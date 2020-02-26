Скамья вместо кресла в Елисейском

В Париже сегодня должен начаться процесс над Франсуа Фийоном, несостоявшимся президентом Франции. Собственно, из-за скандала, подробности которого будут рассматриваться в суде, Фийон и не попал в Елисейский дворец. Вместе с Фийоном на скамье в парижском дворце правосудия — его супруга Пенелопа, а также политический соратник Марк Жуло.

Как все начиналось

Скандал начал раскручиваться в конце января 2017 года, за три месяца до первого тура выборов. В прессе появились публикации о том, что Пенелопа с 1981 по 2013 (с перерывами) «фиктивно числилась» на должности помощницы депутата Национального собрания. И за эту «никогда не выполнявшуюся» работу получила сотни тысяч евро (позднее следователи насчитали чуть более 1 млн). Начался так называемый #Penelopegate.

Дальше пресса вытаскивала компромат почти без остановки: от новых подробностей про рабочие контракты Пенелопы до сообщений о том, что сам Фийон «продавал аудиенцию» с Владимиром Путиным. И уже после начала скандала, но еще сохраняя шансы на Елисейский дворец, Фийон взял у франко-ливанского бизнесмена, приятеля Саркози, в подарок пару костюмов (поддавшись на подготовленную провокацию). Предвыборная кампания летела к черту, а тут еще Фийон сказал, что снимет кандидатуру только в случае, если станет обвиняемым. После этого обвинения были предъявлены — и эксперты в юридических вопросах отметили, с какой невиданной скоростью это произошло. До первого тура оставалось чуть больше месяца.

В правой партии «Республиканцы» многие уговаривали обвешанного компроматом кандидата уйти с дороги, ведущей в Елисейский дворец. И дать шанс другому достойному, Алену Жюппе, который хоть и был когда-то приговорен за финансовые преступления, но вину свою искупил, и к моменту выборов под следствием не находился.

Тем не менее, Фийон не сдался до последнего, — и в итоге вылетел в первом туре. В Елисейский дворец попал Эмманюэль Макрон. А Фийон, не попав в Елисейский, вынужден был попасть на скамью подсудимых.

Чего ждать от процесса

В 2017-м Фийона называли «почти стопроцентным» президентом Франции. Фото: EPA

Суд будет, в первую очередь, рассматривать историю «фиктивных рабочих мест» Пенелопы Фийон — не только в Нацсобрании, но и в журнале Revue des deux Mondes, где она два года числилась литературной советницей. Но, как считает следствие, этой работой не занималась,

написав за все время две крохотных рецензии. И получив за этот вклад в литературу 135 тысяч евро — от друга семьи Фийонов, владельца журнала, миллиардера Марка Ладре де Лашарриера.

Премьер-министр Фийон, в свою очередь, тогда ходатайствовал о вручении миллиардеру Большого креста ордена Почетного легиона.

Господин де Лашарриер на процессе обвиняемым не будет — потому что уже прошел этот этап: согласился на сделку со следствием и в декабре 2018-го получил 8 месяцев условно и 375 тысяч евро штрафа за «растрату корпоративных средств» (т.е. оплату «фиктивной работы» П. Фийон).

Не попадут в суд и двое старших детей Фийонов — Мари и Шарль, которых папа, пока они учились, оформлял своими ассистентами в Сенате. Теперь за это будет отвечать папа. Следователи оценивают ущерб казны от этих «фиктивных контрактов» в 117 тысяч евро.

Милллиардер де Лашарриер уже признал вину и выплатил штраф за «растрату корпоративных средств». Фото: EPA

Наконец, суд рассмотрит историю с не задекларированным вовремя «беспроцентным кредитом» на ремонт фамильного замка Фийонов, расположенного в окрестностях Сабле-сюр-Сарт (Земли Луары). «Кредит» выдал вышеназванный миллиардер.

Третьим фигурантом процесса является Марк Жуло, многолетний сменщик-ассистент Франсуа Фийона. Когда Фийон работал в правительстве, Жуло занимал его кресло в Нацсобрании, «унаследовав» заодно и «парламентского ассистента», то есть, Пенелопу.

Следователи вменили 64-летней Пенелопе Фийон, 65-летнему Франсуа Фийону и 52-летнему Марку Жуло несколько статей уголовного кодекса, включая «присвоение государственных средств» (до 10 лет тюрьмы и до 1 млн евро штрафа).

Кроме того, Национальное собрание требует от фигурантов возместить 1,08 млн «убытков», выплаченных по контрактам Пенелопы в парламенте.

Супругам Фийон также предъявлено обвинение в «неправомерном использовании корпоративных средств» (журнала Revue des deux Mondes). За это теоретически грозит до 5 лет тюрьмы и до 375 тысяч штрафа.

Аргументы сторон

Франсуа Фийон за три недели до начала суда выступал на телеканале France 2 — это было его первое публичное появление перед широкой французской публикой после поражения на выборах-2017. Заявил о полной невиновности и о том, что все доказательства «будут предоставлены в ходе процесса», на котором выступит дюжина свидетелей защиты.

Фийон сказал, что скандал стал для его семьи «невероятно жестоким испытанием», и снова подчеркнул, что дело было «раскручено на скорую руку» специально для того, чтобы помешать ему стать президентом. Напомнил, что в «те годы» жен и детей устраивали к себе на работу сотни депутатов, но дело завели только против него. Следователей назвал пристрастными.

В политику Фийон «возвращаться не собирается», но будет биться «за честь супруги» и за то, чтобы «это суд не стер» из памяти французов его «плодотворную 40-летнюю политическую карьеру».

После ухода из политики господин Фийон ведет плодотворную жизнь на других направлениях — занялся бизнесом (стал «успешным партнером» инвестфонда), возглавил пост главы ключевой комиссии FIA (федерации, организующей гонки «Формулы-1»), создал «фонд помощи христианам Востока»… Ну, и, наконец, как и прежде, катается в свободную минутку на гоночных автомобилях и устраивает вечера с детьми (их пятеро) и внуками в том самом семейном замке в Землях Луары.

Что касается судебного процесса, то рассмотрение дела по существу должно завершиться в середине марта.