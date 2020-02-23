Главные события выходных 22-23 февраля

23 февраля отменены три матча футбольной Серии А, показ модельера Джорджо Армани на Неделе моды в Милане пройдет за закрытыми дверьми без зрителей, карнавал в Венеции завершился досрочно из-за вспышки COVID-19. Миланский оперный театр Ла Скала также отменил все спектакли.

Нарушение карантинных мер карается лишением свободы до трех месяцев или штрафом до 206 евро;

Запрещена остановка общественного транспорта в затронутых вирусом регионах. Для обеспечения жителей предметами первой необходимости создаются стерильные коридоры под полицейским конвоем;

Для борьбы с коронавирусом будет использован военный госпиталь в Милане, а также неработающие больницы:

Трое жителей страны скончались. Провинция Лоди в Ломбардии с населением 50 тыс. человек помещена под карантин;

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти регионах страны, 89 из них в Ломбардии (столица — Милан). Другие случаи фиксируются в Венето (столица — Венеция), Эмилии-Романье (столица — Болонья), Лацио (столица — Рим) и Пьемонте (столица — Турин);

За выходные число заразившихся вирусом COVID-19 в Италии достигло 132 человек. Это самая масштабная вспышка коронавируса в Европе;

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В воскресенье их доставили бортом МЧС в Казань. До этого пассажиры прошли двухнедельный карантин на лайнере в Японии;

Граждане размещены в республиканской инфекционной больнице Татарстана. Такой выбор обусловлен тем, что из восьми эвакуированных четверо проживают в этом субъекте федерации;

У троих инфицированных коронавирус протекает в легкой форме. Вместе с пассажирами лайнера 14-дневный карантин в инфекционных боксах пройдут медики из сопровождения борта МЧС и некоторые врачи больницы;

Всего на борту круизного лайнера находились 24 россиянина. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 16 пассажиров отказались от эвакуации;

Лайнер Diamond Princess с начала февраля находится на карантине в порту Йокогамы, Япония. Такие меры предприняты после того, как у пассажира лайнера обнаружили новый коронавирус. Он покинул судно в Гонконге;