоги