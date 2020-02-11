«Штрафбату» выдали патроны

Рискуют ребята с Первого, ох, рискуют. Судя по «рекордным» зимним результатам сборной России, есть большой шанс нарваться на отмену биатлонных трансляций главного канала страны из итальянского горного курорта Антерсельвы-Антхольца. Можно даже делать ставки, на каком показе предполагаемый праздник закончится. Я не удивлюсь, что фраза «а теперь мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся» когда-нибудь прозвучит непосредственно во время прямой трансляции какой-нибудь провальной гонки — предпосылки к подобному развитию событий уже есть. А что, в самом деле, продолжать людей мучить и самим мучиться. Делов-то — кнопку вырубить, сетку поменять, а оставшийся неликвид снова передать на «Матч ТВ». Там есть кому зажигать и делать что-то из ничего.

Нет, остаются, конечно, люди, которые продолжают упорно смотреть соревнования стреляющих лыжников, — выработанная годами привычка видеть россиян в лидерах или, по крайней мере, надеяться, что вот-вот прорвет, сильна. Я даже лично знаю нескольких таких оптимистов — любителей биатлона. Январская эпопея с Кубком мира была, конечно, зрелищем не для слабонервных, но истинные поклонники испили чашу с рекордными 26 гонками подряд без подиумов до конца. Чем ближе цифра была к рекордной, тем больше трансляции (нет, не Первого канала, а «Матч ТВ») отдавали пародией: верим, надеемся, ждем, увы, до новых встреч.

Ну хорошо, январскую программу завалили по полной. Малость ошиблись с планом, составом, лыжами, патронами, парафином и с чем-то еще, что лет десять не поддается никакому анализу. Я не ошибся — именно лет десять, потому что с начала десятых на семи чемпионатах мира ведущая биатлонная держава завоевала два золота — Екатерина Юрлова в Контиолахти -2015 в индивидуальной гонке и мужская эстафетная четверка в Хохфильцене-2017. Вот и все, что было. А насчет того, что будет, не обольщается даже президент Союза биатлонистов России 4-кратный чемпион мира Владимир Драчев. Какие медальные планы? Это пусть норвежцы и французы их строят, у них десять биатлонистов в первой дюжине текущего Кубка мира. Президент глядит вперед, он на этот чемпионат не смотрит, он смотрит на следующий летний подготовительный период и проводит «анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам».

Фото: РИА Новости

Предварявшая старт чемпионата мира пресс-конференция вообще-то не с этого начиналась, а с краткого отчета об успешном чемпионате мира среди юношей и юниоров в швейцарском Ленцерхайде. Финишировали шаг в шаг с норвежцами — по пять золотых медалей, а всего по девять. Замечательно, молодцы, так держать.

Напоминать о том, где наши молодые чемпионы прошлых лет и почему оказались загубленными их карьеры, Владимиру Петровичу не стали.

И кто даст гарантию, что с нынешними юными победителями будет как-то иначе?

Он, конечно, хочет, чтобы было по-другому. Драчев говорил много правильных вещей. Про то, что биатлон состоит из многих компонентов, и каждый важен, и каждый может повлиять на результат. Вот нынешний сезон, по его словам, пошел как-то не так не только по причине слишком теплой зимы и некстати случившихся новогодних праздников, но во многом из-за отставания от ведущих стран по качеству материально-технической базы. Патроны у нас не той системы. И стволы. И шлифт-машина для нанесения правильных насечек на поверхность лыж для лучшего скольжения только-только появилась. И парафиновые смеси с порошками закупаем дома, а не за границей, как давно делают лыжники. Вот сейчас что могли быстро поправить — поправили: усилили сервис-бригаду, обкатали 25 пар лыж, закупили правильные патроны, кому-то заменили стволы, с парафином опять же решили вопрос.

Я вот только не могу взять в толк: что мешало Владимиру Драчеву, не говоря о его предшественниках, перебывавших во главе сборной асах-тренерах и специалистах, раньше об этих «мелочах» задуматься?

Ведь такие деньги, которые крутились в нашем биатлоне много лет, особенно в тучные прохоровские годы (Михаил Прохоров несколько лет до Олимпиады-2014 возглавлял Союз биатлонистов России) конкурентам и не снились. Помнится, вооружились до зубов, но затем как-то упустили момент, не сообразили вовремя, что останавливаться нельзя.

Стране всегда нужны победы, но похоже, на рубеже десятых мысли наших великих чемпионов и их вдохновителей вообще свелись к щедрым призовым. Естественно, стали понемногу отставать, а побеждать хотелось, кому-то — любой ценой. С помощью известно каких вспомогательных средств, по проверенной методике: заправились — побежали, не заправились — лыжи не катят, мишени не закрываются, сидим тихо. Может, СБР слишком серьезно наказали частичным лишением статуса и не снятыми допинг-подозрениями, но сами этому поспособствовали, чего уж глазки строить.

Нет, конечно, не только в технологическом, техническом и медицинском отставании проблемы российского биатлона. Если бы вокруг него не было столько шума, если бы в него не вкладывалось столько средств, то и претензий не было бы — подумаешь, мало ли в каких видах кому-то уступаем, большой спорт не прогулки при луне, у кого-то лучше получается, у кого-то хуже, сегодня провалились — завтра выиграем.

Но с биатлоном слишком уж показательная история, особенно в завершающееся десятилетие: при любой перемене мест год от года только хуже.

Нынче можем замахнуться на антирекорд Холменколлена-2016, когда чемпионат мира прошли вообще без медалей. Лица в сборной в основном знакомые и много повидавшие. В мужской команде лидер, пусть и сбавивший обороты, имеется — Александр Логинов, в женской таковых не просматривается. Все работают, по уверениям господина Драчева, на 100, и даже на 110 процентов. Но «моральный дух был бы лучше, если бы у нас выступления были чуть-чуть лучше». Поэтому и «происходит маленький тормозок в настроении». Но глава СБР уверен, что «наши спортсмены готовы дать бой в каждой гонке». Патроны выданы, «штрафбат» к старту готов. Авось кто-нибудь прорвется, подняв рейтинг трансляции до небес.

Если Первый канал, конечно, дотерпит до такого счастья.