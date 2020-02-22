Перепалка попала в цель

Браво, Дмитрий Губерниев, бросившийся на защиту российского биатлона, как на амбразуру! Странно, что Владимира Путина с постели не подняли в связи с обысками, начавшимися в итальянской Антерсельве шесть утра в субботу. Всех остальных, включая вице-премьера Чернышенко, министра иностранных дел Лаврова, министра спорта Матыцина — известили о «беспределе» и «провокации», призванной дестабилизировать обстановку в российской сборной по биатлону перед заключительными гонками. «Вся страна на ушах!», — кричал на всю ивановскую популярный ведущий и шоумен. Первый канал, который через несколько часов должен был транслировать женскую, а затем и мужскую эстафету, нервно курил в сторонке. Уже было неважно, чем закончатся гонки, которые и без того ничего хорошего сборной России не обещали.

История скандала — как матрешка, в ней куча составляющих, явных и побочных эффектов, и визит карабинеров в номер Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также в номер Александра Касперовича — не самое странное, что случилось в нашем зоопарке. Именно в нашем, потому что без собственных усилий и внутривидовых войн ничего бы и не произошло.

Изложу несколько фактов. Поздним вечером 15 февраля Дмитрий Губерниев отпустил шпильку в адрес Первого канала — а в чью же еще, потому что именно Первый в сюжете про дисквалификацию двукратного олимпийского чемпиона биатлониста Евгения Устюгова показал совсем другого Устюгова — лыжника Сергея Устюгова. В подтексте слов «мы — неспортивная страна» легко можно было прочесть: вот что происходит, когда за дело берутся непрофессионалы. Отобравшие у голоса и совести российского биатлона шанс прокричать на всю страну в прямом эфире о случившейся в этот же день исторической победе Александра Логинова в спринтерской гонке — первой индивидуальной победе российского биатлона за 12 (!) лет.

Губерниев, конечно, за корпоративную солидарность, но тут прорвалась вполне справедливая обида. Реплику мало кто заметил, потому что уже вовсю шла «травля» Логинова со стороны его прямых и кривых конкурентов. Слово «травля» я беру в кавычки, потому что вопросы к Логинову на пресс-конференции были пусть жесткие, но не «ужасные» (определение того же Дмитрия Губерниева). Да, тут же и братья Бе подсуетились, и швед Самуэльссон, не скрывавшие досаду по поводу победы Логинова и напомнившие о его допинговом прошлом. Это было не очень этично, но не критично, если понимать причины подобного отношения и быть к нему готовым.

Очень коротко: Логинова уличили в применении эритропоэтина в конце 2014-го года, срок дисквалификации окончился в ноябре 2016-го, и с тех пор чистый спортсмен периодически получает «приветы» от иностранных коллег.

За клеймо, которое, увы — на всю жизнь. И еще за то, что не признался, не покаялся, не сдал тех, кто «колол» (ЭПО вводится в организм только через инъекции).

Им, конечно, невдомек, что у нас если бы сдал — то съели бы свои, без шансов продолжить карьеру. И пусть на чужой роток не накинешь платок — это еще не худшее.

Где-то спустя сутки в сети мелькнула информация, что личный тренер Логинова Александр Касперович — тоже здесь, в Антерсельве-Антхольце. Касперовича позвали на предстартовый сбор в Риднау, посчитав, что это поможет Логинову. Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров на следующий день после победы заявит, что «в итоге все сработало». При этом Касперовича, между прочим, единственного личного тренера спортсмена с шансами на успешное выступление на чемпионате мира, не включили в состав официальной делегации. Позже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснит это так: «Мы не можем каждому личному тренеру дать по аккредитации». Что имело далеко идущие последствия.

По какой аккредитации Касперович все-таки оказался на чемпионате мира, в расположении сборной России и рядом с трассой? Сообщалось, что по украинской, хотя руководство украинской делегации это отрицает. Но факт в том, что руководству Международного союза биатлонистов стало известно о появлении человека с «возможно, поддельной аккредитацией». И этим человеком оказался Касперович.

Это был первый триггер. Второй щелкнул тут же, и дуплет получился убойным. Днем 20 февраля Александр Касперович в интервью по поводу нападок на Логинова прямо заявил, что это исходит «не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задает вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент, все по-русски». Пару часов спустя Дмитрий Губерниев, принявший сказанное на свой счет, произвел контрольный выстрел:

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?».

Не думаю, что человек, прекрасно осведомленный об отношении к допингу в Австрии и Италии (а оно чрезвычайно жесткое, не признающее ни рангов, ни обстоятельств) совсем уж не понимал, чем грозит «невинный» обмен репликами. Даже критично оценивающие комментатора любители биатлона похвалили его за «правильно заданный вопрос». Главное — вовремя заданный. Потому что в головной организации, где отслеживают все, не могли пропустить такого подарка. На чемпионате по «поддельной аккредитации» работает человек, которого сами русские подозревают в нечестной игре. А вдруг и сейчас без запрещенной субстанции не обошлось? Автором обращения в силовые структуры стала антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хаккарайнен, день ушел на оформление бумаг, и в шесть утра к фигурантам нагрянули карабинеры, разбудив при этом всю российскую сборную. Накануне двух эстафетных гонок, оставлявших шанс на медали.

В результате Логинов и Гараничев, живущие в одном номере, еще сидели в трусах на кроватях, обалдевая от происходящего, Владимир Драчев готовился ехать в участок, а Дмитрий Губерниев уже ставил всю страну на уши, выводя отобранные Первым каналом у «Матч ТВ» рейтинги на небывалую высоту. Наверняка, ничего запрещенного найти не смогли ни у Логинова, ни у Касперовича (они же не самоубийцы), но дело было сделано, причем собственными руками.

Конечно, никакого «реваншизма» и в мыслях у Губерниева не было. Он хотел, как лучше.