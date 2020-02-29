«Они косят нас конкретно». 18+

В сирийской провинции Идлиб — обострение противостояния между Сирией и Турцией. Турция и дружественные ей сирийские оппозиционные силы наносят сокрушительные удары по подразделениям армии Асада, а также по бригадам проиранских шиитских группировок, выступающих на его стороне.

Видео, полученные для этого материала от источника «Новой газеты» в Сирии, содержат сцены убийств, не предназначенные для читателей младше 18 лет. Большинство из видео мы не можем показать без предварительной обработки. Материал будет обновляться.

Напомним, с 11 февраля Турция начала массированную переброску тяжелого вооружения в сирийскую провинцию Идлиб, выступая против нарушения сирийской армией границ зоны деэскалации вокруг региона.

Идлиб — последний район Сирии, до сих пор неподконтрольный режиму Асада. Сочинские договоренности между Россией и Турцией установили вокруг Идлиба «зона деэскалации», которую совместно патрулируют российские и сирийские военные. Суть этой демилитаризованной полосы — разделить войска режима и антиасадовскую оппозицию (среди которой есть и запрещенные в России террористические организации). Теперь сирийская армия пытается взять под контроль последний оплот вооруженного сопротивления, а Турция встает на защиту союзнических ей оппозиционных сирийских подразделений, имея в виду, прежде всего, светскую Сирийскую Свободную армию.

27 февраля самолет сирийского режима нанес авиаудар по позициям турецкий военных. По разным данным погибло от 10 до 30 турецких военнослужащих, еще более 30 находятся в госпиталях, притом многие — в критическом состоянии.

Ответ не заставил себя долго ждать: все последующие двое суток турецкие беспилотники атаковали позиции сирийской армии и ее союзников, шиитской «Хезболлы», неоднократно по ним била артиллерия.

По данным «Новой», потери сирийской стороны уже близятся к тысяче.

Источники «Новой» в Идлибе передали нам несколько коротких видеороликов с передовой.

Первое видео снято на портативную видеокамеру, которую бойцы «Хезболлы» носят закрепленными на касках (эти видео в последствии «Хезболла» использует для подготовки новых бойцов, а также для создания пропагандистских видеороликов).

Лобовое столкновение в Идлибе. Боец проасадовской «Хезболлы» (камера от первого лица) в упор расстреливает военного Турции. Видео: источник «Новой газеты»

Мы видим, как хозяин камеры расстреливает турецкого военнослужащего или представителя Сирийской свободной армии (бойцы ССА получают регулярную поддержку Турции, носят ту же форму, что и турецкая регулярная армия).

На следующем — фактически предсмертное послание бойца «Хезболлы».

предстмертное видео боевика «хезболлы»

Предсмертное видео боевика «Хезболлы» (сражаются за Асада), погибшего в вооруженной бойни в Идлибе. «Новая» установила его личность.https://t.co/MBg0KVamHB pic.twitter.com/icTyDHq4o1 — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 29, 2020 «То, что сейчас происходит с нами — это как легенда “Хезболлы”, как битва в Кербеле. В Кербеле все погибли, и мы готовы умереть за тебя, Захра*. Мы не можем более сопротивляться, они косят нас конкретно. Они вошли и убивают всех!»

«Новой» удалось установить личность этого бойца, его зовут Ахмед Али Ходр, он из шиитской деревушки Харет Эль Фекхени, у него остались два сына, двух и трех лет.

Обстоятельства его гибели раскрывают два следующих видео.

Одно сделано турецким дроном: мы видим момент удара, наносимого с воздуха по укреплению «Хезболлы» в районе Саракеб. Последнее видео (осторожно, шокирующий контент!) снято внутри этого укрепления и показывает нам последствия авиаудара. Среди погибших — и Ахмед Али Ходр.

Кадр с видео дрона-наводчика за несколько секунд до удара по укреплению «Хезболлы». Источник: турецкие соцсети

Последствия удара по укреплению «Хезболлы». Кадр с видео от источника «Новой» в Сирии

Также в распоряжении «Новой» оказалось голосовое послание другого бойца «Хезболлы».

«Русские нас бросили, войска Асада нас бросили, мы остались совсем одни», — говорит его автор.

«Девять раз нас бомбили, количество погибших огромное. Мы смогли достать десять трупов, но под завалами их остается намного больше», — говорится в обращении.

Россия на данный момент никак не вмешивается в противостояние ее союзников — армии сирийского режима и «Хезболлы» — с турецкими войсковыми подразделениями. 28 февраля министр иностранных дел России Лавров принес Анкаре соболезнования в связи с гибелью военных.

Репортаж с границы Турции и сирийского Идлиба, где развернулись тяжелейшие бои — в ближайших номерах «Новой».

* Битва при Кербеле — легендарное сражение между суннитами и шиитами, в котором погибли многочисленные потомки пророка в шиитской ветви Ислама. Среди них — шиитские имамы Хосан и Хусейн, а также младшая, особо чтимая у шиитов дочь пророка Фатима Захра.