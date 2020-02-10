«Принцесса» на карантине

К стоящему у пустынного причала в японском порту Иокогама роскошному многоярусному круизному судну Diamond Princess зевак и самодеятельных репортеров не пускают. Небольшой группе аккредитованных журналистов разрешают разместиться там с камерами только на огороженном пятачке пирса, откуда, собственно, мало что можно разглядеть на многопалубном судне, которое с 3 февраля блокировано из-за вспышки на борту коронавируса 2019-nCoV. В Китае по состоянию на 10 февраля он стал причиной смерти уже более 900 человек, зараженные отмечены в 27 странах.

Карантин на шикарном лайнере был введен из-за очень бодрого и общительного 80-летнего жителя Гонконга,

который вместе с женой участвовал в нынешнем круизе. Он был завсегдатаем различных коллективных мероприятий на борту лайнера и активным участником экскурсий на берегу, завел немало новых знакомств. Но внезапно почувствовал себя плохо, прервал тур и покинул корабль — тем более, что он как раз зашел в его родной Гонконг. Там 80-летнему путешественнику быстро диагностировали заражение коронавирусом нового типа, а японские власти приняли решение изолировать весь лайнер, когда тот прибыл в Иокогаму — пункт назначения круиза, откуда его участники должны были разъехаться по домам.

Сейчас на борту судна — около 3600 пассажиров и членов команды. Это число сокращается, потому что с борта постоянно снимают пораженных коронавирусом и развозят по японским госпиталям. Рекорд был установлен в ночь с 9-го на 10 февраля, когда число зараженных удвоилось и достигло 136 человек. Пока, как сообщается, заболевших в тяжелом состоянии среди них нет, но у некоторых отмечено обострение других, застарелых болезней.

Медперсонал в фойе лайнера Diamond Princess

На корабле заперты и 24 россиянина (заболевших среди них по состоянию на 10 февраля не было).

Кстати, на лайнере сейчас пребывают в карантине представители примерно 50 стран.

Всем пассажирам судна, рассказал один из находящихся на борту соотечественников, категорически запрещено покидать каюты, еду им приносят на подносах, которые оставляют перед дверью. Выбирать блюда в меню теперь не получается, еда у всех одинаковая, но качественная — пока никто не жаловался. При желании, говорят, можно заказать и спиртное. Однако режим сохраняется строгий — члены команды следят, чтобы из кают никто не выходил.

Поначалу была острая нехватка защитных масок — у многих их просто не оказалось, но сейчас вопрос решен. Гораздо хуже другое.

В один из дней стоящие на причале журналисты увидели, что в одном из окон пассажиры вывесили японский флаг Восходящего солнца с корявой и не слишком грамотной самодельной надписью по-японски на белом полотнище. «Кусури бусоку синкоку — Нехватка лекарств серьезная».

Проблема в том, что длительные и неспешные океанские круизы — это в основном забава для состоятельных пенсионеров.

80 процентов пассажиров «Бриллиантовой Принцессы» — люди в возрасте сильно за шестьдесят.

Среди них более двухсот человек — старше восьмидесяти, есть и те, кому уже за девяносто. Многие страдают от диабета, высокого давления, других разнообразных хронических заболеваний, которые врачуют выписанными на родине лекарствами. Препараты эти, разумеется, уже закончились или заканчиваются, поскольку никто не ожидал, что приятный круиз так затянется из-за карантина в Иокогаме.

Следим круглосуточно

За статистикой заболеваемости китайским коронавирусом, данными о смертности и выздоровлениях следит телеграм-бот «Новой». Подпишитесь на него тут.

Японские власти сбились с ног, пытаясь отыскать эти препараты, что весьма непросто. Некоторые не продаются в стране или вообще запрещены. К настоящему времени выполнены уже сотни заявок на уникальные лекарства, но проблема не решена. Впрочем, это не единственная проблема пассажиров на карантине. Их изматывает томительная изоляция в каютах лайнера, на котором еще недавно работали фитнес-залы и танцевальные площадки, кинотеатры, рестораны и бары, были открыты прогулочные палубы…

Пассажиры в люксах, конечно, могут и сейчас размяться у себя на балконе или даже сделать там зарядку. Но на судне есть каюты подешевле, в которых даже окон нет. Для этих людей организованы коллективные выходы на палубу — члены команды тщательно следят, чтобы пассажиры не приближались друг к другу ближе, чем на два метра. Однако в любом случае заточение в каютах, по мнению японских специалистов, плохо действует на психику: обитатели «Принцессы» устали от постоянного ожидания — найдут у них признаки заражения или нет?

Изолированный член команды Diamond Princess говорит с рабочим в защитном костюме. Фото Reuters

Пока, кстати, анализы на коронавирус берут только у людей с симптомами болезни или у тех, кто с ними тесно общался. Но правительство Японии рассматривает возможность проверить всех пассажиров до окончания двухнедельного карантина, его должны снять после 19 февраля. На этом настаивают влиятельные политики: они опасаются, что

население страны будет взбудоражено известием о том, что пассажиров лайнера распустили по домам без повальных анализов.

В любом случае американские владельцы судна уже сообщили, что полностью компенсируют участникам тура все расходы по круизу, включая не только пребывание на борту, но и авиационные и железнодорожные билеты, оплату такси и гостиничных номеров на берегу. Такая щедрость должна хоть как-то снизить огромные репутационные потери от нынешней истории — сейчас статистика безжалостно фиксирует резкое падение числа желающих отдохнуть на океанских лайнерах.