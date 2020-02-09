Потерянный милитаризм

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Заражено — 37607 (в России — 2), смертей — 814. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Виталий Шкляровполиттехнолог
Сначала Австралия сгорела, потом поправки к Конституции перехватили повестку, и, наконец, коронавирус доел информационное пространство. Поэтому все уже как будто подзабыли о том, с чего начинался год: американо-иранское обострение.
А меня все грызет некоторый осадок. Тогда в очередной раз выползло на поверхность этакое ревнивое отношение Старого Света к заокеанскому супергерою: опять США впереди планеты всей. Мало им Ирака, мало Афганистана, теперь еще в Иран залезут и все там испортят к чертовой матери. Как уже бывало неоднократно. Не умеешь, мол, не берись.
Действительно, в последние десятилетия куда бы США ни влезали, ничего путного не выходит. Почему?
Выскажу непопулярную точку зрения: думаю, потому что до конца ничего не доводят. Войну выиграют, авторитарного диктатора прижмут к ногтю, а дальше —
какая-то половинчатая политика минимального вмешательства. И в результате: разброд, шатание и прочий терроризм.
Политика минимального вмешательства во внутренние дела захваченного государства — результат как внутреннего, так и внешнего давления на американские власти. С одной стороны, гарвардско-калифорнийский либеральный истеблишмент, а с другой — вся разноликая ООН беспрерывно твердит: вы не мировой жандарм! Хватит, наигрались! Нечего, мол, другим указывать, как жить. Пусть сами там в своих ираках и афганистанах варятся в этом своем суннизме, шиизме! И вообще, пусть живут так, как хотят.
И вроде бы кажется, что правильно. Тысячелетние традиции, гордость независимых народов, модный мультикультурализм. Кто они такие, в конце концов, со своим евроатлантическим снобством, чтобы людям указывать, как им жить? А потом вдруг вспоминаешь, с чего началась эта американская игра в главного полисмена планеты: Западная Германия — денацификация и план Маршалла.
В результате Германия снова стала первой экономикой старушки Европы, не говоря уже о том, что там сейчас самое сильное антифашистское движение. Япония — деимпериализация, протекторат Штатов. Итог: высочайший уровень жизни, одна из первых экономик мира, инновационный лидер. При скромной площади это третье место по номинальному ВВП в мире, одна из самых высоких продолжительностей жизни и т.д. и т.п.
Дальше США столкнулись с СССР и КНР в Корее. Стояли на смерть, ведь были дремучие 50-е годы. Простые американские парни из Алабамы и Дакоты клали свои жизни на рисовых полях за счастливое будущее южных корейцев. Победить не победили, но свое отстояли. Однако Корея была не захваченной страной, а союзником. Поэтому вводить там свои порядки на всю катушку американцы не посмели. В результате еще тридцать лет Южная Корея меняла одного диктатора на другого, пока в 80-х не перешла к шаткой демократии. Тем не менее результат: сильнейшая экономика Азии. Средняя зарплата — 3 300 долларов США, минимальный размер оплаты труда (в пересчете с часа на нашу норму) — более 1200 долларов США в месяц. И, наконец, последнее, но не по значению: Республика Корея — абсолютный лидер в киберспорте.
А что у нас с Северной Кореей, куда нехороших американцев не пустили добрые китайские и русские коммунисты? Траву без соли доедают и гордятся своими новенькими ракетами.
Далее у нас по списку Вьетнам. И это грустная история. Мы как-то все привыкли помнить об антивоенном движении в США. Отмена призыва, ромашка, вставленная девочкой-хиппи в ствол старенькой, но надежной винтовки М-1 «Гаранд». Джон Рэмбо, не прошедший реабилитации и устроивший «первую кровь» на весь лесистый штат Вашингтон. И еще: американский напалм, выжигающий мирные деревни вьетконговцев под «Полет Валькирии». К сожалению, военные преступления с обеих сторон отнюдь не миф.
Но есть и еще одна грань этой истории, про которую напрочь забывают почти всегда и почти все: те самые южные вьетнамцы, которые хотели немного демократии. И не хотели попадать в коммунистический рай с колючей проволокой, собаками и местным аналогом Штази. После того как США проиграли Вьетнамскую войну (в первую очередь, из-за внутреннего фронта), Северный Вьетнам быстро победил. Наивные сайгонские юноши, возжелавшие демократии, были отправлены в лагеря по «переобучению», скопированные с ГУЛАГа. Всего через них прошло до 440 тысяч человек.
Результат: Вьетнам сейчас является социалистической республикой, правит ею одна-единственная коммунистическая партия. ВВП на душу населения в 15 раз ниже, чем в Южной Корее. Средний МРОТ около 150 долларов США. То есть спустя 50 лет после того как выгнали американцев — живут и радуются.
А могли бы страдать, как южные корейцы. Или немцы, или японцы.
США отнюдь не идеал свободы и демократии. Один Трамп чего стоит; Никсон был не подарок, да и невинно убиенный Джон Кеннеди вовсе не такая уж пушистая овечка. И уж тем более США не были образцом соблюдения прав человека ни в 40-х, ни в 70-х. Не будем идеализировать.
Но США и прежде, и сейчас все же лучший вариант, чем Гитлер, Хирохито, Хо Ши Мин, Саддам или аятолла. Ведь пока что ни Норвегия, ни Швеция не собираются свергать диктаторов-людоедов в странах третьего мира и поднимать их несчастные народы до своего уровня.
Перестали делать это и США. Авторитарный режим свергли, но до конца дело не довели.
Установили бы над тем же Ираком протекторат, как над Японией в свое время, заявили бы жестко: мы здесь всерьез и надолго. И лет через двадцать все местные традиции (кого ненавидеть, кого побивать камнями, а кого держать в рабстве) ушли бы в прошлое. Уж японские-то традиции были не слабее и не мягче иракских, но в итоге эволюционировали в нечто приемлемое.
Речь идет не о том, имеют ли Штаты право на звание мирового жандарма, и приятно ли нам смотреть на то, как американская военщина поигрывает мускулами. (Да, неприятно, но что ж поделаешь.) Речь идет о тех людях, которые вышли в Тегеране на митинги протеста после того, как иранские косые ПВО сбили украинский пассажирский самолет. Об иранских женщинах, которые начали массово и публично отказываться носить хиджабы. И о 80-летнем аятолле Хаменеи, который за них знает, что им лучше. В его теократическом раю за отказ носить хиджаб приговаривают к избиению плетьми и тюремным срокам лет под двадцать.
Зато жандарма нет.
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