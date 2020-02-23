Главные события выходных 22-23 февраля

Никита Кондратьеввеб-редакция
В Италии зафиксирована самая масштабная вспышка COVID-19 в Европе — заражены 132 человека. Тем временем восемь россиян вернулись с помещенного под карантин лайнера Diamond Princess, у троих из них обнаружен коронавирус. Полиция Италии провела обыски у биатлониста Александра Логинова и его тренера, в штабе не исключают скорого завершения карьеры спортсмена. Идлибский кризис, в котором Россия оказалась посреди конфликта ближневосточных стран, обсудят четыре лидера — Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон. На Урале полиция задержала создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литеева — его подозревают в покупке наркотиков.
Крупнейшая вспышка коронавируса в Европе зафиксирована в Италии. Власти принимают экстренные меры
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За выходные число заразившихся вирусом COVID-19 в Италии достигло 132 человек. Это самая масштабная вспышка коронавируса в Европе;
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Случаи заболевания зарегистрированы в пяти регионах страны, 89 из них в Ломбардии (столица — Милан). Другие случаи фиксируются в Венето (столица — Венеция), Эмилии-Романье (столица — Болонья), Лацио (столица — Рим) и Пьемонте (столица — Турин);
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Трое жителей страны скончались. Провинция Лоди в Ломбардии с населением 50 тыс. человек помещена под карантин;
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Для борьбы с коронавирусом будет использован военный госпиталь в Милане, а также неработающие больницы:
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По всей стране отменяются общественные мероприятия, работу прекращают образовательные учреждения;
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Запрещена остановка общественного транспорта в затронутых вирусом регионах. Для обеспечения жителей предметами первой необходимости создаются стерильные коридоры под полицейским конвоем;
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Нарушение карантинных мер карается лишением свободы до трех месяцев или штрафом до 206 евро;
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23 февраля отменены три матча футбольной Серии А, показ модельера Джорджо Армани на Неделе моды в Милане пройдет за закрытыми дверьми без зрителей, карнавал в Венеции завершился досрочно из-за вспышки COVID-19. Миланский оперный театр Ла Скала также отменил все спектакли.
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Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess эвакуированы в РФ. У троих из них обнаружен коронавирус
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В воскресенье их доставили бортом МЧС в Казань. До этого пассажиры прошли двухнедельный карантин на лайнере в Японии;
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Граждане размещены в республиканской инфекционной больнице Татарстана. Такой выбор обусловлен тем, что из восьми эвакуированных четверо проживают в этом субъекте федерации;
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У троих инфицированных коронавирус протекает в легкой форме. Вместе с пассажирами лайнера 14-дневный карантин в инфекционных боксах пройдут медики из сопровождения борта МЧС и некоторые врачи больницы;
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Всего на борту круизного лайнера находились 24 россиянина. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 16 пассажиров отказались от эвакуации;
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Лайнер Diamond Princess с начала февраля находится на карантине в порту Йокогамы, Япония. Такие меры предприняты после того, как у пассажира лайнера обнаружили новый коронавирус. Он покинул судно в Гонконге;
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Изначально на борту находились 3,7 тыс. человек. 500 из них сошли на берег 19 февраля, все они здоровы. На данный момент вирус COVID-19 диагностирован у 634 пассажиров и членов экипажа. Трое пассажиров скончались. 20 февраля умерли 87-летний мужчина и 84-летняя женщина. Сообщения о смерти третьего человека поступили 23 февраля, однако неизвестно, был ли у него диагностирован коронавирус.
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Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов. Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ
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Утром в субботу карабинеры провели обыски в гостиничных номерах спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера последнего Александра Касперовича;
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У Логинова и Касперовича, находящихся на Чемпионате мира в Италии, изъяли оргтехнику. Обыски связаны с подозрениями в нарушении Логиновым антидопинговых правил;
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По данным посольства РФ, в ходе первичного обыска улик не обнаружено. Правоохранители не стали ограничивать свободу россиян, спортсмены выступили в эстафетной гонке;
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев утверждает, что власти Италии провели проверку по заявлению одного из членов Международного союза биатлонистов. Причиной обысков он назвал наличие чужой аккредитации у Касперовича;
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В воскресенье Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМ из-за «психологической неготовности». Биатлонист намерен продолжить выступления в этом сезоне, однако, по словам его тренера, задумывается о завершении карьеры;
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На ЧМ в Италии Логинов завоевал для сборной две медали — золото в спринте и бронзу в гонке преследования;
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В 2015 году спортсмена уже дисквалифицировали из-за допинга; Он вернулся в большой спорт в 2017 году.
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Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с участием Путина, Макрона и Меркель
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Как сообщил президент Турции в субботу, переговоры пройдут 5 марта. Ранее он говорил о возможности проведения встречи в Стамбуле;
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20 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон уже предлагали Путину и Эрдогану провести четырехсторонние переговоры по Сирии;
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В феврале в сирийской провинции Идлиб участились столкновения сил Турции и правительственной армии Сирии, действующей при поддержке РФ. По данным турецкой стороны, за это время погибли 14 связанных с турецкой армией комбатантов. Эрдоган заявлял о вероятности проведения операции против сил режима Асада.
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20 февраля боевики попытались прорваться через позиции войск Асада в Идлибе, в ответ российские ВКС нанесли несколько авиаударов по зоне столкновения;
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По данным Минобороны РФ, прорыв боевиков поддерживала турецкая артиллерия. В результате авиаударов погибли двое турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Турция обвинила в обстреле Дамаск, который отрицает свою причастность.
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Полиция Екатеринбурга задержала создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева
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Об этом «Новой» сообщил адвокат программиста Алексей Бушмаков. Литреева подозревают в покупке наркотика MDMA;
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Программист прошел допрос и останется на ночь в изоляторе. 24 февраля ему изберут мерут пресечения. У него обнаружили экстази в количество «до одного грамма»;
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Вечером Литреев прилетел в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и направился в отель на каршеринговом автомобиле. Там с применением силы его задержали сотрудники полиции;
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Программист основал компанию Vee Security, которая работала над способами обхода блокировок мессенджера Telegram;
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Ранее Роскомнадзор просил МВД провести проверку в отношении Литреева по факту «организации ложных блокировок сайтов»;
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Также Литреев стал автором приложения «Красная кнопка», созданного для оперативного оповещения о задержаниях на митингах и предоставления своевременной помощи активистам.